Nacher (ANO): Finanční arbitr zneplatnil už stovky smluv investičního životního pojištění

Počet rozhodnutí, která konstatují neplatnost smluv IŽP, tak denně roste. Největší podíl takových rozhodnutí arbitra připadá na smlouvy České pojišťovny. Dotčeny jsou i další, např. AXA či MetLife. Oznámil to dnes člen výboru spolku Podvedení klienti Jiří Chvojka.

Podle předsedy podvýboru pro ochranu spotřebitele Poslanecké sněmovny Patrika Nachera se jedná o problém, na který už upozorňuje řadu let. „Nesjednané náklady u smluv investičního životního pojištění jsou nepřiměřeně vysoké, největší část tvoří provize zprostředkovatelům pojištění, ale i ostatní účtované poplatky nejsou zrovna nízké. V souvislosti s množícími se nálezy finančního arbitra bych rád vyzval dotčené pojišťovny, aby poplatky do doby pravomocného rozhodnutí soudu nevybíraly, protože tím jen zvyšují možnou škodu na straně klientů“ uvedl Patrik Nacher. „Jakkoliv se situace zlepšuje a dochází k větší transparentnosti, minulá praxe pojišťoven spočívající v tajení nákladů spojených s pojištěním před klienty je neakceptovatelná“.

„Pokládám za pravděpodobné, že klienti se svých práv nakonec domohou. Jenže velký problém je, že se každý musí bránit u finančního arbitra a posléze u soudů individuálně. Ideálním řešením by byl institut hromadné žaloby, kdy by soudy v dané jedné věci rozhodly jednou pro všechny. Ulehčilo by to práci všech dotčených státních orgánů, ale především by to ochránilo spotřebitele a umožnilo by to běžným lidem se efektivně domoci svých práv,“ řekl dále Patrik Nacher.

Ve spolupráci s ministerstvem spravedlnosti chce Nacher zákon umožňující hromadné žaloby začít projednávat v Poslanecké sněmovně co nejdříve. „Ministerstvo spravedlnosti připravilo dobrý základ, jakkoliv mám několik podnětů na změny, ale je mi jasné, že tato právní úprava vzbudí velký rozruch se spoustou dalších pozměňovacích návrhů. Nicméně doufám, že se příští rok platné novely nakonec dočkáme,“ popsal situaci Patrik Nacher.

Jiří Chvojka ze spolku Podvedení klienti připomněl, že spolek již kvůli kauze investičního životního pojištění podal žalobu, která může mít hromadný dosah. „Jménem zapsaného spolku Podvedení klienti jsme k Městskému soudu v Praze podali žalobu, kterou se domáháme, aby soud České pojišťovně nařídil zdržení se protiprávního jednání poškozujícího spotřebitele. Jedná se vlastně o substituci hromadné žaloby. Podstatné je, že spolek může v rámci jediné takové žaloby jednat jménem neomezeného počtu spotřebitelů. Není tedy vázán na jednu kauzu, ale může se domáhat, aby se pojišťovny zdržely svého jednání vůči všem, kteří disponují předmětnými pojistnými smlouvami,“ uvedl Jiří Chvojka.

„Těch dnes už více než sto pozitivních rozhodnutí finančního arbitra je důležitým prvním krokem. Největší množství rozhodnutí se týká smluv České pojišťovny, přitom podle našich informací zatím ani v jednom případě arbitr nerozhodl v neprospěch klienta, pokud se spor týkal smlouvy investičního životního pojištění uzavřené v období mezi roky 2005 a 2013. Považujeme to za potvrzení našeho stanoviska, že se jedná o systémový problém, který by měla řešit i Česká národní banka. Nyní nás čekají soudy, kde už lze pracovat s precedentními rozhodnutími, jsme na tom podobně jako před několika lety v Nizozemsku, kde nakonec klienti vyhráli a podařilo se jim změnit celý pojistný trh,“ řekl dále Jiří Chvojka.

Zapsaný spolek Podvedení klienti poskytuje bezplatně pomoc klientům poškozeným produktem investičního životního pojištění. Spolek také vede spor s Českou pojišťovnou v oblasti IŽP, který má podobu substituce hromadné žaloby. Zároveň se aktivně podílí na snaze přimět Českou národní banku k plnění jejích povinností v oblasti ochrany spotřebitele. Všechny tři kroky jsou součástí snahy o narovnání podmínek na trhu s investičním životním pojištěním. Pravomocná rozhodnutí finančního arbitra a soudu se svými důsledky mohou dotýkat bezmála dvou milionů pojistných smluv.

