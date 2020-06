Munzar (ODS): Ministr školství obětoval vzdělání našich dětí

reklama

Děkuji, pane předsedající.

Chtěl bych zareagovat na pana kolegu Hájka, vaším prostřednictvím. Pane kolego, jestli je něco nečestné, tak to bylo vaše vystoupení. Srovnávat to, že tady probíráme asi největší zásah do naší společnosti, kterou třeba moje generace zažila, s normálním jednáním Sněmovny, srovnávat to a říkat zameťte si před vlastním prahem - já si vážím, že je tady paní ministryně financí. Vážím si toho, že je tady pan ministr zdravotnictví.

Kde je pan ministr průmyslu a obchodu, abychom se ho zeptali na programy COVID, na podnikatelské prostředí, na ošetřovné pro OSVČ? Kde je pan ministr Plaga, abychom se ho zeptali, proč schovával dlouho hlavu do písku a svými kroky a svými chaotickými metodickými pokyny obětoval vzdělání našich dětí. Mně se to týká osobně. Mám dva kluky, kteří jsou na prvním stupni základních škol. A do mnohých základních škol se sice mohou vrátit žáci, ale díky chaotickému postupu Ministerstva školství se tam nevracejí učitelé! A ty školy mnohdy fungují jako družiny. A je to obětování vzdělání našich dětí! Představte si, a pan premiér tady není, který je hlava vlády, která rozhoduje ve sboru, a my máme hodně otázek a chceme vysvětlení. My jsme se dneska nedozvěděli a zatím jsme se nedozvěděli, na základě jakých konkrétních kritérií vláda rozhodovala o uvolnění opatření. A dokážete si třeba, když se vrátím ke školství, představit, co to znamená pro malé děti, když nemohou chodit do školy? Cizí jazyky se učí pouze distanční výukou, mnohdy zadáváním úkolů, nemají kontakt s jazykem - mohou začít znovu! Vy jste obětovali, ministr školství obětoval vzdělání našich dětí!

Děkuji.

Ing. Vojtěch Munzar ODS

poslanec



