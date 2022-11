Mračková Vildumetzová (ANO): V roce 2015 dostávali poslanci přehledy příchodu nelegálních migrantů

reklama

Vážená paní předsedkyně, vážení páni ministři, vážené kolegyně, kolegové, já bych si dovolila dát návrh na zařazení dvou bodů a to z oblasti Ministerstva vnitra. Ten první bod by byl s názvem Nelegální migrace, informace ministra vnitra. Rádi bychom měli detailnější informace o zvládání nelegální migrace. Zaregistrovali jsme tedy konečně, že minulý týden bylo jednání premiéra České a Slovenské republiky. Vidíme tam nějaké výstupy, že dojde k větší ochraně srbsko-maďarské hranice, ale až na jaře roku 2023, kde se má zvýšit počet policistů ze 40 na 80.

Zajímá nás, proč do současné chvíle neproběhlo jednání V4 a máme mnoho otázek. Myslím si, že nelegální migrace a to jakým způsobem se zvyšuje počet nelegálních migrantů... Kdybych to srovnala s rokem 2015, tak jsme byli na nějakém čísle 3 tisíce nelegálních migrantů, teď už je to číslo okolo 16, 17, tisíc. To číslo je obrovské. My máme předsednictví Evropské unie, máme v tuto chvíli i možnost, abychom vstupovali do těch jednání, aby se hledala příčina řešení a tak dále, což do současné chvíle není.

Zároveň bych chtěla upozornit na to, že když tady byla nelegální migrace v roce 2015, tak všichni poslanci v Poslanecké sněmovně dostávali týdenní přehledy příchodu nelegálních migrantů. V současné chvíli vůbec takové informace poslanci nemají a byli bychom rádi, aby ministr vnitra nám takové informace předával. Ráda bych požádala, protože chápu, že je tady mnoho důležitých bodů, které se budou tento týden projednávat, takže bych si dovolila zařadit tento bod - a i ten druhý - v pátek po sněmovním tisku 335.

Ten druhý bod se dotýká také informací, které bychom rádi znali od pana ministra vnitra a to se dotýká migrační vlny spojené s válečným konfliktem na Ukrajině. My bychom chtěli zdůraznit, že odsuzujeme agresi Ruska na Ukrajině. Ale zároveň se k nám teď prostřednictvím hejtmanů dostává informace, že na Ústředním krizovém štábu bylo předloženo, že v souvislosti právě s tím, co se na Ukrajině děje v souvislosti s bombardováním infrastruktury, že řada lidí bude bez plynu, elektřiny, bez další infrastruktury a protože nás čeká zima, která může přijít za týden, za 14 dní, a hovořilo se na Ústředním krizovém štábu, že může přijít dalších 550 tisíc uprchlíků z Ukrajiny, tak bychom chtěli znát, jestli se to řeší se starosty, s hejtmany, jestli už se to nějakým způsobem komunikuje, pokud by tato vlna přišla.

Takže ten druhý bod nevím, jestli si to paní předsedkyně stačila zapsat, nebo jestli to...

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Jak ho nazvete, spíš řekněte.

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová: Dobře. Migrační vlna spojená s válečným konfliktem na Ukrajině, informace ministra vnitra. Požádala bych také, paní předsedkyně, aby ten bod byl zařazen jako druhý bod v pátek po sněmovním tisku 335. Děkuju mnohokrát.

