Nacher (ANO): Je to klasický přílepek, proti kterému Piráti normálně bojují

reklama

Děkuji za slovo. Dámy a pánové, no já nebudu na kolegu ukazovat takhle (Ukazuje prstem.), já můžu ukazovat takhle otevřenou dlaní a žádné prsty na mě nemíří a jsem najednou vaší optikou z obliga. Ale tady zaznělo, že někdo něco zdržuje a obstruuje. Tak si to pojďme zopakovat. První čtení tohoto zákona, se kterým přišel ministr vnitra - 25 minut, druhé čtení - 25 minut. Pak těsně před koncem přijde kolega Michálek, dá tam věc, která sem vůbec nepatří. Je to klasický přílepek, proti kterému Piráti normálně bojují a najednou se to natáhne. Takže to zdržujete vy. Vy to zdržujete. Tenhle zákon už mohl být dávno pryč a mohli jsme tady projednávat úplně něco jiného. Vy tam dáte přílepek na poslední chvíli a pak se hrozně divíte. První poznámka.

Druhá ohledně toho, kdo co vždycky sliboval a pak nedodržel. Vy jste slibovali, že bojujete proti těm pašalíkům. Ale vy jste těmi náměstky úplně symbolem těch pašalíků a řeknu to tady znovu, co jsem říkal. Ti vaši náměstci totiž nejsou odborní náměstci, to nejsou náměstci, kteří by se na to připravovali. Proč? No protože oni normálně přece kandidovali sem do Poslanecké sněmovny. Kdyby je ze strany STAN nikdo nepřekroužkoval, tak tady sedí mezi námi. A tím, že byli překroužkováni, tak zůstali ve vzduchu a vy jste je ulípli na místa náměstků. Takže vy jste porušili v tomhletom všechno, proti čemu jste vždycky bojovali, úplně krystalickým způsobem.

Takže od vás je fakt nefér v tomhletom a do tohohle toho a obviňovat z toho někoho jiného. Takže pane kolego, kdybyste to stáhl, dejte si to tam, kam to patří, dejte si to tam, kam to patří, do toho zákona, ne sem. (Smích a potlesk z lavic ANO.) A tím bych možná mohl skončit. Děkuju.

Ing. Patrik Nacher ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Nacher (ANO): Dvojité ponížení opozice. Že vám to není blbý Na ulici mi děkují, na internetu jsem skoro za Putina. Na konferenci zažili nevídané Nacher (ANO): Kdo nepodpoří balíček, tak je fanda Ruska? Takhle to tady budeme řešit? Vláda odkládá korespondenční volbu. Už by prý bylo moc obstrukcí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama