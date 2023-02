Mračková Vildumetzová (ANO): Proč kraje do dneška nemají proplacené KACPU?

reklama

Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já tedy jsem velmi ráda, že "bylo vyslyšeno", aby na projednávání lex Ukrajina 5 byli přítomni všichni rezortní ministři, kterých se to dotýká, protože došlo ke zkrácení lhůt. Ty lhůty byly jedno, dvou, třídenní a na prvním čtení a na druhém čtení byl vždy přítomen jen ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, kde se tedy vedla velká debata ohledně nouzového ubytování, ohledně humanitárního příspěvku, ale nás samozřejmě zajímají odpovědi, které s tím lex Ukrajina 5 souvisí, a to je především to, že od 1. dubna přecházejí krajská asistenční centra pod Ministerstvo vnitra, pod odbor azylové migrační politiky.

A můj dotaz je na pana ministra financí, jestli by nám mohl odpovědět, proč, když tedy dneska - i jsme tady nějakým způsobem měli minutu ticha, roční výročí - proč tedy po roce, kdy kraje, zdůrazňuji, perfektně zajistily činnost těch krajských asistenčních center, tak proč do dnešního dne nemají proplacené náklady s provozem těchto center. Například Karlovarský kraj a Praha nedostaly zaplaceno ve velkých částkách. U Karlovarského kraje je to zhruba 14 milionů korun, u Prahy je to 20 milionů korun. Je to z důvodu, že Praha to měla v Kongresovém centru, Karlovarský kraj v KV aréně, ale i ty ostatní kraje nemají proplacené náklady například za věci, že v těch krajských asistenčních centrech pracovali třeba pracovníci z krajského úřadu, tak se jim to nechce proplatit, a další náklady. Já si myslím, že to je vůči těm krajům velmi nefér. Ony to všechno zajistily, zabezpečily a jestliže po takové době nedostaly všechny ty náklady proplacené, tak si myslím, že to je nefér. A chtěla bych ještě zdůraznit, že prakticky oni byli ti vstřícní, protože nouzový stav byl ukončen 30. 6. 2022 a oni už to nemuseli provozovat. Oni se pak dohodli s ministrem vnitra, že to tedy budou provozovat dál, ale provozovat to nemuseli. Mohlo to pod Ministerstvo vnitra nebo pod nějaký jiný rezort, přejít hned. Provozují to do 31. března roku 2023 a já vás, pane ministře financí, prosím, zda byste mi opravdu odpověděl, kdy budou mít kraje všechny náklady proplacené.

Druhá otázka. Zvedla se částka za nouzové ubytování, schválila to vláda. Je to určitě krok, ke kterému se rozhodla, ale opět z krajů zaznívá, že Ministerstvo financí neproplácí tyto náklady, respektive proplácí je s velkým zpožděním. Podle informací, které mám, obdržel jste dopis, obdržel ho pan premiér, pan ministr vnitra a ta částka je relativně velká pro ty kraje. Je to už částka, která má být okolo 1 miliardy korun. Znovu říkám, jestliže kraje dneska zabezpečují nouzové ubytování pro lidi prchající před válkou, je jich skoro 70 000, tak jestliže to kraje zabezpečují, tak jim to prosím proplaťte a proplaťte jim to tak, jak se to má proplácet a ne aby na to čekaly několik měsíců.

Dále mi tady určitě v těch lavicích chybí pan ministr pro místní rozvoj, kterého jsem tedy tady dnes viděla několikrát proběhnout, ale vždycky někam odběhne. A na něj bych měla otázku, která se právě dotýká toho nouzového ubytování a toho - protože všichni poslanci obdrželi dopis od Svazu měst a obcí s velkými obavami, co bude s těmi lidmi, když teda teď zkracujeme nouzové ubytování na 150 dnů, tak co s těmi lidmi bude. Bojí se toho starostové, protože dneska je jasně avizováno, že už 270 000 českých občanů je v bytové nouzi a bohužel ty kapacity v těch obecních bytových fondech i na realitním trhu nejsou. Tak jestli by nám pan ministr pro místní rozvoj řekl, jakým způsobem to bude řešit nebo jakým způsobem to řeší, protože platnost a účinnost tohoto zákona bude co nejdříve, až tedy projde v tuto chvíli legislativním procesem, ale dá se předpokládat, já nevím, jestli je to tam od března nebo od dubna. Takže doufám, že se pan ministr pro místní rozvoj dostaví a že nám na toto odpoví, jinak se přijdu zeptat ještě jednou.

Třetí dotaz je na pana ministra vnitra, který za mnou byl, že bohužel musí z nějakých vážných pracovních důvodů odejít, možná mě uslyší. Tak můj dotaz především by byl také v souvislosti s těmi krajskými asistenčními centry, protože opravdu tím, že od toho 1. dubna přecházejí pod kraje, tak jediná otázka, kterou bych na něj měla, je - oni mají obavu z toho, že pan ministr vnitra může opět přijít do Poslanecké sněmovny a požádat o vyhlášení nouzového stavu, a ptají se, za jakých podmínek, protože kdyby ta situace nastala, tak by opět ta krajská asistenční centra automaticky přešla pod provozování krajů. Takže já vím, že je tam ještě uvedeno, pokud by se to zvýšilo nebo respektive by byl příchod uprchlíků vyšší než 20 000, ale jestli toto nějakým způsobem bylo komunikováno. Vidím tedy, že pan ministr vnitra už dorazil, tak popřípadě kdyby on ze své pozice ministra vnitra, protože vím, že to taky velmi intenzivně řeší, se mohl vyjádřit k proplácení nákladů těch krajských asistenčních center. Takže to z mé strany a budu moc ráda, pokud na to, doufám, že na to obdržím veškeré odpovědi. Děkuji mnohokrát.

