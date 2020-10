Nacher (ANO): Chráněný účet by měl přinést něco i věřiteli

reklama

Dámy a pánové, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, pěkný večer. Také já bych řekl pár slov. Pokusím se zmínit informace, které ještě nezazněly, abyste navnímali institut chráněného účtu tak jako košatě.

Za prvé, proč my jsme ho vyčlenili z té 545, z té novely exekučního řádu, protože se domníváme - a podle mě oprávněně - že institut chráněného účtu má obecnou politickou podporu napříč spektrem, teď se nebudu bavit o různých detailech toho chráněného účtu, ale tu podporu má a vzhledem k tomu, že v té 545 je nějakých 30 pozměňovacích návrhů, které se navzájem kříží a podobně, tak se ukázalo, že i přes to číslo 986 je jednoznačně za 545, tak můžeme být rychlejší, jasnější, transparentnější, ten institut je sám o sobě nosná věc, tak, abychom to stihli od 1. ledna příštího roku.

Za mě - ten chráněný účet /já jsem tady v prvním volebním období, tak navážu na to, co říkala Kateřina Valachová/, za mě by tu měl ten chráněný účet být už dávno.

V Německu funguje tzv. P konto, byť sice na trochu jiném principu než tak, jak je nastaven ten chráněný účet, ale mělo to být dávno a možná ta neštěstí, o kterých se tady bavíme a která tady zmiňovala kolegyně Gajdůšková, tak by k nim nedocházelo.

Co je cílem chráněného účtu? Já bych to rozdělil na dvě takové věci - ten ochranný charakter a preventivní charakter. Ten ochranný charakter je, že chrání ty prostředky, tu nezabavitelnou částku. Ten preventivní umožní, že lidé, kteří by byli v té šedé zóně a vlastně fungovali by za pomoci hotovosti, tak budou fungovat nebo je větší pravděpodobnost, že tak fungovat budou, bezhotovostně. A teď komu co ten chráněný účet přinese. Dlužníkovi samozřejmě ochrání tu nezabavitelnou částku. I přes ten název, jak to vypadá, jak to zní, nezabavitelné minimum nebo nezabavitelná částka, která by měla být nedotknutelná, tak se prostě stávalo a stává, že jeden exekutor exekuuje mzdu, druhý ty peníze na tom účtu. Tady si dovolím připomenout, že my jsme to nezabavitelné minimum v tomto roce třikrát zvýšili, zvýšilo se třikrát poté, co se s ním čtyři nebo pět let ani nehnulo. To znamená pro ty lidi je to skutečně zásadní částka, aby se nestávalo to, že v případě, že jim tam pak nezbyde nic, tak nastávají dva momenty. První, že jdou do šedé zóny, ruší své účty. No aby ne! Když jim nic nezbývá, tak si zruší účty a dostávají ty peníze v hotovosti, čímž pádem jsou úplně mimo oficiální strukturu. Druhý, ten je stejně špatný, možná horší, je, že se opakovaně logicky zadlužují, protože si berou půjčky na svoje mandatorní rodinné výdaje, nájmy, energie, nákupy potravin, prostě ten život. No a to vlastně nemá řešení, pak takový dlužník je tam vlastně permanentně do nekonečna.

Nicméně chráněný účet by měl přinést něco i tomu věřiteli a tomu věřiteli přinese to, že má větší přehled, protože když má někdo peníze v hotovosti, tak ten přehled takový nemá, než když my tím chráněným účtem ho vlastně přimějeme, nebo já tomu říkám zvýšíme pravděpodobnost, protože nikdy to nebude jistota, tak vlastně tím, že bude mít chráněný účet, tak bude úplně jasné, jaké prostředky má, jaké mu putují na chráněný účet a jaké jdou přes exekutora tomu věřiteli. Takže i pro toho věřitele je to přidaná hodnota.

Myslím si - teď nebudu mluvit za Katku, ale za sebe, třeba se k tomu přidá - mojí ambicí kromě toho všeho bylo ještě zlepšit nebo zjednodušit vlastně tu pozici i pro zaměstnavatele, protože dneska často se stává, že pro toho zaměstnavatele je člověk v exekuci přítěží z hlediska složitosti výpočtu těch srážek ze mzdy. Takže my jsme přemýšleli o tom, jakým způsobem tam tohle dát, jak to zjednodušit. Trošičku na to odpověděl ten návrh kolegy Ferance. Tak jakkoli to v tomhle návrhu není, tak si myslím, že to může být dobrý odrazový můstek, abychom se k tomu vrátili. To znamená zjednodušit ty srážky ze mzdy, zjednodušit ten výpočet, protože to potom nepřímo povede k tomu, že vlastně lidé v exekuci budou zaměstnavatelnější, než jsou doposud. Pokud dneska někdo vyhazuje někoho z práce, tak to často jsou lidé právě v exekuci, protože to je velká administrativní nálož pro toho zaměstnavatele, zvlášť když tam těch lidí v exekuci má víc. Je to samozřejmě kromě administrativy i finančně náročné, odpovídat na všechny ty dotazy exekutorů, posílat přesně ty částky, být pod kuratelou, pokud by to přesně nespočetli apod. Takže to si myslím, že by mohla být ambice číslo 2, abychom to zjednodušili zaměstnavatelům nějakým novým konceptem výpočtu těch srážek ze mzdy

A teď ty principy, na kterých ten chráněný účet je, ona už to Kateřina Valachová trochu popsala, tak já to vezmu strukturálně nebo výčtově. Ten chráněný účet je běžný bankovní účet, o jeho zřízení žádá samozřejmě povinný. O tom zřízeném chráněném účtu je informován exekuční soud a exekutor, kteří si mohou vyžádat výpisy z takového chráněného účtu. Jeden povinný, což je dlužník, má právo jenom na jeden chráněný účet. Banky nejsou odpovědné za ty příjmové platby, to znamená jakoby nějaký ten filtr, že tam není. Dneska je to na tom zaměstnavateli. Jsme zase u toho, o čem jsem mluvil před chvílí. Pokud jde o zpoplatnění, o tom jsme se bavili, tak zřízení je bezplatně a vedení toho účtu by se nemělo odchylovat od vedení běžného účtu, tak jak to známe my všichni, což má pro ty lidi celkem význam, protože když se dneska podíváte do sazebníků, tak běžný účet je dneska většinou zdarma, když se splní různé požadavky, u pěti nebo šesti bank je to dokonce i bez těch požadavků, anebo se bavíme v nízkých řádech desetikorun. Zatímco vedený účet, který je v exekuci, už jsme ve stovkách korun a to je podstatný rozdíl. To znamená my pracujeme i s tímto, že vlastně ti lidé, kteří mají jakoby nejméně peněz, tak aby na poplatcích neplatili nejvíce, jakkoli já si uvědomuji a uvědomujeme si to oba dva a mám pocit, že všichni, co to podporují, že i pro ty banky to samozřejmě bude znamenat nějakou povinnost. To znamená, že je to za nás poplatkově velmi vstřícné a já jsem za to rád, protože bankovní poplatky a upozorňování na ně je taková moje srdeční záležitost. Tolik tedy takový sukus o tom, o čem je chráněný účet, co nás vedlo k tomu to oddělit od tisku 545, a já vás požádám o podporu. Děkuji za pozornost.

