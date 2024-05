Mračková Vildumetzová (ANO): Především bych chtěla, aby byl léků dostatek

reklama

Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře zdravotnictví, kolegyně, kolegové, pane ministře,

já jsem vás velmi pozorně poslouchala. Já nejsem členkou výboru pro zdravotnictví. Vy víte, že jsem vás mnohokrát kritizovala tady z tohoto místa, protože jsem maminka syna jako i další poslanci a poslankyně, a opravdu sehnat někdy léky pro děti, ale i pro dospělé je velmi obtížné. A musím říct, že to vaše vystoupení mě vůbec nepřesvědčilo, protože vy jste tady prakticky řekl, že budete mít informace o přesném množství a budete to distribuovat do jednotlivých lékáren.

Ale já bych především chtěla, aby byl dostatek těch léků! Protože když distributor ty léky mít nebude, tak je jasné, že je nemůže do těch lékáren distribuovat. A jestli vy říkáte, že tedy pak se to bude přerozdělovat, tak pak to může tedy dopadnout tak, že každá lékárna dostane po jednom dvou kusech, a ještě tam je tedy sankce 20 milionů. Já po vás chci, abyste jako ministr zdravotnictví zajistil dostatek léků, aby byly sirupy pro děti, aby byly Endiaron, aby byly oční kapky, aby byly všechny léky v lékárnách dostupné!

Děkuju.

