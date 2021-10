Mrštík (KSČM): Komunistická strana nekončí

reklama

Tak ty volby máme konečně za sebou. Komunisté vypadli ze Sněmovny, stejně tak jako ČSSD. Český Parlament je poprvé v historii bez zástupců levicových stran. Anketa Je v pořádku spekulovat o sesazení prezidenta Zemana ze zdravotních důvodů? Ano, mělo by se nad tím uvažovat 8% Ne, je to hyenismus 91% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 12299 lidí

Vím, že by v Parlamentu odvedli dobrou práci pro občany této země.Bohužel statistika je neúprosná. I přes práci a nasazení mnohých z kandidátů se KSČM do Poslanecké sněmovny nedostala a skončila na ostudných 3,6 %. Tohle tu od založení strany ještě nebylo a došlo k tomu symbolicky právě sto let od založení první komunistické strany u nás - KSČ.Podpora vlády a nadbíhání jednomu z největších oligarchů u nás, si vybralo svou daň. KSČM tehdy stála před důležitou volbou a zvolila čistý pragmatismus. Buďto podpoříme vládu hnutí ANO za účasti ČSSD a budeme tlačit na vládu z levicových pozic, nebo ji nepodpoříme, čímž způsobíme vládu pravice, která bude konat v naprostý neprospěch mnohých vrstev obyvatelstva. KSČM upřednostnila zájmy občanů před svými vlastními.

A co to stálo? Všechno. A bylo to k něčemu? Ne, nebylo. Jen se oddálilo to, co nastane nyní.Uplynulé čtyři roky se sice zvyšovala životní úroveň, rostly mzdy a důchody, zrušila se karenční doba a prosadila spoustu dalších dobrých věcí. Ale bylo to málo. Lidé od komunistů čekají více. KSČM nevyužila potenciál, který měla. Proč volit komunisty, když to samé pro ně může udělat kdokoliv jiný, například Andrej Babiš? A i ten brzy odkryje karty, aby ukázal, jaké jsou jeho skutečné záměry.Po osmi letech nás čeká vláda pravice. A troufám si tvrdit, že to bude vláda velmi tvrdá a prokapitalistická. Čekají nás velmi krušné 4 roky neoliberální politiky, směřované výhradně na Brusel a Severoatlantickou alianci. To vše za situace nedávného debaklu NATO v Afganistánu. Situace, kdy se USA jejich pozice doslova drolí před očima a je v rukou 80-ti letého starého muže, za kterého rozhoduje jeho štáb, kdy může mluvit a kdy je lepší mu ten mikrofon raději vypnout.

Cenou za tuto vládou tím pádem může být i zhoršení vztahů s našimi partnery ze zemí V4, protože jejich konzervativní vlády vedou své země pomalu ale jistě ven z Evropské unie.Takže teď tady budeme 4 roky razit trend, jak jsme strašně proevropští, naše vládní špičky jsou reinkarnací Václava Havla, pravda a láska konečně zvítězily a i ti zlí komunisté, kteří byli poslední překážkou k nastolení té pravé prosperity, jsou konečně pryč. Mezitím bude docházet k masivnímu oslabení sociálního státu a zhoršení ekonomické situace běžných lidí. Všechno se svede na vládu minulou, která jen „socansky“ rozdala, co mohla, a nyní je čas se vrátit k rozumné fiskální politice. Rozumějte, že je nutné rozkrást to málo státních podniků, co ještě zbylo, omezit práva zaměstnanců, zmrazit minimální mzdu, přestat valorizovat důchody nad zákonné minimum, zprivatizovat a monetizovat školství a zdravotnictví a spoustu dalších věcí, které uvrhnou statisíce lidí do sraček.Zaděláváme si tady na pěkný průser.

Jak tyto kroky budou asi vnímat obyčejní lidé? Ti uvidí konzervativní pravicovou koalici, která se podřízeně klaní tomu vyspělému „Západu“, který se už přes 30 let snažíme dohnat. Akorát že ten „Západ“, který jsme chtěli dohnat, už dnes existuje pouze v jejich hlavách. Stejně jako Spojené státy americké, vyobrazené jako vzor vyspělosti a svobody, už dneska neplatí. Dnes je to země zmítaná jednou z nejhorších sociálních krizí ve své historii, kde na konci minulého roku málem proběhl ozbrojený převrat a kde jsou ohroženy samotné principy právního státu. Bavíme se tady o západní Evropě, která je plně postižena cancel culture, podporou LGBT ideologie, neřízenou imigrací, která devastuje národní identitu a to vše za podpory vedení Evropské unie.Zároveň velmi tvrdě finančně pocítí, že tato vláda tu není pro ně a jejich blízké, ale že je zde pro vládu bank a kapitálu. Pro diktát peněžního systému, který má za cíl vás co nejvíce vyždímat o vaše peníze, okleštit o základní ekonomická práva a zahnat do kouta, aby vás mohl ještě lépe vydírat. To je jejich představa zodpovědné fiskální politiky.Jak toto budou vnímat lidé a co z toho všeho vyplyne? Hodně záleží, jak se k tomu postaví KSČM.Strana dostala od voličů pořádný výprask. To ale ještě nemusí nic znamenat.

Stále jsme strana s širokou členskou základnou a nezměrným majetkem a bohatstvím. Ještě je na čem stavět. Nesmíme ale připustit, aby se současné elity KSČM udržely na svých pozicích. Vojtěch Filip si za 17 let na pozici předsedy, vybudoval solidní síť sobě loajálních posluhovačů. Jeho rezignací to nekončí. Bude nutné velmi tvrdě zakročit a zbavit se všech těchto kariéristů. A je úplně jedno kolik stovek, nebo tisíc lidí to bude stát stranické legitimace. Důležité je mít pevné a zdravé jádro. Je nutné postavit celou stranu a její organizační strukturu znovu od začátku a tato nová platforma musí stát na pevných základech. Jenom poté je možno mít stranu novou a radikální, která nebude nabízet populistická hesla, ale smysluplnou systémovou alternativu. Jedině poté je možno uvažovat nad návratem do Poslanecké sněmovny. Pokud tohle neproběhne, nemáme tam už co dělat.Proč tedy tolik záleží na KSČM? Pokud se tento proces obměny nepovede a lidé nebudou vnímat komunistickou stranu jako alternativu, tak jí v příštích volbách svůj hlas nedají. Čím jsou lidé zoufalejší, tím více mají tendenci se uchylovat i k extrémním řešením problémů.

Náš kapitalistický ekonomický systém je v krizi a nástup pravice jen urychlí vyostření rozdílů a sociálních problémů. A jak nám už ukázala historie, když je kapitalismus v hluboké krizi, dostává se na řadu fašismus. Zkorumpovanost a nekompetentnost politiků předchozí dekády způsobila vzestup Andreje Babiše a jeho populistického projektu. Tak jako oni „porodili“ Babiše, porodil nyní Andrej Babiš, za přispění naprosté hlouposti a naivity Pirátské strany, z drtivé většiny pravicový, konzervativní a prokapitalistický Parlament. A ten zplodí jen chudobu, vládu elit, podřízenost západu a sem tam nějaký klerofašistický bizár, jak to můžeme vidět u sousedů na Slovensku, kteří se dostali do podobné situace. Jestli se z této situace zrodí silné komunistické hnutí, nebo extrémistická inklinace k fašismu, to záleží velkou měrou i na dnešních komunistech. Budeme bojovat dál a doufat.

