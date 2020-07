Munzar (ODS): Ony různé limity dneska začínají připomínat bojovku

reklama

Děkuji, pane předsedající, dobrý den, kolegyně, kolegové, vážená paní ministryně. Já jsem byl také paní ministryní požádán o stručnost, abychom to dnes stihli. Já té prosbě vyhovím, protože je to dobrovolný nástroj, je to zase nějaká možnost, kterou mohou využít podnikatelé a živnostníci pro snížení administrativní zátěže, ale třeba také i pro snížení svých daňových povinností pro některé zejména s tím menším výdajovým paušálem při porovnání s menším výdajovým paušálem. V určitých (nesrozumitelné) se to pro některé vyplatí. Pro některé se to tedy nevyplatí, např. když uplatňují další slevy např. na děti, na vyživované osoby, na manželku apod. Ale to si určitě budeme říkat na výborech a ve druhém čtení. Takže tady pan kolega Skopeček řekl, že my to vítáme.

Ano, vítáme tento princip, nicméně samozřejmě máme určitý problém, budeme předkládat pozměňovací návrhy s parametry tohoto principu. A to zejména proto, že se nám také nelíbí snížení z milionu na 800 tisíc. Ony různé limity dneska začínají připomínat pomalu bojovku. Máme dva miliony, a to je dobře, na tom jsme se shodli, na daňový výdajový paušál. Máme milion na povinnou registraci k DPH. (Odmlka pro hluk v sále.)

Já bych to rád stihl, takže děkuji, kolegyně a kolegové, za pozornost. To znamená, já to zopakuji, máme dneska vlastně nebo když to takto přijmeme, jak to navrhuje vláda, budeme mít tři limity. Námi vítaný, prosazovaný a společně pak prosazený limit na daňový výdajový paušál ve výši dva miliony korun, máme dlouhé roky neměnný limit na povinnou registraci k DPH, kde já vidím skutečně skok v administrativní zátěži podnikatelů.

Takže když tady paní ministryně mluvila o snížení administrativní zátěže, já budu rád, když se budeme skutečně vážně bavit... (Hluk v sále.)

Skutečně ten stávající jeden milion korun pro povinnou registraci k DPH tím, že se mnohá léta nezměnil, tak tento obrat přesahuje daleko více živnostníků a podnikatelů než v minulosti. A díky tomu stačí třeba u stavebních firem jedna malá zakázka pro drobného živnostníka a překoná tento limit. A ten překonáním tohoto limitu a povinnou registrací k DPH, tam začíná ta skutečná administrativní zátěž pro podnikatelský sektor, která se sama několik let zvyšuje. Zvýšila se například administrativní zátěž zavedením kontrolního hlášení apod. A to jsou všechno časové i finanční náklady, které ti živnostníci a podnikatelé musí vynakládat.

Takže já budu mít prosbu a přijdu s tím ve druhém čtení, abychom zvedli po letech limit pro povinnou registraci k DPH na dva miliony korun. A zároveň bychom se mohli bavit, pan Kalousek tady říkal, že by navrhl srovnání s jedním milionem korun, ale pokud bychom se ujednotili na zvýšení limitu na dva miliony korun, tak bychom se mohli bavit o paušální dani, například v trochu jiných parametrech tak, aby se všechno sjednotilo na dva miliony korun. Myslím, že by to bylo logické, myslím si, že by to bylo správné, myslím si, že by to živnostníkům a podnikatelům pomohlo a právě díky tomu, že by se posunula hranice pro DPH na dva miliony korun, to by znamenalo skutečné snížení administrativní zátěže.

A já mám jenom jednu otázku na paní ministryni. Já mám jenom jednu otázku na paní ministryni, která tady říkala, že to bude znamenat, že ti podnikatelé, co se do toho zapojí, nebudou muset vést žádnou daňovou evidenci, nebudou se jich týkat žádné kontroly. A já se chi zeptat na aplikační praxi, protože mnohdy tady spousta věcí takhle vypadá krásně, ale v aplikační praxi pak vypadá jinak. Chci se zeptat, jak tedy finanční úřady v takovém případě budou rozlišovat, zda ten podnikatel překračuje nebo nepřekračuje těch zrovna osm set tisíc, tak kdyžtak v závěrečném slově, jestli mi paní ministryně odpoví, protože já bych byl nerad, aby tady se řeklo, nebudete muset papírovat nic a pak přišel finanční úřad a pak chtěl k tomu nějaké papíry a začal to kontrolovat a tady ten podnikatel to nebude mít, tak aby se nedostali ti podnikatelé do nějakých zbytečných problémů, že pak aplikační praxe bude jiná. To bych potřeboval vysvětlit a možná rozptýlit nějaké obavy. Ale jinak tento návrh jako dobrovolný nástroj vítám. Děkuji.

