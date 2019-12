Munzar (ODS): Tím pravým důvodem, proč zvyšujete daně, jsou díry v rozpočtu

Děkuji, pane předsedající. Dobrý den dámy a pánové, já nebudu dlouze hovořit a nebudu se věnovat jednotlivým aspektům daňového balíčku. To už velice pregnantně udělali moji kolegové. Já bych chtěl jenom tady upozornit a ani ne vás, protože vy to víte, ale spíše veřejnost na to, s jakou urputností vládní koalice se snaží zvyšovat daně a připomenu jenom to násilné utnutí diskuse před několika týdny, které tady proběhlo v rozporu se zákonem o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Já jenom chci, aby tady zaznělo, protože já jsem neměl příležitost potom vystoupit, ač jsem se hlásil na konci diskuse k faktické poznámce, ale pan předsedající, místopředseda Filip mi už nedal slovo. Tak já jsem chtěl tady vás všechny upozornit a bohužel jsem nedostal slovo a nepodařilo se mi vás upozornit na to včas, že ač jsem tady vystupoval k daňovému balíčku, tak tím rozhodnutím, vaším, milí kolegové, tak jste mi znemožnili obhájit a vysvětlit můj pátý pozměňovací návrh, který jsem předkládal k daňovému balíčku. Já chci jenom, aby to tady zaznělo na stenoprotokol, že jsem obhajoval čtyři z pěti a ten pátý, ač jsem byl řádně přihlášen do diskuse, tak mi nebylo umožněno zdůvodnit. A na té urputné snaze o zvýšení daní, ač mi pan premiér v rámci interpelací v březnu říkal, že žádné daně zvyšovat nebudete, jsme v prosinci, dneska se tu bude hlasovat o vratce ze Senátu o zvýšení daní, tak na té urputné snaze je vidět, že vůbec nejde o zdanění spotřeby nežádoucího chování, jak tady říkala na začátku diskuse paní ministryně, ale jde čistě skutečně jen o příjmy k rozpočtu. Vy zvyšujete daně v době ekonomického růstu a třeba bez nějakých reforem, které by vláda dělala a na které by potřebovala nějaké další peníze. Tím pravým důvodem, proč zvyšujete daně, jsou díry v rozpočtu, které jste přes ekonomický růst a růst příjmů státního rozpočtu svým hospodařením udělali. Zvýšení daní není to jediné.

Zároveň utrácíte peněžní rezervy z Fondu národního majetku, chcete utratit peníze za prodej strategických zásob kovů a chcete si déle nechat peníze daňových poplatníků, podnikatelů na účtu. A všechno je to vedeno jedinou motivací. Zvýšit příjem státního rozpočtu. A já bych vám tady chtěl připomenout jeden citát jednoho velkého státníka Winstona Churchilla, který kdysi řekl: Není nic, co by ti vláda mohla dát, aniž by ti to před tím vzala. A vy, dámy a pánové, berete velmi mohutně.

Všechny návrhy, které Ministerstvo financí předkládá v posledních dvou letech, vedou buď ke zvyšování daňové zátěže, nebo ke zmenšování tolerance vůči podnikatelům a zvyšování přísnosti a pravomocí státu, kterými dusíte podnikání. A to je faktická politika této koaliční vlády vůči lidem.

Děkuji za pozornost.

