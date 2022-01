Mračková Vildumetzová (ANO): Řada lidí prostě na ten úřad práce nepůjde

reklama

Děkuji moc za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážení páni ministři, ministryně, vážené paní poslankyně, poslanci, dnes tady tedy projednáváme ve stavu legislativní nouze novelu zákona o státní sociální podpoře a vy určitě víte, že před Vánoci jsme tady přišli se třemi návrhy zákonů, které by se dotýkaly všech občanů České republiky a především by všem občanům České republiky v rámci rostoucích cen energií pomohly.

Já musím říct, že mě velmi mrzelo, že ten návrh zákona nebo návrh těch tří návrhů zákonů, který jeden předkládala paní Alena Schillerová, Karel Havlíček a Richard Brabec, že ani jeden z nich nebyl podpořen. A musím říct, že nulaprocentní DPH, které měli občané již v listopadu a v prosinci, protože ho prosadila právě Alena Schillerová, tak už v těchto měsících to občanům pomohlo. A pak se jí podařilo i dojednat s příslušným eurokomisařem, že by to bylo možné právě i na leden a další měsíce.

Velmi mě také mrzí, že jsme mohli podpořit úsporu všem občanům z obnovitelných zdrojů, nejenom občanů v domácnostech, ale i podnikatelům. Zhruba to bylo na jednu domácnost 1 500 korun. Kdybychom to shrnuli, tak ta úspora byla 35 %. Jak jsem tady říkala již před Vánoci, takovýto dárek se dal všem občanům České republiky a zároveň se i stalo to, že všechny tyto vládní návrhy zákonů v tuto chvíli nejsou v systému. To znamená, že i kdybychom na dnešní jednání schůze je chtěli zařadit, tak to není možné, protože vláda tyto návrhy vzala zpět. Takže my v tuto chvíli, pokud a my to určitě budeme chtít znovu předložit, tak musíme to předložit jako poslanecký návrh.

Už to mně připadá velmi zvláštní. Přesto pan ministr práce a sociálních věcí pan Jurečka tady dnes předložil tento návrh zákona, který tvrdí, že tedy bude zacílen na ty potřebné. My určitě to podpoříme, ale především jde o to, pane ministře, že já jsem přesvědčena o tom - a když se o tom bavím i s ostatními - že řada lidí prostě na ten úřad práce nepůjde. A když se dneska už podíváme na ty jednotlivé statistiky, tak je to z toho patrné, že tomu tak bude. A nastane následující - lidé si budou brát půjčky. A myslím si, že ten návrh, který jsme předkládali my v rámci těch třech návrhů zákonů, by pomohl většině nebo všem občanům České republiky.

Určitě víme, že dneska nám krachnul další dodavatel energií, takže je vidět, že ten problém, tak, jak jsme tady deklarovali, bude právě rezonovat nejvíce právě na začátku roku a bude to pak pokračovat. Jsem moc ráda, že jste se zabýval tím, aby ten formulář nebo respektive ta žádost, o kterou si budou občané žádat, tak aby to bylo co nejjednodušší. Takovým paradoxem je, že současná vláda tím, že neschválila navýšení platů státním zaměstnancům v částce 1 400 korun, tak ta enormní zátěž, která v tuto chvíli bude na pracovníky Úřadu práce, tak prakticky oni nedostanou na základě toho, tím, že jste to nepodpořili, tak nedostanou vůbec nic. A to, že řada lidí prostě na ten úřad práce nepůjde, protože tam podle mého názoru a tak, jak se s těmi lidmi bavím, tak tam nebude chtít určitě stát tu frontu, která tam mnohokrát, mnohokrát je.

Zároveň budete muset vyplnit několik stran formulářů, souhlasit také s tím, že si stát o vás bude ověřovat veškerá data, a budete muset předložit kopii občanského průkazu všech členů, u dětí kopie rodných listů, každé tři měsíce dokládat doklad o výši příjmů, potvrzení o studiu, doklad o vyměřovaném výživném, nájemní smlouvu a smlouvy o dodávkách elektřiny.

Chápu, že musí to být nějaký systém, musí se něco, musí se ty věci předložit, ale říkám to z toho důvodu, že si myslím, že to bude velmi administrativně náročné a zároveň a opakuji to znovu, že mnoho lidí, kteří se dostanou do toho problému, tak na úřad práce prostě nepůjdou. Já abych pak chtěla v podrobné rozpravě ještě načíst doprovodné usnesení. Děkuji.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



místopředsedkyně PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Mračková Vildumetzová (ANO): Karlovarský kraj tají smlouvy a odměny To si děláte legraci? Zdědili jsme chaos, zuřil Rakušan. Vildumetzová šla bod po bodu a drtila Mračková Vildumetzová (ANO): Aby byla pomoc efektivní, nesmí být jen na papíře Mračková Vildumetzová (ANO): Zase se vracíme do starých kolejí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama