Mračková Vildumetzová (ANO): Tady zase někdo nepřemýšlel

Poslanci a senátoři za hnutí STAN za Karlovarský kraj vůbec nebojují.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela připravil Novelu zákona o investičních pobídkách. Jak už to ale u téhle vlády bývá zvykem, na ty, kteří to potřebují nejvíc, se absolutně nemyslí.

Strukturálně postižené kraje totiž přijdou o výjimku, kterou doposud měly a všechny kraje v České republice budou postaveny na stejnou úroveň.

Nelíbí se mi to. Kritizuji to a vždy to kritizovat budu.

Karlovarský a Ústecký kraj pomoc potřebují a investiční pobídky by měly jít převážně tam. Bohužel opak je pravdou a do Karlovarského kraje za této vlády nic navíc nepřichází, a nyní se jim vezme i ta výjimka.

Vláda Andrej Babiš podpořila v našem kraji investiční pobídku na vybudování testovacího okruhu na autonomní vozidla BMW. Tento rok byl okruh slavnostně otevřen a v rozvoji se bude nadále pokračovat.

Tím to ale skončilo. Gigafactory v Karlovarském kraji nebude. Nová vláda tento projekt nasměrovala do Plzeňského kraje, kde o něj nebyl zájem, a tak Gigafactory u nás nebude nikde. Není se čemu divit. Vždyť máme nejdražší energie v rámci EU a na takové investice vláda ani není připravená. A těží z toho jiní.

Minulý týden tak například memorandum ohledně vybudování Gigafactory podepsali na Slovensku. Chtěla jsem to za náš kraj řešit s ministrem průmyslu a obchodu. Ten ale opovrhuje opozicí i lidmi. Nekomunikuje, jednání se vyhýbá a jediné, o co mu jde, je útočit za pultíkem v poslanecké sněmovně.

Ozval se mi ale poslanec za STAN z Moravskoslezského kraje s tím, že vnímá mou nespokojenost, a proto prý chtěl představit svůj nápad. Nachystal pozměňovací návrh k liniovému zákonu.

Území kraje Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského by podle něj bylo vnímané jako strategické území, což by bylo pro příchod investorů procesně jednodušší a daleko rychlejší. Souhlasila jsem.

Jenže i tohle se zvrtlo. V návrhu se nepočítá s celým Karlovarským krajem, ale pouze s Chebem. A co například Sokolovsko? Uvědomují si vůbec koaliční poslanci a senátoři, že investoři mají směřovat kvůli útlumu uhlí hlavně tam? Ne.

Tady zase někdo nepřemýšlel a nesnažil se vybojovat výhodu pro celý region, ale jen pro oblast, která je mu něčím blízká. A to opravdu nestačí.

