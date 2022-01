Mračková Vildumetzová (ANO): Pokud po někom chci, aby začal šetřit, musím začít u sebe

reklama

Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane premiére, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já svůj projev začnu s tím, na co tady před chvílí poukázal pan Okamura. A to je, že včera tady do lavic poprvé zasedla nová vláda. Pan premiér Petr Fiala nebyl přítomen, protože byl na první oficiální cestě na Slovensku a jeho zástupce, vicepremiér Vít Rakušan nám tady představil všechny ministry. Anketa Je omluvitelné, že poslanec Farský jede na půl roku studovat do USA? Je to omluvitelné 1% Není to omluvitelné 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 10967 lidí

Pan premiér tady dneska vystoupil, představil nám programové prohlášení a mě velmi překvapilo, že nevystoupili všichni ministři, protože oni se podíleli na programovém prohlášení. Já vím, že jich je hodně, ale přesto pokud by každý ministr vystoupil a řekl, co je jeho cílem a čeho chce na svém resortu dosáhnout. Kdyby řekl tři věci, myslím si, že by to nejenom ocenila Poslanecká sněmovna, ale ocenili by to i občané, protože tak, jak zaznívalo včera na grémiu a všude, tak důvěra vládě je akt důležitý a myslím si, že pokud ministři byli jmenováni do těchto funkcí, takže by měli říci, kam jejich resort bude směřovat, kam bude cílit a čeho chce dosáhnout.

Tyto strany, které v tuto chvíli vládnou a vládly tady už v minulosti, tak nám celou dobu tvrdily, že jsou na vládnutí připraveny. Když jsme obdrželi koaliční smlouvu, tak jsme se nad mnoha věcmi pozastavovali a říkali jsme, počkáme si na programové prohlášení, protože to nám může říct, jaké ty cíle bude mít tato vláda a kam se můžeme za čtyři roky posunout.

Programové prohlášení jsme obdrželi na konci minulého týdne, a když se podíváte na druhou stranu tohoto programového prohlášení, tak zde máme větu: Chceme stát, který je chytrý, efektivní a úsporný. A já bych se chtěla všech členů vlády zeptat, na koho má být úsporný. Na lidi, anebo na současnou vládu? Přece pokud po někom chci, aby začal šetřit, tak to především musím začít dělat od sebe a musím jít příkladem. Ale první krok, který se stal, že se lidem nenavýšily platy ve veřejné sféře, a to lidem, kteří stojí v první linii v rámci pandemie, což jsou policisté, hasiči a vojáci. A moc mě mrzí, že pan ministr vnitra ještě, když tento krok vláda schválila, tak prakticky se tím chlubil, že dochází k tomuto navýšení 700 Kč. A mně se pak ozývala řada lidí, kteří mi psali, že nejenom došlo k tomu, že se policistům přidalo 700 Kč hrubého, ale zároveň se jim ještě odebraly finanční prostředky na stravenkový paušál a v některých krajích se odebral i stabilizační příspěvek. Slyším tady za sebou teď v tu chvíli pana ministra, který říká, že to není pravda, tak věřím, že vystoupí a že to vysvětlí, protože v tu chvíli mně píší lidé, že nejenom že nedostali přidáno, ti, kteří stáli v první linii, 1400 Kč, ale že na konci to vypadá tak, že nejenom že budou mít plus 700, ale že budou v minus 1000 Kč. Takže píšou - bravo, pane ministře! Ale předpokládám, že když to tady teď zaznívá, tak že pan ministr vystoupí. Zároveň se k odebrání toho stravného pro policisty vyjádřil Nezávislý odborový svaz Policie České republiky, tak ten si myslím, že by měl mít jasnou váhu a že by to měl vědět. Pokud jsem měla možnost hovořit v regionu v jaké fázi to teď je, tak je jasné, že tím, že máme rozpočtové provizorium, tak v tuto chvíli se neví, jak bude schválen rozpočet a zatím si to tedy ti policisté asi hradí ze svých prostředků. Rozpočet teprve budeme vidět, ale je tady ta velká obava a vidíte, že i ten Nezávislý odborový svaz se k tomu vyjadřuje.

A teď, když tedy říkáme, že chceme být úsporní, už to tady zaznělo, máme 17 ministrů, o 3 více než obvykle. Na každém ministerstvu už máme politické náměstky, kteří nemohou nikoho řídit, nemají žádnou agendu, respektive mají plat větší jak 100 tisíc Kč, mají auto, mají asistenty, sekretariát. Říkala jsem to už v Debatě v neděli, politický náměstek rovná se trafika. Zároveň k tomu změnou systemizace vláda hned na konci roku, na první vládě, schválila navýšení počtu dalších 74 míst. Takhle bych mohla pokračovat. Paragraf 77 odst. 5, který říká, že k ustavení poslaneckého klubu jsou oprávněni poslanci zvolení za samostatně kandidující politickou stranu. Tyto subjekty kandidovaly jako koalice, jako koalice SPOLU a jako koalice PirSTAN, a bylo by férové, kdyby teď v Poslanecké sněmovně měly dva poslanecké kluby, ale hned po volbách se tady vytvořilo pět poslaneckých klubů, a proč se vytvořilo pět poslaneckých klubů? No proto, že každý poslanecký klub dostává finanční prostředky, předseda poslaneckého klubu má další benefity, ať už jsou to asistenti, řidiči, auto a další. Máme tady historicky asi nejmenší poslanecký klub, my tvrdíme, že to je v rozporu s § 77 odst. 5, kdy Pirátská strana má poslanecký klub se čtyřmi poslanci, a z toho má předsedu poslaneckého klubu, místopředsedu poslaneckého klubu, takže sami vidíte, a bylo by to přece férové, o tom je ta férovost. Ale nevím, v čem je tedy to heslo chytrý, efektivní a úsporný.

Ano, to chytrý bych mohla brát na ten § 77 odst. 5, a to úsporný - tak další, zmrazení platů politiků. Vždyť jsme to tady prosadili, vždyť jsme to tady všichni v té Poslanecké sněmovně schválili, zmrazení platů politiků na pět let. Proč to ten Senát neschválil? Vždyť tam sedí senátoři za vaše politické uskupení. Stačilo to schválit a mohlo to být od 1. ledna platné, účinné a mohli jsme si zmrazit platy na pět let.

Tak, já k tomu můžu říct pouze jedno. Pak tedy vzít slevy na jízdném seniorům, studentům, hlavně tedy těm seniorům. Víte, co je hlavním heslem lidí ve stáří? Že naším úkolem je zajistit, aby naši senioři byli aktivní, protože když budou aktivní, o to déle tady s námi budou. Myslím si, že slevy na jízdném byly právě ty, které držely seniory ve velké aktivitě. Mohli cestovat, mohli jezdit, ty slevy z jejich strany byly velmi využívané. Ale tak jak vy říkáte, opět asi půjdeme cestou, že se to nějakým způsobem bude řešit, říkáte, že bude menší administrativní zátěž atd. Tak jak jsem včera viděla ohledně řešení energetické krize a zákona o veřejné podpoře, kde jsme mohli schválit, a prosadila to paní ministryně na listopad a prosinec, nula procentní DPH na energie, tak radši to uděláme cestou, že budou fronty na úřadech práce a bude neskutečná administrativní zátěž.

Já musím říct jednu věc. Vy víte, že jsem bývalá starostka a bývalá hejtmanka a že jsem tedy z pozice hejtmanky před dvěma lety z důvodu mateřství odešla. Přesto jsem v krajských volbách před dvěma lety kandidovala, a když to teď vidím a trochu to srovnávám, tak mně to strašně moc připomíná ty krajské volby. Řada - a i u nás v Karlovarském kraji jsme sice vyhráli o 11 %, ale přesto jsme koalici nevytvořili, protože ve všech krajích, kde to šlo vytvořit bez hnutí ANO, a bylo to v 10 ze 13 krajů, v těch třech krajích to nešlo, proto se na to přistoupilo, tak se proti nám - a vytvořilo se - například v Karlovarském kraji máme dneska jedenáctikoalici, tady máme pětikoalici. A víte, na čem vznikla ta jedenáctikoalice? Na těch placených místech. Vytvořili se uvolnění zastupitelé, vytvořilo se tolik pozic, jenom aby ta jedenáctikoalice spolu držela pohromadě. Takže teď, když se na to koukám, tak mi to připomíná, že to, co se dělo v tom našem kraji, teď se to převádí právě na vládní, centrální úroveň, protože tím, že je těch pět subjektů, tak každý ten subjekt chce být někde zastoupen, a proto musíme mít tolik těch pozic, a proto budou ještě podle mě ty věci pokračovat služebním zákonem a dalšími věcmi.

Jsem přesvědčena o tom, že není přece možné lidem říkat - utáhneme si opasky, ale nás se to netýká a my naopak chceme více a více. Tím vy vlastně říkáte - občané, ale vy nás ani trochu nezajímáte.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



místopředsedkyně PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Včera, když jsme tady schvalovali ten zákon o sociální podpoře ohledně dávek v souvislosti se zvýšením cen energií, tak tady stál pan ministr práce a sociálních věcí a říká: My teď musíme otáček každou korunu. Fajn. Ale přece musíte především začít u sebe. Ale vy jdete úplně opačnou cestou. A lidé, kteří dneska pracují na hygienických stanicích, tak ti nedostanou ani korunu. V nemocnicích nám chybí zdravotní sestry, lékaři. Ano, ti dostanou přidáno šest procent. To se dojednalo. Ale co ti sanitáři? Co ty asistentky, ošetřovatelky? Víte, kolik ty berou v té nemocnici? Patnáct až dvacet tisíc. A proto bylo v rámci odborového svazu s paní Žitníkovou dojednáno, že právě tyto profese, které jsou nedostatkové a které mají takto malé finanční ohodnocení, tak že dostanou právě přidáno těch 1400 korun. To jsou ti lidé, kteří přenášejí pacienty, a bez nich nebudou nemocnice fungovat také.

Domovy pro seniory. V domovech pro seniory jsou pečovatelky, ale jsou tam také kuchařky, jsou tam také uklízečky, jsou tam další pracovníci. Jsou to také lidé, kteří stojí v první linii. A těm jste také nedali nic.

A teď se vrátíme nebo respektive přesuneme se k dalšímu heslu. Já tomu říkám heslo, které máte v programovém prohlášení. "I proto jsme si zvolili politiku otevřenosti a transparentnosti." A teď bychom se podívali na tu otevřenost a transparentnost. Ministr vnitra Vít Rakušan tady několikrát vystupoval v rámci našeho pana prezidenta Miloše Zemana, že okolí pana prezidenta je mafiánským prostředím. Tak. A teď otevřenost a transparentnost. My se teď nedávno dozvíme, že pan ministr vnitra, když ještě asi nebyl ministrem vnitra, tak se s těmito lidmi, které nazýval nebo nazývá mafiánským prostředí, dvakrát sešel. Jednou pravděpodobně ještě když nebyl ministrem a jednou, když ministrem byl.

A teď bych k tomu řekla, že včera, když jsme schvalovali zase ten zákon o sociální podpoře, tak jsme žádali pana ministra práce a sociálních věcí, aby jednal s generálním ředitelem Úřadu práce o rozšíření úředních hodin. Pravdou je, že pan ministr za mnou přišel a říká: Ty úřední hodiny se rozšířily, ukazoval mi to. No pro mě tedy, že se úřední hodiny rozšíří v úterý a ve čtvrtek od 8 do 11 hodin, tak to není pro mě, pro občany žádné rozšíření úředních hodin. Úřad tady musí být pro občany. Ne občané pro úřad. A to hlásám mnoho let a stojím si za tím. Úřad tady musí být pro naše občany. A po tom našem usnesení, kdy jsme ho požádali prakticky, aby jednal s generálním ředitelem Úřadu práce o případném rozšíření těch úředních hodin, tady vystoupil pan Michálek z Pirátské strany, prostřednictvím paní předsedající, a řekl, že tady nebudeme diktovat, že tady nebudeme diktovat takovéto pořádky, aby se pan ministr práce a sociálních věcí scházel nebo respektive s generálním ředitelem Úřadu práce. Tak já nevím, myslím si, že pokud generální ředitel Úřadu práce spadá gesčně pod ministra práce a sociálních věcí, takže by asi s ním měl komunikovat. A jestliže ta agenda spadá pod něj. A teď ten paradox, jo? Ten paradox je takový, a k tomu bych se ráda dostala, je, že to jako panu Michálkovi vadilo, že tohle můžeme chtít. Pak došlo k druhému setkání pana Rakušana, a to 7. prosince 2021, kdy se viděl s panem policejním prezidentem. Ano? S panem generálem Janem Švejdarem.

Tady v Poslanecké sněmovně je určitě velký počet starostů. Já jsem byla v pozici hejtmanky. Nikdy, nikdy bych si nedovolila, dokud mě nezvolili do funkce starostky nebo hejtmanky, s někým jednat. Myslím si, že to, že ta schůzka 7. prosince 2021 proběhla, a zaznělo to tady dneska už od některých dalších mých předřečníků, že je to politizování. A policie musí být nezávislá. A pak tedy došlo k tomu, že policejní prezident oznámil, že skončí.

A policejní prezident, pan generál Švejdar, který je teď policejním prezidentem třetí rok, tak je velmi pozitivně vnímaný u policistů. A chci říct, že to byl on, který musel zajišťovat všechny věci v rámci covidu, ať už je to zajištění státních hranic, ať už je to zajištění věcí ohledně uzavření regionů a dalších. Ano? Takže říkáme otevřenost a transparentnost a máme to v programovém prohlášení. A pan Michálek, prostřednictvím paní předsedající, nám tady říká, že nemůžeme úkolovat v rámci Ministerstva práce a sociálních věcí nebo vybízet ministra k tomu, aby mluvil s generálním ředitelem úřadu práce. A tyto věci se mohou dít. A na té policii, tak tam už teď odchází i pan náměstek Keřka. Ano?

Takže jestli si vůbec někdo uvědomuje, že Policie České republiky tady chrání naši bezpečnost a máme tam v dnešní době kolem 45 tisíc, neříkám to číslo úplně správně, policistů. A povedla se naší vládě jedna důležitá věc. V roce 2010 bylo ve stavu 47 tisíc policistů. Dneska - to číslo jsem v tuto chvíli řekla - je to kolem 44 a půl tisíce, skoro 45 tisíc, ale povedlo se jedno, že se navýšily stavy o 3 tisíce policistů. A tito policisté se dali především na ty základní útvary, na obvodní oddělení, na dopravky, na cizinecké policie. Předpokládám a věřím, že pan ministr vnitra dneska vystoupí a že tedy potvrdí, že tato místa, která se podařilo prosadit, že zůstanou, ne-li se nebudou navyšovat. Takže věřím, že tomu tak bude. Tak.

A teď, protože jsem říkala, že jsem bývalá starostka a hejtmanka, a protože i v pozici místopředsedkyně bych i nadále ráda hájila města, obce a kraje, tak bych tady ještě chtěla otevřít rozpočtové určení daní. Chtěla bych vysvětlit a to samé, co jsem říkala ohledně seniorů, tak to samé hlásám, i co se týče starostů. Pokud budou spokojeni starostové v našich obcích, kterých máme zhruba 6250, tak budou spokojeni i naši občané. Víte, já, když jsem byla starostkou, tak se nám to rozpočtové určení daní odebralo. A víte, kdo nám to rozpočtové určení daní vzal? Bohužel, byli jste to vy. A hrozně to bolelo v těch obcích. Mohu vám říct, že když jsem sestavovala rozpočet, nebo když jsem kontrolovala každý měsíc rozpočet, musíte mít příjmovou část, a ta příjmová část stojí na rozpočtovém určení daní. A nejvíc samozřejmě na dani z přidané hodnoty, protože to je daň, která se tvoří nejvíce.

Takže z 21,4 % ty obce dostaly 19,93 %. V roce 2013 dostávaly obce 161 miliard. V roce 2017 se to navýšilo na 21,4 % a od roku 2021 na neskutečných 25,84 %. To znamená, že v roce 2013 dostávaly obce 161 miliard a nyní dostávají zhruba 250 miliard. Když se také bavíte se starosty, tak neslyšíte v tuto chvíli signály. A mohu vám říct, že to nebylo jednoduché, i když jsem byla šéfkou Svazu měst a obcí a tohle se povedlo a já budu věřit, že to pro ta města, obce a kraje bude zachováno. Díky tomu města, obce, kraje mohly dělat řadu investic a zvelebovat ta jednotlivá místa.

Zároveň do roku 2013 kraje nedostaly ani korunu na opravy silnic druhých a třetích tříd. O tom se mohlo krajům jenom zdát. Vím, že to nebylo nikdy jednoduché to vyjednat, ale každý rok kraje dostaly tři, čtyři miliardy a pomohlo to, protože síť dvojek a trojek je obrovská, 49 000 kilometrů silnic druhých a třetích tříd. A já se teď v programovém prohlášení dočtu, že dojde k rozšíření mýtného systému na silnicích první a druhé třídy. Ale dojednával to někdo s těmi kraji, že se bude rozšiřovat mýtný systém na jejich silnicích? Na silnicích, které jsou v jejich majetku? No nevím, jestli je to tak, jako to bylo s tím nouzovým stavem, kde bylo řečeno, že hejtmani s tím souhlasí, a pak, když jsem se hejtmanů zeptala, tak mi hejtmani řekli, že s nimi nikdo o tom nemluvil. Takže uvidíme, jestli i toto programové prohlášení se s nimi nějakým způsobem předjednalo.

A já bych chtěla mít v rámci programového prohlášení odpovědi na tyto otázky. Chtěla bych vědět, jakým způsobem se změní služební zákon. Všichni víme, že služební zákon se tady přijal z důvodu toho, aby došlo k odpolitizování státní správy. Ano, byla to jedna z podmínek a mohu vám říct, že v tu dobu jsem byla na Ministerstvu vnitra, a kdybychom služební zákon v té podobě, ve které je, nepřijali, tak bychom nedostali evropské peníze. Byla to jedna z podmínek a Evropská komise to velmi bedlivě sleduje. A teď se dozvídáme, jsou to samozřejmě věci, které nejsou potvrzené, proto bych se na to chtěla a služební zákon je v kompetenci ministra vnitra, protože náměstek pro státní službu je sice nezávislý, ale sídlí na Ministerstvu vnitra, aby mi odpověděl, prosím, co se bude dále měnit na služebním zákonu. Protože ty informace jsou takové, že nejenom, že budeme mít politické náměstky, ale že ty současné náměstky budeme transformovat na vrchní ředitele a ještě si ty náměstky přivedeme. Takže já když spočítám, kolik dneska máme náměstků "odborných", tak všichni tito odborní náměstci by byli vrchní ředitelé a přivedeme si další lidi na pozice náměstků, takže budeme mít další politické náměstky. Takže první otázka, jaké budou změny u služebního zákona?

Druhá otázka: V programovém prohlášení je napsáno, že budete dělat novelu zákona o služebním poměru, který se dotýká policistů. A mě by zajímalo, co se bude měnit v novele služebního zákona, protože je velký strach u policistů, že se to bude týkat výsluh. A i teď v tom území tím, že byly covidové odměny atd., tak to může způsobit odchod těch policistů, protože ta výsluha se vždycky platí z průměru a tím, že v tom roce měli odměny, tak ten průměr je větší. Takže odebrání výsluh, vidím, že se to řeší a všichni se toho bojí, tak to jestli bych mohla dostat odpověď na tuto otázku.

A poslední otázka, protože jsem si také přečetla v programovém prohlášení, že se bude měnit kompetenční zákon nebo že tam je návrh na to, také je to z rukou Ministerstva vnitra, tak zda bych mohla dostat odpověď, co se bude měnit v rámci kompetenčního zákona. Já věřím, že ty odpovědi od členů vlády obdržím, protože když se podívám i do toho programového prohlášení, tak je tam věta, že budeme konstruktivně spolupracovat mezi sebou a i s opozicí. A když jsem zhlédla vaši tiskovou konferenci po jedné vládě, tak vy pořád říkáte, že budete lépe komunikovat, a pak jsem viděla, že novináři mohli dát tři dotazy a bylo řečeno, že tisková konference končí a už se žádný další dotaz dát nesmí. Takže já bych se nechtěla dostat do toho, že ty všechny věci, o kterých jsem tady hovořila, že bude stát úsporný, že tedy bude transparentní a že bude otevřený atd., abychom nemuseli říkat, že tím heslem, které by tam mohlo být, že nebudeme mluvit, nebudeme komunikovat. Já si myslím, že dnešní vláda, dnešní ministři by se měli zapojit do dnešní diskuse a do diskuse o programovém prohlášení. Protože to je ten dokument, ke kterému tady dneska se vyjadřujeme a rozhodujeme se ohledně důvěry.

Myslím si, že všechny mé argumenty a všechny věci, které jsem tady zmínila, mají jasný závěr, a to je, že důvěru vláda od nás nemůže dostat. Děkuji vám za pozornost. (Tleská část poslanců ANO.)

Psali jsme: Mračková Vildumetzová (ANO): Řada lidí prostě na ten úřad práce nepůjde Mračková Vildumetzová (ANO): Karlovarský kraj tají smlouvy a odměny Mračková Vildumetzová (ANO): Aby byla pomoc efektivní, nesmí být jen na papíře Mračková Vildumetzová (ANO): Zase se vracíme do starých kolejí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama