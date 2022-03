Mračková Vildumetzová (ANO): Pana ministra financí stále nevidím

reklama

Děkuji za slovo. Já tedy nemám štěstí na pana ministra financí, zase vidím, že tu bohužel není, možná přichází. Já bych se chtěla přihlásit k pozměňovacím návrhům. Tak jak jsem avizovala, tak se budou dotýkat hasičů a policistů. Ty, které do dotýkají policistů je pozměňovací návrh, ke kterému se hlásím - 534 a 535. Chtěla bych říct, že tento pozměňovací návrh předkládám já spolu s kolegy Jiří Maškem, Robertem Králíčkem, Hubertem Langem a Milanem Brázdilem.

První pozměňovací návrh 534 se dotýká platů policistů, kde navrhujeme navýšení o 500 milionů korun, a tyto výdaje, aby se snížily v ukazateli obsluhy státního dluhu. Pozměňovací návrh pod číslem 535 - opět předkládám já, pan Jiří Mašek, Robert Králíček, Hubert Lang a Milan Brázdil, také se dotýká platů policistů, kde navrhujeme, aby došlo k navýšení o částku 1 miliarda korun, a snížila se v ukazateli obsluha státního dluhu u specifického ukazatele.

Pozměňovací návrhy, které předkládáme ohledně hasičů, tak je pozměňovací návrh číslo 452, který předkládám já spolu s panem Drahoslavem Rybou, Martinem Kuklou a Josefem Kottem, a tento pozměňovací návrh se dotýká profesionálních hasičů, kde požadujeme, aby se navýšila částka o 200 milionů korun, je to na nákup cisternových automobilových stříkaček a aby tato částka se vzala, a ještě tam i bude, z vládní rozpočtové rezervy.

Další pozměňovací návrh je pod číslem 455, který opět předkládám já, pan Drahoslav Ryba, Martin Kukla a Josef Kott, a je zde navýšení o 100 milionů korun, a to je pro dobrovolné hasiče. Právě opět na nákup dopravních automobilů, cisternových automobilových stříkaček a opravy hasičských zbrojnic, a tato částka by se vzala ve výdajích spojené s výkonem předsednictví České republiky v Radě EU, kde se to navyšovalo v kapitole Ministerstva vnitra o 300 milionů korun.

Další pozměňovací návrh pod číslem 456 - opět předkládám já, pan Drahoslav Ryba, Martin Kukla, Josef Kott, a je to navýšení o 200 milionů korun, je to opět pro profesionální hasiče. A aby se tato částka vzala ve specifickém ukazateli ve vládní rozpočtové rezervě. Tento pozměňovací návrh se opět dotýká v rámci dobrovolných hasičů, nákup cisternových automobilových stříkaček, dopravních automobilů a rekonstrukce hasičských zbrojnic.

Pozměňovací návrh pod číslem 457, ten se dotýká profesionálních hasičů, avizovaného nákupu výškové techniky, kde požadujeme navýšení o 100 milionů korun, a opět tato částka aby se vzala ve specifickém ukazateli Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU.

Další pozměňovací návrh je pod číslem 458 - opět předkládají stejní, nebudu to opakovat u těch dalších, všechny ty pozměňovací návrhy, které předkládáme a dotýkají se profesionálních dobrovolných hasičů, tak předkládám já s panem Drahoslavem Rybou, Martinem Kuklou a Josefem Kottem, takže už to nebudu číst. Ten 458 se dotýká profesionálních hasičů, a je to na nákup výškové techniky, takže požadujeme navýšení o 200 milionů korun a chceme, aby se těchto 200 milionů korun snížilo na Výdajích spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU.

Další pozměňovací návrh se stejnými předkladateli je pod číslem 530 a dotýká se profesionálních hasičů, kde požadujeme navýšit částku o 200 milionů korun a aby se tato částka snížila ve specifickém ukazateli obsluha státního dluhu. A je to opět na nákup cisternových automobilových stříkaček.

Další pozměňovací návrh předkládáme pod číslem 531, dotýká se dobrovolných hasičů a jde o navýšení 200 milionů korun. Je to opět na hasičská auta a na rekonstrukce hasičských zbrojnic a chceme, aby tato částka se vzala ve specifickém ukazateli obsluha státního dluhu v částce stejné, což je 200 milionů korun.

Další pozměňovací návrh předkládáme pod číslem 532. Ten se dotýká dobrovolných i profesionálních hasičů dohromady, kde požadujeme u profesionálních hasičů navýšení o 600 milionů korun a u dobrovolných hasičů o 200 milionů korun a opět se to opakuje, chceme, aby se tyto finanční prostředky vzaly v obsluze státního dluhu a je to pořád stejné - u profesionálních hasičů je to na nákup cisternových automobilových stříkaček a na pořízení výškové techniky a u dobrovolných hasičů je to na pořízení cisternových automobilových stříkaček, dopravních automobilů a rekonstrukci hasičských zbrojnic.

Další pozměňovací návrh předkládáme pod číslem 533, ten se dotýká profesionálních hasičů, kde požadujeme navýšení o 400 milionů korun a chceme, aby se to snížilo v ukazateli obsluha státního dluhu ve stejné částce 400 milionů korun a je to na nákup 46 kusů cisternových automobilových stříkaček pro profesionální hasiče.

Další pozměňovací návrh předkládáme pod číslem 536, ten je na částku 100 milionů korun, dotýká se dobrovolných hasičů, opět na cisternové automobilové stříkačky, dopravní automobily a rekonstrukci hasičských zbrojnic, a chceme, aby se tato částka vzala z vládní rozpočtové rezervy.

A poslední pozměňovací návrh předkládáme pod číslem 537, je také na 100 milionů korun, dotýká se profesionálních hasičů a je to na nákup výškové techniky a chceme, aby se tato částka snížila v rámci vládní rozpočtové rezervy.

Pana ministra financí stále nevidím. Chtěla jsem říct, že jsme předložili u těch hasičů mnoho pozměňovacích návrhů, kde chceme, aby tyto finanční prostředky se buď vzaly z vládní rozpočtové rezervy, kde ještě budou, nebo z obsluhy státního dluhu, anebo aby se snížila částka v rámci předsednictví. Já věřím, že tam určitě najde cestu a některý z těchto pozměňovacích návrhů pro hasiče a i pro policisty podpoří.

Děkuji vám za pozornost.

