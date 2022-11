Nacher (ANO): Jmenuje se to koncesionářský poplatek a ty tři radní navíc zaplatí občané

reklama

Děkuji, pane místopředsedo. Vážení dva ministři - přítomní, já skoro si troufám říct, ani nevyčerpám těch deset minut, já vás překvapím. Budu mít jenom pár poznámek k tomu, co vlastně teď se tady odehrává, to jest speciální mimořádná schůze k novele zákona o České televizi a Českém rozhlase, a to z hlediska obsahu a procedury. A budu mít pár dotazů tak, jestli mi může pan ministr kultury na to reagovat nebo zpravodaj.

Pokud jde o tu proceduru, já bych se opravdu chtěl zeptat, proč na takovýto bod, který snese odklad, máme mimořádnou schůzi, protože ta mimořádná schůze je podle mě nějaký proces, kdy tady řešíme skutečně nějaké zásadní věci týkající se, nevím, energetické krize, schválení novely rozpočtu, windfall tax a podobné věci, které jsou odůvodněné. Jak jsme tady kolikrát říkali, mohu s tím nesouhlasit, nebudeme to obstruovat, protože je tam nějaký zásadní třeba politický rozdílný pohled na to. Ale nerozumím tomu, proč - a já bych to připodobnil k rušení EET - opakovaně vlastně využíváte té možnosti mimořádných schůzí, které jsou celodenní, protože logicky opozice se brání třeba i formou obstrukcí, jakkoliv moji kolegové tady mluvili docela krátce, u této novely. Co je tam tak nabitého, co je tam tak urgentního, co je tam tak akutního, co nesnese odkladu, aby se to neprobralo na řádné schůzi normálně? Já to tak nějak tuším, ale docela rád bych to slyšel od vás.

Tu druhou poznámku. Já jsem u to nebyl, já jsem byl ve volebním výboru v minulém volebním období, tentokrát ne, ale přijde mi trochu i zvláštní ta změna zpravodaje. To skutečně není obvyklé. Většinou ten zpravodaj vždycky vzniká po dohodě předsedy toho výboru s těmi jednotlivými členy. Já jsem byl třeba třikrát zpravodajem zprávy o hospodaření České televize, protože jsem byl člen volebního výboru, zabývám se financemi a podobně, takže to byla nějaká logická volba. Já už jsem pak ty další zprávy odmítal zpravodajovat, aby se to rozšířilo i na ostatní členy a nedělali to pouze titíž. Takže mě by docela zajímalo, jaký byl ten důvod, a teď se ptám, skutečně vážně, protože já jsem u toho tam neseděl, že se změnil zpravodaj této normy, protože to za mě je neobvyklé v rámci té procedury. Takže máme mimořádnou schůzi, vlastně za mě mimořádného zpravodaje.

Já to tedy hodně zkracuji, ale teď k tomu obsahu. Kolegyně, kolegové já jsem to dneska říkal na tiskové konferenci. Za mě je to typický pro mě oblíbený dvojí metr. Já si neumím představit, kdybychom my přišli s tímhle tím návrhem, co by se dělo. To by byl plný Václavák, Staromák i Malostranské náměstí najednou, protože by to byl útok na nezávislost České televize. To se tady s vámi vsadím, o co chcete, protože mám na to v zásadě nepřímý důkaz. Já jsem jako zpravodaj před těmi dvěma, třemi lety u té jedné zprávy chtěl, abychom ji přerušili, než Rada České televize odpoví na mé všetečné otázky, které jsem si po důkladném přečtení té zprávy o hospodaření připravil. Bylo jich tuším 21. Prý největší počet otázek, které kdy zpravodaj dal v rámci projednávání ve volebním výboru. To se podívejte do stenozáznamu volebního výboru klidně. A už tehdy tady někteří opoziční poslanci vystupovali, že je to útok na nezávislost České televize, že to je příprava pro neschválení těch zpráv, které by vedly k odvolání Rady České televize. A to jsem pouze položil otázky, chtěl jsem to přerušit. A byl to útok na nezávislost České televize. Teď se tady z ničeho nic zvyšuje počet radních z 15 na 18, který není doprovázen ale zvýšením počtu radních třeba u Rady Českého rozhlasu, tak by mě zajímalo proč. To je legitimní dotaz, to není útok. To je prostě legitimní. Z 15 na 18, z 9 na 9. Jaký je k tomu důvod? Teď neřeším, jestli to je sudý, lichý počet, ale docela by mě to zajímalo.

A já to myslím i symbolicky. Vždyť my těm lidem říkáme, že se má šetřit, že budete škrtat v té státní správě nebo ve veřejné správě. To je veřejnoprávní televize, ne státní - zatím, tak je to o symbolech. My jsme tady první tři měsíce řešili počet místopředsedů, který je větší, než byl předtím. Je to symbol. A tady vlastně se navrhuje o tři radní více. Oni jsou placeni z rozpočtu České televize, která vybírá koncesionářské poplatky, to znamená, zaplatí to občané. Nejmenuje se to daň, jmenuje se to koncesionářský poplatek a zaplatí to občané. Takže je to symbol. Proč jich tam má být víc? Budou mít více práce? Nebo to teď těch 15 nestíhá? To je prostě zcela legitimní neútočný dotaz na ten důvod a zdůvodnění, proč se zvyšuje počet členů Rady České televize. A teprve poté, protože jsem viděl, že pan ministr se přihlásil, jestli jsem to pochopil dobře, tak mi odpoví, tak já když tak na něj pak budu faktickou reagovat, ale to by mě skutečně reálně zajímalo.

Stejně tak, proč se tam mění to kvorum pro odvolání nebo jmenování generálního ředitele ze dvou třetin na prostou většinu. Zase, jaký je k tomu důvod? To je prostě legitimní dotaz. Já se nemohu zbavit dojmu, že to souvisí nějakým způsobem s volbou generálního ředitele, která je příští rok. A já vás prosím a žádám, zkuste se na to podívat naším úhlem pohledu, kde minule, jak říkám znovu, jsme byli obviněni, že útočíme na nezávislost České televize, když jsme neměli automatický souhlas se zprávou o hospodaření. Já budu mluvit o tom, co jsem četl. Ne zpráva o činnosti, ale zpráva o hospodaření. Teď vy rovnou navrhujete změnu zákona, která podle mě není odůvodněná, že se tam zvyšuje počet radních, mění se kvorum, dělá se na to mimořádná schůze, není v tom úplně souhlas z odborné veřejnosti, ale najednou o útoku na nezávislost České televize se nemluví.

Takže prostě nezlobte se na mě. To je za mě legitimní moje obava, a pokud mi ji nevyvrátíte, že jde o krásný dvojí metr, a docela by mě zajímala nějaká sebereflexe, jak byste se tvářili, kdybychom my v minulém volebním období přišli s úplně tím samým návrhem, s kterým přicházíte teď vy, jestli by to pro vás bylo OK. Jenom si to zkuste představit. A myslím si, že jestli vnímáme to, co se tady odehrálo v minulém volebním období, a to, co teď navrhujete, a vnímáte nějakou - máte nějakou reflexi, tak ty obavy, které tady dneska po celý den zazněly, které jsem měl možnost slyšet, tak jsou legitimní.

Poprosím tedy pana ministra, aby nějakým způsobem na tohle reagoval. Já jsem se to snažil zestručnit, nic jsem nečetl jako obvykle. Tak poprosím, jestli pan ministr může reagovat. Já případně faktickými k tomu dodám nějakých pár dalších otázek a tím to asi ukončím. Děkuji za pozornost.

