Nacher (ANO): Absurdní. Vůbec jako opozice nevíme, co to tam na lidi vaříte

Ano, děkuji paní místopředsedkyně. Vážená vládo, dámy a pánové, já, jestli můžu poprosit pana ministra, protože já na něj budu mít dvě otázky, jinak to budu mít docela stručné. Ano, jestli můžu. A než na ty otázky dojde. No, tak vlastně já je můžu dát na začátek, když už mi věnujete tu pozornost, a pak budu pokračovat ve své řeči. Já to otočím, pohotově zareaguji na stav v Poslanecké sněmovně.

Jsou dvě otázky. Za prvé, proč (ta?) daň v tomto pozměňovacím návrhu se řeší i na rok 2024, 2025? Vzhledem k tomu průběhu, jak je to všechno narychlo, tak rozumím tomu, že to je na rok 2023, určitě jsem nesouhlasil s tím, že by to bylo zpětně na rok 2022, toto jsme říkali, tam jsem tu přesmyčku od Pirátů nepochopil, k tomu se ještě vrátím, ale proč je to na rok 2024, 2025? Tam podle mě v momentě, kdy ta situace by se nezměnila, tak se k tomuhle dá přece vrátit během příštího roku. Takže to je první dotaz.

Druhý dotaz na pana ministra je, jaké je jeho stanovisko nebo stanovisko ministra nebo vlády - teď nevím vlastně, koho se ptát - na ty pozměňovací návrhy Pirátů ohledně bank, na to snížení z těch šesti miliard na dvě nebo tři miliardy, protože já jsem se k tomuto tématu střetl s kolegou Michálkem v Událostech, komentářích, v Událostech, komentářích. Takže to jsou dva dotazy, protože my to vlastně doteď nevíme.

No a teď jenom pár slov, protože už jsem k tomu mluvil v tom druhém čtení. No, kolegyně, kolegové, já mám pocit, že tenhle pozměňovák přesně naplňuje charakter mého oblíbeného dvojího metru. Já bych skoro nazval, že tohle je vlastně návrh dvojí metr, protože on to vlastně splňuje ve všech parametrech, to by člověk nevymyslel, a ono to tak ono to tak opravdu je.

Za prvé, že to souvisí se státním rozpočtem, tenhle návrh, zcela nepochybně, protože když mi tady schválíme, tak jsou příjmy, se kterými se počítá ve státním rozpočtu. Tady ten dvojí metr vidím v tom, že když (v) mnohem menší verzi to dělala předchozí vláda, tak jste to kritizovali, teď to děláte. Druhý dvojí metr je v tom, že u takhle robustní věci by to měla být za mě vládní novela, nikoliv jenom pozměňovací návrh poslance.

Dokonce ještě i beru to, byť jsem tady teprve druhé volební období, nejsem tady tak dlouho jako někteří kolegové, že i někdy poslanecký návrh jednoho poslance vlastně může kopírovat vládní návrh, je to rychlejší verze, ale pak se to projevuje tím, že je na tom vládní shoda, což tady očividně není. Tady se ve druhém čtení načetly k pozměňovacímu návrhu Zbyňka Stanjury pozměňovací návrhy TOP 09 a Pirátů. To mi přišlo úplně absurdní, protože my jako opozice vůbec vlastně nevíme, vůči čemu se máme vymezovat, jaké je to stanovisko vlády. A to je za mě dvojí metr, protože si vzpomínám, jak jste nás tady to kritizovali, když jsme mnohem (v) menší míře to dělali také.

Třetí dvojí metr je za mě to, že tím, že se to vynechalo, tím, že to není vládní návrh, tak to tady přišlo až do toho druhého čtení. To znamená, že se vynechal celý ten postup, tudíž opozice neměla takovou možnost vstupovat do toho mechanismu svými návrhy, nějakým politickým statementem, pozměňovacími návrhy, protože k zákonu, který tady byl - a já neříkám, že to je přílepek obsahový, meritorní, to není, ale principiální. Principiální. To znamená takhle velkou věc šoupnout k zákonu, k novele, která shodou náhod je tady ve druhém čtení, byť je to daň z přidané hodnoty a řeší se tam i přímé daně, daň z příjmů tedy, tak za mě by ten postup takový být neměl.

A já za sebe říkám opakovaně. (V?) některých věcech používá opozice obstrukce, dělali jste to taky, u rozpočtů a u takovýchto věcí my můžeme razantně nesouhlasit, ale já jsem nezaznamenal od nás, že by někdo řekl, že by to nějakým způsobem obstruoval nebo zdržoval, viz, viz projednávání prvního čtení rozpočtu, viz projednávání novely státního rozpočtu na rok 2022 a tam všechny ty věci, kdy já jsem říkal, kdy to asi skončí, to projednávání, tak jsme skončili dřív, než jsem (vám?) já tady dole v jídelně vždycky říkal.

To znamená, že tady za mě nebudu to prodlužovat. Pokud jde o ty věci týkající se těch obcí, to už jsme si řekli, to ať si tady Starostové potom sami obhájí ve svých obcích. Já si pamatuji, jak jsem od pana primátora Hřiba dostal vynadáno za malé kompenzace v minulém volebním období, tak se ho na to na přerušeném zastupitelstvu příště zeptám, jak se na to dívá, a zejména na svého kolegu Jakuba Michálka, který to takhle vehementně hájí, byť mají teď dosluhujícího primátora. Ale k tomu se vracet nebudu, takže za mě znova, poprosím o odpovědi na dvě otázky slušně, korektně položené - proč i na roky 2024, 2025? A jak se staví ministr financí - to mi asi stačí, protože (to?) je za mě v té chvíli předkladatel - na ty pozměňovací návrhy Pirátů u těch bank? Já děkuji.

