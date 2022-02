Munzar (ODS): Ty kompenzace jsou také na dluh

reklama

Já chci také zareagovat na kolegu Nachera. On má svůj pořad a hodně kritizuje dvojí metr, ale já musím říct, že tady jednoznačně ve svém projevu použil metodu půl pravdy. Ano, je pravda, že jsme chtěli kompenzace podle principu, když stát někomu zakáže podnikání a obživu, tak to musí nahradit, a to dostatečně a nesmí na nikoho zapomenout. To je ta první půlka pravdy. Ta druhá půlka pravdy, my jsme vám zároveň říkali, ať nezavíráte maloobchody a služby, my jsme vám říkali, že tím diskriminujete část podnikatelů, když jsou velké supermarkety otevřené a malé zavřené. A také jsme vám říkali, že škody do ekonomiky budou značné a že nejlepší kompenzace je ta, která se nemusí vyplatit.

Já dám takový příklad takových typicky zbytečných kompenzací (nesrozumitelné), resp. ne zbytečných kompenzací, ale zbytečného rozhodnutí, které k těm kompenzacím vedlo, a to bylo předvánoční zavření vánočních trhů Babišovou vládou. To je typický příklad. Nic to medicínsky nepřineslo, ale udělalo to škody v ekonomice, škody do ekonomiky lidí a zejména obrovské škody právě do jejich podnikání a kompenzaci si jistě zaslouží, kterou připravila naše vláda. Ale ty kompenzace jsou také na dluh a bohužel, bohužel je to důsledek špatného rozhodnutí Babišovy vlády. Tak to je ta druhá půlka pravdy.

A když jsme u těch půlek pravdy, tak zvýšené výdaje a tedy zvýšení dluhu v předchozích dvou letech šlo jen z necelé poloviny na covidová opatření, z necelé poloviny, ale ta druhá půlka ne. A my jsme vás tady jednoznačně vyzývali - je to ve stenozáznamech, že vás vyzýváme k tomu, abyste začali už v minulých letech šetřit z provozních výdajů.

Děkuji za pozornost.

Ing. Vojtěch Munzar ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Nacher (ANO): Vy jste navrhovali kompenzace a náhrady mnohem větší Ministr Síkela: My brzdíme rozdávání, to je ta protiinflační část našeho rozpočtu Jakob (TOP 09): Děkuji vládě za změnu trendu v hospodaření tohoto státu Ministr Stanjura: Náš premiér není generální ředitel holdingu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama