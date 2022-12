Nacher (ANO): Čerpalo by to méně osob, ale administrativa by byla jednodušší

reklama

Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, pan ministr to tady stručně představil. Jde o to, že vlastně my tady jakoby zákonem zpřesňujeme zvláštní ceny, které by se daly popsat jako slevy z tarifu. Vy to určitě znáte. Doposud to čerpali lidé se zdravotním postižením. Ta sleva z tarifu je 200 korun.

S tím, že tedy ta stávající právní úprava, která byla transpoziční zjednodušeně, stanoví, že to rozšiřuje vlastně, že ty osoby s nízkými příjmy, kde se použil koeficient 2,15násobek životního minima, což je mechanismus, který se používá u odpuštění platby za rozhlasové a televizní poplatky a osvobozuje... (Odmlčení pro hluk v sále.)

***

Takže ještě jednou, že na ten speciální tarif by dosáhly osoby, které dosahují 2,15násobku životního minima, což je mechanismus, který už teď se někde jinde používá, a to v zákoně 348/2005 o rozhlasových a televizních poplatcích, s tím, že nově by byly ty osoby s nízkými příjmy vymezeny jako osoby, které pobírají příspěvek na živobytí, což je zjednodušeně řečeno jednonásobek životního minima.

Jiným slovy se ten počet těch osob zužuje. Takže kdybych to měl laicky popsat, aby to bylo srozumitelné pro ty, co nestudovali ten tisk, tak na jedné straně se počet těch osob zužuje, ale na straně druhé se vlastně zjednodušuje a zpřesňuje to, jakým způsobem se to bude dokládat. Protože doteď je to čestným prohlášením, což může činit jako problém i administrativní, a teď je to vlastně tím, že ten člověk pobírá příspěvek na živobytí, a to nahradí to čestné prohlášení. Takže rekapitulace.

Čerpalo by to méně osob, ale ta administrativa by byla jednodušší. Já tady v tomto bych chtěl požádat, abychom to projednávali, já jsem o tom mluvil i s ministerstvem, a to z několika důvodů. Za prvé je potřeba se na to dívat, že ta skutečnost, ten návrh vymezení těch osob s nízkými příjmy je tedy užší, užší, než tak jak to vlastně upravuje stávající úprava. V momentě, kdy my to zužujeme, byť administrativně zlepšujeme, tak si troufám říct, že by měli mít poslanci možnost tam případně dát pozměňovací návrhy, které to zase vrátí a zase to rozšíří na okruh osob, ať už je to ten násobek 2,15 nebo nějaký jiný. V momentě, kdy bychom využili § 90, tak tuhletu možnost nemáme.

Nicméně jako já v tomhletom jsem vstřícnost sama. Já uznávám, řekněme dva hlavní důvody, proč používat § 90, a to jest, když nechceme, abychom do nějaké robustní novely dávali pozměňovací návrhy, protože tam potřebujeme dát nějakou jednu drobnou změnu, to se mi tady stalo v minulém volebním období, kdyby se otevřel zákoník práce a tam šlo o nějaký příspěvek pro lidi se zdravotním postižením a otevřením robustního zákona by to znamenalo, že by to neskončilo jenom u té jedné změny. To je jeden důvod legitimní. Druhý je ten časový. Já bych ten časový tady také bral, protože tady ten obsahový není. Tady je legitimní ten časový, aby se to stihlo od 1. 1. Nicméně, kolegyně, kolegové, já se obávám, že vlastně tenhleten legitimní důvod, který já nezpochybňuji, my ho nejsme schopni dodržet. Vzhledem k tomu, že to projednáváme 16. 12., ještě by to musel schválit Senát a podepsat prezident, tak se to od 1. 1. podle mě stihnout evidentně nedá.

A v této chvíli my bychom uplatnili § 90 na něco, co stejně se k 1. 1. uplatnit nedá, ale vynechali bychom ten proces možnosti tam do toho dávat pozměňovací návrhy. Takže jakoby ten legitimní - a to já souhlasím s panem ministrem, legitimní důvod urychlit to projednání, aby to platilo od 1. ledna, by tady fungovala v momentě, kdyby sem přišel tenhleten zákon, tenhleten návrh někdy v listopadu, tak pak se to stihnout dá. A pak ta devadesátka má smysl časový, ne obsahový. Takže já zase v tomhletom - a já jsem to otevřeně komunikoval s ministerstvem, já si myslím, že bychom to projednat měli.

Druhý důvod je, a to nevím, jaký je aktuální stav, jestli mi to řekne pan ministr, je to, že tady byl požadavek ČTÚ, ale podle mě už i ERÚ, že v tom zákoně o ochraně spotřebitele vypadla pasáž, že tyto mimosoudní orgány budou vyřizovat reklamace u spotřebitelů, a byla tady snaha to dostat do nějakého zákona, který je tady otevřený, což by se dalo využít u této novely ZEKu. A tam já jsem jako předseda podvýboru poprosil, jestli by příslušný náměstek ministra průmyslu svolal schůzku se zástupci ČTÚ, ERÚ a dotčených orgánů, kterých se ten výpadek těch reklamací týká, abychom se sešli a řekli si, jestli je to skutečně tak akutní - a pokud ano, tak jestli bychom to mohli upravit a napravit tím, že bychom to dali jako pozměňovací návrh k této novele.

Takže tady já bych poprosil, jestli můžu mít nějakou aktuální informaci, s tím, že se nebráním, abychom maximálně jak to půjde zkrátili ty lhůty. Ale jak říkám, ať už je zkrátíme nebo i kdybychom měli devadesátku, tak od 1. 1. to nestihneme. A pak by mě v tom případě zajímala ještě otázka, jestli je předdomluveno s panem ministrem Šalomounem, že bychom tedy využili nějaké výjimky, aby to neplatilo, protože my jsme tady schválili ta pravidla, že buď je to od 1. 1. nebo od 1. 7., tak v případě, že bychom to zkrátili a všechno schválili, takže by to třeba platilo od 1. 2., od 1. 3. a tak dále. Ale pokud si dobře vzpomínám, tak je potřeba na tyhlety věci se domluvit s ministrem pro legislativu. Tolik úvodní slovo k této novele zákona o elektronických komunikacích.

