Munzar (ODS): Když si vaše dítě postaví stavebnici za kapesné, taky od něj budete vybírat poplatek?

Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo. Než vám představím ty důvody, které nás vedou k návrhu na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, tak mi dovolte na začátek jednu otázku.

Když si u vás doma ve vašem obýváku vaše dítě postaví stavebnici za své vlastní kapesné, budete od něj vybírat poplatek? Přijde vám to hloupé, přijde vám to nelogické? Mně ano. Ale přesně takto se chová náš stát k našim občanům. Přesně takto je totiž postavena ta daň z nabytí nemovitosti. Stát vybírá poplatek od našich občanů za to, že si na území naší země kupují nemovitost. A tím, že daň od roku 2016 platí ten, kdo si jde nemovitost koupit, tak tím ztratila veškeré zbytky logiky. Bydlet ve svém je snem mnoha, zejména mladých lidí, kteří si berou často nemalé hypotéky, aby se postavili na vlastní nohy a zajistili bydlení sobě a svým potomkům.

To je ona občanská zodpovědnost a občanská statečnost, kterou by stát měl podporovat a ne házet těmto lidem klacky pod nohy a trestat je.

Co jiného je dneska tato daň než trestem a pokutou za to, že si člověk jde koupit na území našeho státu nemovitost?

Důvody, proč daň z nabytí nemovitých věcí navrhujeme, proč navrhujeme jejich zrušení, jsou následující:

1. Když někdo postavil tuto nemovitost, stavitel již odvedl DPH. Kupující - (Otáčí se k předsedajícímu s prosbou o uklidnění hluku v sále.)

Děkuji. Kupující si vydělal peníze, již zaplatil daň z příjmu a teď stát po něm chce daň, kterou hradí z již jednou nabytých peněz. To není jenom nenormální, to je navíc amorální. To je první důvod.

2. Druhý důvod, v celé republice - a všichni to vidíme - rostou rapidně ceny nemovitostí za poslední dva roky. K tomu se ještě zpřísňují hypotéky. Dneska mladý člověk a mladá rodina musí mít našetřeno minimálně 20 % na spoluúčast na hypotéku a ještě musí platit 4 % našemu státu. Zrušením této daně se aspoň částečně uleví lidem, kteří si kupují vlastní nemovitost. Abych vám dal příklad, z bytu, který stojí dnes 2 mil. korun, tak daň je 80 tisíc korun. Pro mladou rodinu to znamená několikaměsíční příjem, a přitom ty peníze může použít daleko efektivnějším způsobem, daleko účelněji, například na nákup kuchyňské linky, na rekonstrukci domu apod. Ty peníze z ekonomiky nezmizí, ale budou využity jinak, daleko efektivněji v soukromé spotřebě a investicích. A státu se tak vrátí i jinou cestou právě díky té spotřebě. Naším hlasováním tak můžeme jednorázově snížit náklady na pořízení vlastního bydlení o 4 %, takže to za to opravdu stojí.

3. Třetí důvod, na dani se vybírá pouze necelé 1 % z celkových příjmů státního rozpočtu. Jejím zrušeno tak nebude nijak ohrožena funkce státu, zatímco spoustě lidem její zrušení ulehčí život. Navíc díky ekonomickému růstu příjem státního rozpočtu z ostatních daní a poplatků se zvyšuje. Meziroční rozdíl mezi roky 2017 a 2018 z ostatních daní a poplatků je 65 miliard, to je pětinásobek než je celoroční výběr daně z nabytí nemovitostí, takže si myslím, že to skutečně stojí za to.

4. Ten čtvrtý důvod - vzniká tady veliká nerovnost před zákonem, na kterou doplácejí běžní občané, protože již dnes existuje způsob, jak se vyhnout zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí, a to je to, když kupujete firmu, do které je ta nemovitost vložena. V takovém případě se daň z nabytí nemovitých věcí neplatí. To znamená, ti velcí na tom vydělávají, ti velcí neplatí, kteří použijí tento způsob, a běžný občan tuto daň platí.

Než složitě vymýšlet mechanismy, aby to platili všichni, aby nebyla žádná diskriminace, protože ti velcí si zase něco vymyslí, aby nemuseli platit daně, je jednodušší tuto daň pro všechny zrušit.

Vláda dala k našemu návrhu negativní stanovisko. Argumentuje hlavně tím, že daň se jednoduše vybírá. V jejím stanovisku, když si ho ale pořádně přečtete, dámy a pánové, nenajdete ani jednou slovo občan. Nenajdete tam ani jedno stanovisko, o které by se opíral zájem občanů, i když jsem si já osobně myslel, možná naivně, že funkcí vlády je to, aby sloužila zájmům a ve prospěch občanů.

Oliver Cromwell před 350 lety řekl, že když zasedá Parlament, nikdo si nemůže být jistý ani majetkem ani životem. A my máme dneska jedinečnou šanci svým hlasováním ukázat, že to v tomto případě neplatí. A proto prosím vás všechny, kolegy, napříč politickým spektrem, kteří chcete pomoci lidem a snížit náklady na pořízení vlastního bydlení jednorázově o 4 % několika hlasováními tady ve Sněmovně, abyste nás návrh podpořili a umožnili jeho postup do druhého čtení, kde o těchto věcech můžeme detailněji debatovat.

Děkuji za pozornost.

