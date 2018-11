Munzar (ODS): Kontroly svatebčanů jsou neobhajitelné

V Poslanecké sněmovně jsou čtvrtky tradičně věnovány ústním a písemným interpelacím poslanců na jednotlivé ministry. Bylo zahájeno projednávání písemné interpelace poslance Vojtěcha Munzara (ODS) na ministryni financí Alenu Schillerovou (ANO) týkající se nedávno mediálně diskutovaných kontrol novomanželů ze strany finanční správy, a to přes snahu většiny poslanců za ANO debatu zablokovat. Poslanec Munzar svou písemnou interpelaci na ministryni podal již v srpnu, na jednání pléna Poslanecké sněmovny se však dostala až 1. listopadu.

„Když jsem podával o prázdninách svou interpelaci, očekával jsem, že se jedná o jednotlivý výstřelek horlivého úředníka a jednorázovou záležitost. K mému překvapení se ale ministryně financí ve své odpovědi k případu postavila tak, že se jednalo o zákonný a správný postup. Avšak úkolem demokratických politiků je státní moc brzdit, krotit a držet na uzdě její tendence k rozpínavosti. Aby se necítila všemocná a nedotknutelná,“ vysvětluje poslanec Munzar svoji motivaci.

Ve svém vystoupení upozornil poslanec Munzar na skutečnost, že finanční správa interpretuje daňový řád extrémně extenzivně a považuje každého, kdo si objednává oslavu, za „povinnou osobu“ ve smyslu daňového řádu, která musí správci daně poskytnout veškeré informace pod pohrůžkou sankcí. To je dle něj i dalších odborníků postup za hranou zákona a jak dále upozornil, stejný názor implicitně plyne i z komentáře k daňovému řádu z roku 2011, kde je společně s předsedou NSS Baxou mezi spoluautory i současná ministryně financí.

„Pokud bychom uvažovali jako finanční správa, tak pokud by kdokoliv pořádal oslavu v restauraci, u které má správce daně podezření, že v ní dochází ke krácení daní, musí pod pohrůžkou sankcí zpětně dokládat finanční správě za co, kolik zaplatil, případně kolik bylo na oslavě lidí. To je přeci šílené. Nechápu, proč hájí neobhajitelné. Teprve po zjištění, že se jednalo o cca sto párů novomanželů a teprve po mediálním tlaku začala paní ministryně konat. Měla tak učinit rovnou,“ uzavírá poslanec Munzar.

