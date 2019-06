Munzar (ODS): Vláda se veze na vlně ekonomického růstu, ze kterého těží

Děkuji, pane předsedající, dobrou brzkou nebo pozdní hodinu, jak chcete.

Přehoupli jsme se přes půlnoc a dnes je tedy tomu přesně rok, kdy byla tato vláda jmenována. Symbolicky v den památky obětí komunistického režimu a v den výročí popravy Milady Horákové. A dnes znovu se Andrej Babiš bude spoléhat při hlasování o nedůvěře na komunisty. Jak symbolické.

Máme levicovou vládu hnutí ANO, ČSSD a i KSČM, která vyznává socialistické recepty. Ale hnutí ANO a ČSSD nám se svými socialistickými recepty vládnou již šestým rokem. A jejich socialistické recepty vedou k tomu, že stát je pro daňové poplatníky stále dražší a dražší. Rostou provozní výdaje státu, rozdávají se různé populistické dárečky typu sleva na jízdném a vláda už neví, z jaké kapsy daňového poplatníka by brala. A to vše zaplatí střední třída. Státní aparát bobtná, proto nás stojí každý rok více a více. A čím více bobtná, tím více regulací a byrokratické zátěže vymýšlí a tím více chce přerozdělovat. A tím tato vláda vytváří přebyrokratizovaný a přeregulovaný stát. Snižuje se tím konkurence ČR. Ve výkonnosti veřejného sektoru podle globálního indexu konkurenceschopnosti obsadila ČR až 97 místo. Tolik tedy k těm reklamním vložkám o efektivní státní správě v úvodních projevech ministryně financí a ministra průmyslu a obchodu.

Tato vláda se jen veze na vlně ekonomického růstu, ze kterého teď těží, ale na budoucnost moc nemyslí. V době ekonomického růstu máme deficitní rozpočty a provozní výdaje státu rostou mílovými kroky. Složená daňová kvóta nejenže roste, ale i dále poroste. V roce 2015 byla na úrovni 32,6 %. V roce 2021 má být již 36,1 %. Znamená to, že stále větší podíl z našeho hrubého domácího produktu přerozdělujete. Jinými slovy, abyste mohli více populisticky rozdávat, tak tím více lidem chcete peníze brát.

Andrej Babiš chtěl řídit stát jako firmu. A poprosil bych pana premiéra, prostřednictvím pana předsedajícího, aby mi nemluvil do zad.

Děkuji. Andrej Babiš chtěl řídit stát jako firmu. A jak by asi dopadla taková firma, jejíž efektivita by byla stále menší, její provoz dražší a neustále by se zadlužovala? Možná tím myslel řídit stát jako dotovanou firmu. Ale tím, kdo dotuje, je daňový poplatník. Naše ekonomika do budoucna potřebuje silnou střední třídu. Potřebuje lidi, kteří svými soukromými aktivitami dokáží přispívat k ekonomické síle naší země. Dokáží se postarat sami o sebe a svoji rodinu. A vy jste, vážená vládo, příspěvek takových lidí v celé ekonomice zredukovali a ponížili pouze na jejich příspěvek do státní kasy. Aktivní lidi zatěžujete další a další administrativou. V ČR musí firmy věnovat ke splnění svých daňových povinností o 40 % více času než činí průměr zemí EU a Evropského sdružení volného obchodu. Nadměrná byrokracie dusí podnikání a vlastní aktivity lidí. Pokračujete ve svém tlaku na drobné živnostníky, malé a střední firmy. Před pár dny jste protlačili na sílu další vlny EET. Chcete tím zatížit tisíce drobných živnostníků, řemeslníků, kadeřnic, švadlen, lékařů, zahradníků a dalších. Z nich chcete vyždímat každou korunu. Místo, aby stát byl pro občany partnerem. Místo ochrany občana, jeho práv před státní mocí se zde znovu dostávají ke slovu opět tendence k ochraně státní moci na úkor občanů. Jsme svědky nadužívání zajišťovacích příkazů, které vedou k neoprávněné likvidaci firem.

Jsme svědky, kdy státní aparát na pokyn shora zaklekává na firmy. Jsme svědky situací, že beze studu státní správa vyzývá novomanželské páry, aby státu sdělovaly své soukromé údaje o svatební hostině. Jsme svědky desetitisícových pokut za nezaúčtovanou krabičku Tic Tacků, koláček nebo páru ponožek. Pro státní moc zřejmě zásadní podrývání základů státu. Na ty malé jste takto přísní. Ale nadbíháte těm velkým.

Důvod, proč tomu tak je, se dá najít ve vyjádření Andreje Babiše už v roce 2013, kdy prohlásil, cituji: "Malé a střední podniky, to jsou klišé a kecy. My potřebujeme podporovat velký průmysl, který tu má tradici." PR tým panu premiérovi poradil, aby už to neříkal. Ale fakticky jeho vláda postupuje stále stejně. Pomocí EET a tlaku na malé živnostníky a podnikatele umetá cestičku těm velkým, protože těm mizí konkurence. Od roku 2016 zaniklo skoro dva tisíce malých prodejen na venkově. Venkov tak ztrácí základní služby, které potřebuje.

Když se tady probíral zákon o investičních pobídkách, tak nový vicepremiér vlády a ministr průmyslu a obchodu tady argumentoval množstvím dotačních titulů pro podnikatele. Ale každý dotační titul křivý trh. Protože potom podnikatelé nekonkurují svou šikovností udržet se na trhu a nabídnout nějakou činnost našim občanům. Ale konkurují pouze tím, jak jsou šikovní ve vyjednávání na ministerstvech o získávání různých dotací. Masivně tak přispíváte k tomu, že měníte ekonomiku tržní na ekonomiku dotační. Samozřejmě že z takového systému těží ti velcí. Ti malí a střední to zaplatí.

Stejně tak postupujete v otázce bydlení. Přitom je to jeden z největších aktuálních problémů naší země. Bydlení se dnes vzdaluje dokonce střední třídě obzvláště v některých bohatých regionech. Průměrný Čech na průměrný starší byt 3 + 1 vydělává osm let a devět měsíců a to by si nesměl nic koupit. Pražan dokonce necelých 15 let. A co dělá tahle vláda? Dále komplikuje a zdražuje přístup k vlastnímu bydlení. Odmítá zrušení daně z nabytí nemovitosti. Předkládá zákon na další regulace a zpřísňování hypoték. Chce zdražit poplatky za vklad do katastru nemovitostí, chce zrušit osvobození od spotřební daně pro domovní kotelny. Nabádá města a obce, aby zvedly daň z nemovitosti. A pak nabídne pár drobtů od stolu ve formě omezených státních půjček. To není podpora střední třídy a pro rodinná politika a podpora bydlení.

Ronald Reagan říkal: Pokud se to hýbe, zdaň to. Když se to stále hýbe, zreguluj to. A když se to přestane hýbat, dotuj to. Vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM přesně takto jedná. Ale pan prezident Reagan to tehdy nemínil jako návod. To jste si to trochu popletli. Všem brát a vybraným možná něco má dávat při růstu státní moci a ceny státu, to je politika socialistická, kterou vy reálně děláte, a proto tato vláda nemá moji důvěru.

Děkuji za pozornost.

Ing. Vojtěch Munzar ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministryně Maláčová: Dávky ne, ale minimální mzdu také ne. Tak co tedy? Bauer (ODS): Andrej Babiš je člověk, který probouzí v lidech kreativitu Ministr Toman: I naprostý laik si udělá jasný obrázek, nakolik je systém v ČR funkční Faltýnek (ANO): Když tady zní nesmysly, tak na to musím zareagovat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV