Munzar (ODS): Není kilometr jako kilometr

Děkuji, pane předsedající, za slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Podle důvodové zprávy - a paní zpravodajka to tady několikrát zdůraznila - je, že tato novela se předkládá z důvodu evropských směrnic. To znamená, že se to snaží tvářit jako transpozice nějakých evropských předpisů, ale ono tomu tak není. Když se do té důvodové zprávy a na ten návrh podíváte, tak zjistíte, že je to spíše gold-plating. Dokonce bych řekl učebnicový příklad gold-platingu.

Jak jsem se s tímto tiskem seznámil, tak jsem nabyl dojmu, že se jedná spíše o integraci stávajících podzákonných předpisů, kde zároveň dochází k některým zpřísňováním naším vnitřním českým rozhodnutím.

Já si dovolím na začátku jeden konkrétní příklad, který je spíše pro vaše pobavení. Jeden paragraf se věnuje době archivace dokladů a mění se doba archivace dokladů o přepravě z jednoho roku na dva roky. Já vám přečtu větu z důvodové zprávy, to vás určitě pobaví. "Doba jednoho roku pro uchování dokladů o nákladu se prodlužuje na dobu dvou let s ohledem na požadavky vyplývající právě z nařízení číslo 11 z roku 1960."

Jestli to tedy má být transpozice nařízení z roku 1960, tak musím konstatovat, že ministerstvo vyvinulo sobě vlastní neuvěřitelnou akceschopnost a rychlost a celou záležitost během 60 let akcelerovalo. Jen nechápu - a to bych možná požádal pana ministra, zda mi odpověděl - proč mohl být do dnešního dne v našich vnitřních předpisech jeden rok. Takže mám vážné pochybnosti o tom, že se skutečně jedná o transpozici. Ale tohle byl jenom takový detail, kterým jsem chtěl jenom upoutat vaši pozornost.

Další příklad, který je daleko závažnější, který také z mého pohledu nevyplývá z žádných evropských předpisů a je to pouze návrh ministerstva, tak novela přichází s některými novými přestupky, které v určitých případech vedou zároveň k finanční pokutě a zároveň k zákazu řízení na tři až šest měsíců a to bez přihlédnutí ke konkrétním okolnostem takového případu. A musím říct, že třeba takovýto přestupek může být pro některé dopravce, případně jejich zaměstnance, profesně likvidační.

Dále - a to je podle mého názoru největší výhradou - dále ministerstvo navrhuje u vybraných přeprav zkrátit délku okruhu vyjmuté přepravy z povinností ze stávajících 100 kilometrů od běžného stání vozidla na 50 kilometrů. Česká republika tedy nechce dále už využívat tu maximální výjimku, kterou evropské předpisy umožňují. A k tomu nás žádná Evropa nenutí, to navrhuje samotné Ministerstvo dopravy a úředníci z Ministerstva dopravy snížit tuto výjimku.

Ing. Vojtěch Munzar ODS



Mě velmi pobavilo kouzelné zdůvodnění Ministerstva dopravy, že rozloha České republiky je jiná, než u ostatních států. Já jsem si tedy do dnešního dne myslel, že jeden kilometr je stejná míra vzdálenosti jak v papežském státě San Marinu, Slovensku, České republice, Francii, Německu. Ale pochopil jsem, že na Ministerstvu dopravy platí, že zítra již znamená včera a měřítko kilometru je také relativní. Takže až nám pan ministr bude ukazovat možná grafy, kolik se otevřelo dálnic v České republice, tak si prosím buďme všichni vědomi, že to jsou prostě jiné kilometry, než za našimi hranicemi. Protože není kilometr, zdá se, jako kilometr.

A to je jediné zdůvodnění, dámy a pánové, v důvodové zprávě pro snížení výjimek na polovinu. Že je to pouze s ohledem na rozlohu České republiky. Takže opět se jedná o gold-plating. Skutečný dopad regulace je popsán pouze v jedné nenápadné větě. A slovy Sira Humphreyho z "Jistě, pane ministře" vy jste to našel, respektive vy jste to četl -ano, já jsem tu větu našel a četl jsem jí a dovolím si ji ocitovat: "Reálně by mohl znamenat zvýšením mzdových nákladů dopravce v souvislosti s nutností zaměstnat více řidičů."

A dámy a pánové, kde se v současné době najdou v České republice další řidiči? Už dnes je nedostatek, pane ministře, řidičů zejména pro potřeby veřejné dopravy. A to mě vede k tomu, že RIA k tomuto tisku je velmi nedostatečná, protože se nevěnuje těmto dopadům do celého odvětví. RIA úplně pomíjí širší sociálně ekonomické dopady navrhované novely.

A k hodnocení tohoto tisku a předložené RIA využiji samotná slova vlády z webu, z internetu, Úřadu vlády - kvalitní RIA totiž vede ke kvalitní regulaci. A, dámy a pánové, to, co je nám předkládáno v rámci důvodové zprávy, není kvalitní RIA. Z tohoto důvodu podám návrh na vrácení zákona k přepracování. Děkuji za pozornost.

