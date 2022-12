Mračková Vildumetzová (ANO): Život bez eReceptu si už nikdo nedovede představit

reklama

Tak já bych tady především při schvalování tohoto zákona o elektronických úkonech uvedla jednu nepřesnost, kterou tady v tuto chvíli pan ministr vnitra řekl, protože to povinné zřizování datových schránek pro fyzické osoby nebylo pro fyzické osoby, ale to povinné zřizování bylo pro Ministerstvo vnitra, které mělo od 1. ledna povinně zřídit každé fyzické osobě datovou schránku. Anketa Skončí válka na Ukrajině v roce 2023? Ano 62% Ne 38% hlasovalo: 9524 lidí

Chtěla bych říct, že v minulém - a opakuji to - funkčním období to byli i poslanci ze současné vládní koalice, kteří tento návrh podpořili, kteří tento návrh schválili, protože tento návrh, který se schválil, byl tou cestou digitalizace. Já jsem moc ráda, že dneska tady máme jak vicepremiéra pro digitalizaci, tak pana ministra vnitra, protože jich obou se dotýká tento zákon.

Nebyli na projednávání ani prvního čtení, ani druhého čtení, tak jsem moc ráda, že jsou tady při projednávání třetího čtení. Chtěla bych říct, že i vnímám a vnímáme, že tento krok se možná s největší pravděpodobností koná z toho důvodu, že nám tady 1. ledna vznikne s největší pravděpodobností Digitální (a) informační agentura, pod kterou právě budou datové schránky převedeny. Takže je jasné, že jak by se asi začalo zvládat 1. ledna automatické zřizování datových schránek, když zároveň budeme zřizovat Digitální (a) informační agenturu.

My jsme tedy v rámci zákona předložili tři pozměňovací návrhy, kde jsme posunuli ten termín automatického zřizování datových schránek ze strany Ministerstva vnitra, a to na 1. 7. 2024. Chtěla bych upozornit všechny poslance, že jsou to pozměňovací návrhy A1 a A2, a ten důvod je takový, protože trochu jsme vnímali, že Ministerstvo vnitra náš napsaný pozměňovací návrh označilo za legislativně špatný, že to nelze přechodným ustanovením, ale změnou novelizačních bodů. My zastáváme názor, že oba ty návrhy jsou správné, takže prosím vás, návrh A1 a A2 se týká toho, že automatické zřizování datových schránek ze strany Ministerstva vnitra by byl od 1. 7. 2024.

Já jsem i přesvědčena o tom, že tedy pokud od 1. ledna dojde k tomu, že občané se dozví nebo respektive pokud použijí nějaký elektronický úkon a objeví se jim tedy, jestli chtějí zřídit nebo nechtějí zřídit datovou schránku, takže kdyby tam byl i ten termín toho automatického zřizování 1. 7. 2024, tak že by to podle mého názoru bylo i pro mnoho občanů motivační, že by právě klikli dobrovolně na to „ano" a že by si tu datovou schránku zřídili.

Ten druhý pozměňovací návrh se dotýká nepodnikajících právnických osob, to jsou spolky, jsou to bytová družstva, a tam my cítíme, že v této nelehké době právě bychom také posunuli ten termín až na toho 1. 7. 2024 a toho se dotýká ten pozměňovací návrh A3. Úplně poslední a určitě to uvede na pravou míru náš expert, kterého máme ve svém poslaneckém klubu, a to je Robert Králíček, že se velmi špatně interpretuje to automatické zřizování datových schránek pro fyzické osoby, které by muselo zřizovat Ministerstvo vnitra.

Ano, ona by to tomu občanovi musela automaticky zřídit, ale pokud by to ten občan nechtěl, tak by si to mohl zrušit. Není tam ta povinnost používání té datové schránky. A to tady nezaznělo. A já bych chtěla, abyste to všichni věděli, protože myslím si, že to, co se tady v tom minulém funkčním období tedy podařilo prosadit, tak bylo tou cestou správnou, cestou digitalizace, a opravdu jsem přesvědčena o tom, že ten návrh přichází jenom proto, že si pan ministr vnitra chce vzít z Ministerstva vnitra informační systémy veřejné správy, ať už jsou to datové schránky, Správa základních registrů, Czech pointy, a z tohoto důvodu podle mého názoru přišel i s tímto návrhem, nejdříve v devadesátce, aby tedy došlo k tomu, aby se to změnilo a ty datové schránky se tedy od 1. ledna občanům automaticky zřizovat nebudou.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Znovu chci zopakovat jednu věc, kolegové, kolegyně, kteří jste tady byli v minulém funkčním období, především z oblasti zdravotnictví, když jsme tady v Poslanecké sněmovně měli schvalovat eRecept všichni - v uvozovkách - i já jsem nebyla přesvědčena o tom v tu chvíli, jestli je to ta správná cesta, že by nám mohlo odejít mnoho lékařů kvůli tomu, že budou muset začít vydávat eRecepty.

Museli jsme si tady brát přestávku. Vím, jak jsme tady jednali s panem ministrem zdravotnictví Vojtěchem Adamem, s kterým jsme řešili, jak to vyřešit, takže jsme tam právě dali to přechodné ustanovení, posunutí toho termínu té povinnosti. A vidíte dneska, jestli někdo z nás by si dokázal už život bez eReceptu představit. Takže já zastávám názor a nechci tady v tuhle chvíli přemlouvat pana ministra vnitra, že kdyby se schválil, pane ministře, ten pozměňovací návrh A1 nebo A2, který se dotýká těch fyzických osob, tak já jsem přesvědčena o tom, že prakticky by se naplnil ten váš návrh, s kterým vy přicházíte, došlo by k posunutí toho termínu, ti lidé by věděli, že Ministerstvo vnitra bude automaticky zřizovat datové schránky lidem od 1. 7. 2024, a jsem přesvědčena o tom, že by některé to i motivovalo k tomu si od 1. ledna roku 2023 kliknout na to "ano" tu datovou schránku si zřídit nebo respektive Ministerstvo vnitra o to požádat.

Doufám, že jsem to vysvětlila dostatečně srozumitelně. Budu určitě sledovat, jakým způsobem se postavíte k těm našim předloženým pozměňovacím návrhům. Děkuji vám za pozornost.

Psali jsme: Mračková Vildumetzová (ANO): Nepostradatelní z hlediska bezpečnosti jsou i policisté a hasiči Mračková Vildumetzová (ANO): Pokud chcete digitalizaci, změňte kompetenční zákon Mračková Vildumetzová (ANO): Já tedy pořád nevím, kde jsou ty finanční prostředky z Modernizačního fondu Mračková Vildumetzová (ANO): Pane Kulhánku, to se musí chtít...

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama