Mračková Vildumetzová (ANO): Válek na svůj rezort zdravotnictví podle všeho úplně kašle

Ano, jsem politička. Ale jsem také matka, takže moc dobře vím, jaké jsou každodenní starosti. A zrovna teď, když je malý Honzík nemocný, tak jsem se dostala do stejného problému jako řada jiných rodičů.

Marně jsem sháněla pro malého léky. Což mě tedy mimořádně vytočilo, protože už v srpnu jsem nejen v Radiožurnálu na to upozorňovala vládní politiky. Už v srpnu totiž lékaři říkali, že chybí třeba Nurofen, ale i řada jiných léků.

Bohužel mě, ani lékaře nikdo nevyslyšel. Ministr zdravotnictví totiž místo toho, aby řešil věci ze svého rezortu, tak raději probírá na sociálních sítích témata, která patří do rezortu ministra obrany nebo ministra zahraničí. Ale na svůj rezort zdravotnictví podle všeho úplně kašle.

Je absolutní vrchol v dané situaci říkat, že když nejsou antibiotika, tak se mají dětem dělat zábaly. To je ta typická arogance vládních politiků z TOP09, kteří stále jen mluví a mluví a činy žádné.

Na jednu stranu se nám tu ministr chlubí tím, jak vláda zvládla přijmout stovky tisíc migrantů z Ukrajiny, a vůbec mu nedochází, že to totálně vychladili. Ubytovat a postarat se o ně zvládli lidé. Ne vláda! To obyčejní lidé projevili empatii. A co udělala vláda, tedy konkrétně ministr zdravotnictví? Došlo mu snad, že bude muset posílit pohotovosti, protože je tu zkrátka více lidí? Nedošlo! Napadlo ho, že asi léků bude nedostatek, když tu máme o stovky tisíc lidí víc? Ne, nenapadlo!

A tak bych mohla pokračovat. Hlavně, že si ten pán dá na klopu ukrajinskou stuhu. To, co jsem absolvovala v poslední době, bych nikomu nepřála. Nemocné dítě, ještě větší a delší fronty v čekárnách než dříve, unavení lékaři, rodiče, kteří obchází několik lékáren, aby sehnali léky pro své dítě. To je obraz současného zdravotnictví pod vedením ministra Válka.

A premiér? Místo toho, aby se jel podívat do nemocnice, jak to tam dnes chodí, tak zajede na ministerstvo a popovídá si s ministrem a pochválí ho. Protože světe div se, ministr mu o ničem takovém neřekne. Ale ono je to vlastně jedno. Petra Fialu by to totiž stejně nezajímalo!

