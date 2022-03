Nacher (ANO): Inflace je tažená z velké části mezinárodní situací

reklama

Děkuji, pane předsedající.

Já jenom krátce reakce na svého ctěného kolegu pana Skopečka. No, já mám pocit, že to s tou inflací a to, že to bude taženo poptávkou, se dalo říkat ještě v nějaké teorii tak možná před měsícem a půl.

Myslím, že teď už každý vidí, že to absolutně neplatí. Absolutně to neplatí, protože jestli předtím platila ta teze, že lidé mají více peněz, větší platy a ty utrácejí a tím roztáčejí tu inflaci, tak teď, jak se zdražuje všechno - to nejsou jenom pohonné hmoty, to jsou i energie a na to navázané další věci, zdražují se i jednotlivé výrobky, je to taženo zcela jednoznačně, zcela jednoznačně zdražením různých komodit - taka v té chvíli lidé naopak více teď šetří.

To znamená jakoby představa, že se všechno zdraží a podle pana kolegy teď všichni najednou začnou ty dražší věci kupovat a tím to ještě více roztáčí, je úplně iluzorní. Prostě jasně se teď ukázalo dodatečně, že ta inflace je tažená z velké části tou mezinárodní situací, která začala covidem a pokračuje tím konfliktem. Tak si prostě tohle řekněme a nejeďme v nějakém starém scénáři, který tady budeme opakovat ještě další tři měsíce.

