Munzar (ODS): Ekonomika prošla hlubokou krizí. Jsme svědky rostoucí inflace

Děkuji, pane předsedající, za slovo. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Dovolil bych si vám navrhnout zařazení nového bodu pod názvem Stanovisko vlády k plánu 54, 55.

Je to plán, který představila Evropská komise a kterým chce naplnit takzvaný klimatický zákon. Domnívám se, že je nutné, abychom i na půdě českého Parlamentu znali stanovisko vlády, znali to, jakým způsobem o tomto plánu bude jednat na Evropské radě, jaká budou stanoviska jednotlivých ministrů. Já se obávám, že tento plán tak, jak byl představen, může znamenat výrazný zásah a bude znamenat výrazný zásah do české ekonomiky; a nemůžeme ho nechat bez povšimnutí.

Jsme ve stavu, kdy naše ekonomika prošla hlubokou krizí. Jsme svědky rostoucí inflace. Jsou skupiny občanů, které velmi pocítily ekonomickou krizi a budou se stejně jako naše ekonomika několik let vzpamatovávat. A dnes Evropská komise přichází s plánem, který může posílit negativní trendy v ekonomice, to znamená například už zmíněnou inflaci, protože tento plán by přispěl ke zvýšení cen nejenom v energetice, ale i v sektoru bydlení, v sektoru služeb, ve výrobě jednotlivých výrobků, cestování. Prakticky to bude zásah do celé ekonomiky, protože samozřejmě ceny energií a náklady na dopravu zasahují do všeho.

Evropská komise chce zakázat výrobu aut, chce zakázat prodeje automobilů se spalovacími motory od roku 2035. Všichni víme, že česká ekonomika je velmi výrazně postavena na automobilovém průmyslu. To je jeden zásah. Všichni víme, co způsobuje růst emisních povolenek, které byly na začátku roku 2017 v hodnotě nějakých pět euro za tunu CO2. Dnes se pohybujeme skoro na úrovni 58 euro za tunu. A Evropská komise chce administrativními úkony dále zvýšit cenu emisních povolenek, a navíc rozšířit používání emisních povolenek nejenom na velké energetické zdroje, ale například i na lokální kotle, na lokální zdroje vytápění, a také například na dopravu.

My jsme na to reagovali, a já využiji příležitosti, že chci poděkovat ctěné Sněmovně, že jsme od 1. ledna 2021 snížili DPH na centrální zásobování teplem z 15 na 10 %. Ale musíme si uvědomit, že toto není trvalé řešení. Nemůžeme donekonečna, donekonečna reagovat tímto způsobem na rostoucí cenu emisních povolenek a vláda musí mít plán, jakým způsobem to naše ekonomika zvládne, jakým způsobem to zvládnou naši občané, protože to jistě pocítí v peněženkách.

Takže mě by velmi zajímalo, jaký je plán vlády, co vláda chystá, jakým způsobem chce jednat, a proto si dovoluji navrhnout tento bod a navrhuji tento nový bod zařadit po pevně zařazených bodech. Děkuji.

