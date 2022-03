Mračková Vildumetzová (ANO): Ti, kteří uniformu nemají, nedostali vůbec nic

reklama

Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

já musím říct, že když tady v tuto chvíli hovořil můj kolega místopředseda Poslanecké sněmovny Karel Havlíček a zároveň bývalý ministr průmyslu a obchodu a dopravy a sdělil nám, jakým způsobem se navýšená cena elektřiny ze 127 eur za megawatthodinu na 366 eur za megawatthodinu u elektřiny a u plynu z 95 eur za megawatthodinu se navýšila na 168 eur za megawatthodinu, tak mě z toho opravdu začíná velmi mrazit. A jsem ráda, že tady bude předkládat ten pozměňovací návrh. Ale zároveň bych vládu chtěla upozornit, že naše předsedkyně poslaneckého klubu paní Alena Schillerová zároveň dala do systému návrhy zákonů, které řeší tento problém. Už jsme to tady předkládali na konci roku, svolávali jsme k tomu mimořádnou schůzi. Takže znovu je teď předložen zákon na snížení neboli nulaprocentní sazbu DPH. Je předložen zákon ohledně úspory z obnovitelných zdrojů, kde by tuto úsporu pocítili jak občané v domácnostech, tak zároveň podnikatelé a šlo by to z modernizačního fondu.

Takže já vládu vyzývám, aby tyto tři návrhy zákonů, které už jsou nyní v systému, aby je co nejdříve projednala a aby přišly co nejdříve sem do Poslanecké sněmovny, abychom je mohli schválit. Protože v tu chvíli by občané měli úsporu zhruba 36 %. A jak řekl můj předřečník, kolega Karel Havlíček, stejně nás to nemine. A myslím si, že když jsme vás tady o to prosili na konci roku, ať to schválíte, ať to třeba schválíte na pár měsíců, tak to bylo to řešení, které se mělo schválit. Ale znovu opakuji: Protože s tím přišla minulá vláda, tak jste to neschválili a přišli jste s jiným řešením ohledně doplatku na bydlení, ohledně sociální podpory, který jak vidíte, tak těm občanům nepomáhá. A uvidíte za pár dní, když takovéto ceny, takovýto nárůst je, co se bude i ve společnosti dít. A bude to opravdu obrovský, obrovský problém.

Nyní bych si dovolila se tady vyjádřit především k rozpočtu resortu Ministerstva vnitra. Paní Schillerová, předsedkyně našeho poslaneckého klubu, už tady o tom hovořila. Ta částka a ta úspora, která, a ty škrty, které tam proběhly, jsou zhruba v částce kolem čtyř miliard. Všichni se určitě shodneme na tom, že bezpečnost je jedna z nejdůležitějších oblastí, do které se prostě musí dát peníze. A mě opravdu velmi překvapilo, že resort vnitra si nechal vzít peníze pro policisty a pro hasiče. To, že v současné chvíli v daném rozpočtu chybí zhruba 1,6 miliardy pro policisty a nejsou kryta v žádném případě tabulková místa pro policisty, protože si to řádně najdete v dané kapitole, a v tuto chvíli není kryto rozpočtově 4 242 tabulkových míst. To znamená, že pokud by se Policii České republiky podařilo náborem získat tyto policisty, tak na ně nebudou mít finanční prostředky, protože nejsou finančně kryté.

Zároveň pořád není vyřešeno a rezonuje to z jednotlivých regionů, jak to bude u policistů se stravováním ohledně hrazení, to znamená tak zvaný stravovací poplatek. A zároveň stabilizační příplatek. To jsou ještě věci, které nejsou pořád vyjasněné, byť pan ministr vnitra tady minule říkal, že ty peníze v tom rozpočtu jsou, ale obavy v rámci regionů jsou pořád, že ty finanční prostředky nedostanou. Protože dneska si to hradí ze svých úspor a hradí si to samy tím, že rozpočet není schválený.

Musím tady ještě zopakovat jednu důležitou věc, a to je, že minulá vláda policistům a hasičům a samozřejmě dalším svým nařízením navýšila platy o 1 400 korun. Tato nová vláda přišla a první, co udělala, tak to snížila na 700 korun a je to pouze pro policisty a hasiče, kteří jsou v uniformě. Ti, kteří uniformu nemají, tak ti nedostali vůbec nic. Chtěla bych říct, že u policistů je to zhruba 10 000 policistů, kteří jsou civilními zaměstnanci bez uniformy, a u hasičů je to zhruba tisícovka. A když se prakticky podíváte, tak protože samozřejmě tady máme inflaci a i když se navýší ta částka 700 korun, tak všichni příslušníci bezpečnostních sborů a ozbrojených sil budou prostě bohužel v tomto roce brát méně než v roce minulém. Průměrný plat u policisty byl 45 479 korun a v letošním roce dostanou policisté v průměru 45 144 korun i s tím daným navýšením. A to nevíme, jak to bude na jednotlivých krajských ředitelstvích ohledně stabilizačního příplatku, a jak to bude ohledně toho stravovacího poplatku. Jestli na ně budou mít nárok. Ohledně civilních zaměstnanců je průměrný plat zhruba 31 472 korun. A v letošním roce bude ponížen na 31 348 korun.

Když jsem byla i na bezpečnostním výboru, tak mě i velmi zaujalo, jak budoucí policejní prezident hovořil o tom, jaký mají velký problém s přijímáním civilních zaměstnanců u policie, a že je velmi těžké je získat. A my jsme jasně i poukazovali na to, že policisté i hasiči právem dostali covidové odměny a toto může také znamenat, že někteří policisté v rámci výsluh se rozhodnou, že odejdou od policie, a může dojít i k celkovému velkému snížení počtu policistů. Já bych chtěla říct, že bychom my v České republice potřebovali zhruba mít 45 000 policistů a dneska máme zhruba ve stavu 40 000 policistů. Takže policisté nejsou, proto se dělají i různé náborové příspěvky a další benefity, abychom vůbec policisty získali. A myslím si, že když dneska se do veřejnosti dostane, že se Policii České republiky odebralo z rozpočtu 1,6 miliardy korun, tak je otázka, jestli budou další zájemci právě do stavu policie. A myslím si, že to by mělo být naším prvořadým úkolem, abychom získali nové policisty.

A chci říct, že právě minulá vláda přišla a navýšila počet tabulkových míst o 3 tisíce, to byl obrovský úspěch, že se to podařilo prosadit, a byli to právě policisté, kteří měli být na těch obvodních odděleních, kde jsou potřební, na těch dopravkách a na dalších, kde to je nejblíže lidem. Takže to je Policie České republiky.

Co mě ale ještě překvapilo, nechci říct více, ale překvapilo, je, že se odebrala z rozpočtu 1 miliarda hasičům. Já tady vidím své kolegy starosty, hejtmany a všichni víme, že hasiči mají nezastupitelnou roli ve všech městech a obcích. Oni nám nepomáhají pouze s tím, když někde hoří, ale oni nám pomáhají v našich každodenních životních situacích, ať už je to, že se vám stane, že si zabouchnete dveře, nebo že máte na své zahradě vosí hnízdo, nebo že máte na střeše rampouchy. Prostě nám pomáhají v každodenních situacích a mají opravdu nezastupitelnou roli. A všichni víme, já jsem bývalá starostka, že hasiči jsou pokladem té obce a všichni si jich nesmírně vážíme, protože nám pomáhají.

A mě opravdu velmi překvapilo, že se ze státního rozpočtu škrtla 1 miliarda jak pro profesionální, tak pro dobrovolné hasiče. A teď vám řeknu, na co se to škrtlo: 200 milionů se škrtlo dobrovolným hasičům na pořízení cisternových automobilových stříkaček, na pořízení dopravních automobilů a na rekonstrukci hasičských zbrojnic. Já bych chtěla říct, že my máme v České republice v současné chvíli 2 350 cisternových automobilových stříkaček, hasičských aut, která přijíždí k zásahu, takzvaných JPO dvojek a trojek. Minulá vláda dávala do rozpočtu finanční prostředky, aby se průběžně tyto cisternové automobilové stříkačky obměňovaly, protože jsou zastaralé, a proto je hrozně nutné to teď nezastavit. Chci říct, že z těch 2 350, protože ty roky předtím se s tím nic nedělalo, 1 300 je po životnosti dvacet pět let.

Určitě všichni poslanci a poslankyně, kteří jsou tady ve Sněmovně, komunikují s hasiči a ví, kolik mají dneska projektů na rekonstrukci hasičských zbrojnic. Myslím si, že těch 200 milionů byla kapička v oceánu a že pokud se tam tyto finanční prostředky nedají, tak v letošním roce se nejenom, že neobmění ty cisternové automobilové stříkačky, ale nebudou se rekonstruovat ani ty hasičské zbrojnice, to zázemí těch hasičů. A myslím si, že dobrovolní hasiči pomáhali, pomáhají v rámci pandemie, pomáhají v tuto chvíli i s příchodem lidí z Ukrajiny, a to si myslím, že pro ně určitě není dobrý signál.

Ohledně profesionálních hasičů, tam se odebrala částka 800 milionů korun. Část z ní byla právě opět na nákup cisternových automobilových stříkaček, tam bych chtěla říct, že dneska jich mají profesionální hasiči 707 kusů a z toho 288 je již po své životnosti. Ale co mě ještě více, až bych řekla, štve a mrzí je, že se odebraly finanční prostředky na nákup výškové techniky. Všichni víme, jak je důležitá a potřebná. Profesionální hasiči mají dneska 266 kusů výškové techniky a z toho 111 kusů je dvacet let po své životnosti. Takže všichni určitě uznáte za vhodné, že je nutné, aby finanční prostředky na nákup výškové techniky v rozpočtu byly a aby nová výšková technika pro profesionální hasiče, kteří nám každodenně pomáhají, byla k dispozici, protože ji mají k dispozici pro nás, aby nám pomáhali.

Chci říct, že jsem se svými kolegy připravila několik pozměňovacích návrhů, ke kterým se ještě pak ve druhém vystoupení přihlásím. Pouze bych chtěla apelovat na pana ministra financí. On ví, že už jsme s ním i včera komunikovali s mým kolegou Drahoslavem Rybou, že bychom byli opravdu rádi, kdyby aspoň některý ten pozměňovací návrh byl podpořen, protože jsme udělali více variant s tím, že bychom chtěli, aby se prostředky, aspoň v nějaké míře, jak profesionálním, tak dobrovolným hasičům vrátily na všechny ty věci, o kterých jsem tady hovořila, ať už jsou to hasičská auta, ať už jsou to rekonstrukce hasičských zbrojnic, dopravní automobily, nákup výškové techniky. A ohledně policistů jsme přesvědčeni o tom, že musí být pokryta ta tabulková místa. Nelze mít schválený rozpočet, aby tam nebylo finanční krytí na příchod nových policistů.

Takže to mě z mé strany trochu mrzí, že pan ministr financí, on tady, když jsem hovořila, nebyl zrovna při prvním čtení, teď i při druhém čtení, určitě musel asi někam odběhnout, takže já se popřípadě ještě vyjádřím přímo k těm jednotlivým pozměňovacím návrhům ve svém druhém vystoupení. A chtěla bych poprosit především vládní poslance, aby se opravdu u hasičů a policistů, u těch pozměňovacích návrhů, nad tím zamysleli a některý ten pozměňovací návrh nepodpořili.

Děkuju vám za pozornost.

