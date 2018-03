Munzar (ODS): Právo na ochranu soukromí je ústavně garantováno

Dámy a pánové,

já se ve svém vystoupení chci vyjádřit ke dvěma věcem. Ve druhé části se vyjádřím k návrhu pana poslance Michálka. Ale v té první části bych si rád dovolil obhájit pozměňovací návrh, který máte ve svých materiálech a který bohužel pro mě nedostal podporu v rozpočtovém výboru. A ono to možná bude souviset i s tím, jak o tom budu mluvit k tomu pozměňovacímu návrhu pana Michálka.

Můj návrh se týká tak zvané dělené nebo nedělené správy daně. V daňovém řádu je ustanovení, které hovoří o tom, že pokud správce daně konal neoprávněně nebo nezákonně, tak v případě dělené správy, respektive nedělené správy, daňový subjekt má právo na kompenzační úrok. V rámci nedělené správy, a to se tam dostalo novelou od 1. 7 2017, takže v rámci dělené správy, to je například, když vám dá pokutu Česká obchodní inspekce, ale vymáhá to jiný subjekt, například Celní správa, tak na tento úrok ten podnikatel právo nemá.

Proč se to tam v roce 2017 dostalo? Proto, že stát nechtěl dávat tuto kompenzaci, tento úrok i v rámci dělené správy daně. Nejvyšší soud se k tomu několikrát vyjadřoval a rozhodl, že takový podnikatel právo na tento úrok má. Nicméně díky novele 1. 7. se tam dostala věta, která říká, že na úrok nemá právo subjekt v rámci dělené správy daně. A mně se to nelíbí, protože tady máme na jedné straně podnikatele, který díky nezákonnosti postupu správce daně má právo na úrok, a pak tu máme podnikatele, který nemá nárok na tento úrok. A ten rozdíl je pouze v tom, jestli kompetenčně nebo procesně je dělená správa daně. Myslím si, že tady vznikla velká nerovnost před zákonem a měli bychom ji zhojit, a proto předkládám tento svůj pozměňovací návrh. Tak to by bylo jenom stručně vyhodnocení, já už jsem k tomu vystupoval a podrobné zdůvodnění najdete ve svých materiálech.

Ale chci se vyjádřit ještě k tomu návrhu pana poslance Michálka, prostřednictvím pana předsedajícího, a dovolil bych si mu přečíst jednu větu, pokud mi bude naslouchat: "Česká pirátská strana chce všemi zákonnými prostředky bojovat proti a) zneužívání zákonů k omezování svobody." To je váš program do voleb.

My jsme tady byli svědky i toho, že se mnohdy zákony zneužívají v neprospěch daňových subjektů. Nejzářnějším příkladem je zneužívání zajišťovacích příkazů. A vy tady přicházíte s velmi vágní formulací. Vy říkáte, že je to velice přesné. Ale dovolte mi, abych vám zase ocitoval ten váš návrh typu "skutečnosti nasvědčující tomu", to není přesně vymezená formulace, to je skutečně velmi vágní. Nedošlo nebo nedojde ke splnění daňové povinnosti. Není tam ani jeden kontrolní mechanismus v tom vašem návrhu. Není tam nic řečeno, jak ten úředník má postupovat. Je to na vůli, mnohdy na zlovůli toho úředníka. A my všichni víme, že se to nebude vykládat podle toho, jak chcete vy, aby se to vykládalo. Vždycky se ve státní správě najde někdo, kdo si to bude vykládat nejhůře pro ten daňový subjekt. A to se stane. A bude to vaše přímá odpovědnost vás a vaší politické strany a jdete tím proti svému vlastnímu programu. A to proto, že základní hodnoty, ústavně garantované právo na ochranu soukromí je jedno právo, které je nám všem ústavně garantované. A druhé právo je na právní pomoc.

Stává se to záminkou pro přijetí novely daňového řádu, která absolutně nekoresponduje s těmi původními cíli předmětné směrnice. A podle mě to odporuje ústavnímu pořádku ČR. Když jsem mluvil o právu na právní pomoc, tak v hlavě páté Listiny základních práv a svobod je zakotveno právo na právní pomoc jakožto jedno ze základních práv spadajícího do širšího rámce tak zvaného práva na spravedlivý proces. Ústavně garantované je i právo na ochranu soukromí, jež v sobě zahrnuje právo na zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti, zákaz zveřejňování nebo jiné zneužívání údajů o osobě. K naplnění smyslu právní pomoci a ochrany soukromí je třeba zajistit, aby komunikace mezi advokátem a klientem probíhala bez zábran.

Pokud existuje riziko, že to nebude důvěrné, nelze předpokládat, že takováto komunikace bude upřímná a otevřená, což zcela odporuje účelu ústavně zaručeného práva na právní pomoc. Správně jste řekl, že už dneska advokáti musí hlásit to, pokud se jedná o praní špinavých peněz. Ale tento váš návrh se tohoto netýká. Tam je velice skutečně vágní formulace a může se vykládat jakkoliv. A proto jsme dostali dopisy nejenom podle pana advokáta Sokola, my všichni jsme dostali dopisy od České advokátní komory, vyjadřovali se k tomu ústavní právníci. A já se obávám, že ten váš zájem je pouze to, že přání je otcem myšlenky. Vy se domníváte, že se to bude vykládat pouze podle vás. Ale tady je spousta právníků. Víme, že když se sejdou dva právníci, tak jsou z toho tři názory. Takže jakým způsobem vy můžete garantovat lidem, že se to nebude zneužívat? A jakým způsobem budete garantovat lidem, že se to bude vykládat pouze podle vás? No nebude, na to vám můžu tady dát ruku do ohně.

Takže já se domnívám, že sami tímto porušujete vlastní program, nezavádíte žádné kontrolní mechanismy. Vy jste tady řekl, že jsou tam kontrolní mechanismy. To ustanovení, které navrhujete, ten váš pozměňovací návrh neobsahuje žádný kontrolní mechanismus. V té novele daňového řádu ani není zmínka, že by Česká advokátní komora, přes kterou by to mohlo jít, by toto mohla, takový požadavek, odmítnout. Není to tam. Takže tento návrh zcela jistě zasahuje do ochrany svobody, ochrany soukromí a práva na právní pomoc. A já jsem překvapen, že jste s tím přišli s porušením vlastního programu už na třetí schůzi Poslanecké sněmovny.

Děkuji.

