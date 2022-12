Nacher (ANO): Kdo bude určovat, co je a co není pravda?

reklama

Děkuji, paní místopředsedkyně.

Já jsem vás neslyšel, omlouvám se. Logicky se hlásím, když je to moje písemná interpelace. No, ono už to trochu vzal čas, se přiznám. Já jsem tu první vlastně ústní interpelaci na pana premiéra měl v dubnu, písemnou jsem dal v červnu. Sama jste teď četla, že písemná interpelace byla přerušena 9. září, dnes je 1. prosince, takže spousta těch věcí už aktuálních není.

Já jsem pana premiéra interpeloval ve věci toho, že za mě tady hrozí, hrozilo, teď je otázka, že se to trochu posouvá, hrozila cenzura nejenom tedy na sociálních sítích, vznikla tady nějaká speciální pozice na Úřadu vlády, Úřad vlády spustil projekt www.branmecesko.cz, já jsem si teď tady ještě narychlo najel, on totiž existuje i nějaký, který ho napodobuje, branmecesko.eu, no a ty moje dotazy byly a jsou v zásadě nadčasové, tady bych si pomohl takovým citátem z Jistě, pane premiére: Cenzura je relikt totality, my jsme si demokraticky rozhodli něco nezveřejnit.

A to si troufám říct, že může hrozit i zde. Jednou jsou to věci, které se týkají covidu, a vy moc dobře víte, že já jsem kritizoval tehdy, a to bylo na Ministerstvu zdravotnictví, zástupce hnutí ANO, že tam vznikají nějaké blacklisty, kdo tady šíří nějaké věci, které nejsou oficiálními informacemi, a kritizuji to konzistentně i nyní. V tom projektu Braňme Česko se na něm podílejí některé nevládní instituce, které se ale samy občas dostanou do problémů, že až tak úplně samy nepíší pravdu. Mluvil jsme zde o prohraném soudu například, který prohrál server Manipulátoři.cz, který se pak musel omlouvat. Takže ty moje dotazy jsou celkem logické a jasné a odvolávám se na to, že pan premiér je představitelem ODS, která prezentuje tu svobodu projevu, a je to ten vrchol, který tady ctíme všichni.

To znamená, ty dotazy, a s těmi jsem nebyl spokojený, jsou: kdo bude určovat, co je a co není pravda? Opravdu chce vláda tu kompetenci, kterou by měl řešit za mě jedině nezávislý soud, nasměrovat na organizace, které samy občas šíří, když to řeknu velmi jemně, eufemisticky, černobílý pohled na svět, které zamlčují ty nepříjemné věcí a zdůrazňují ty věci, které se jim hodí? Takové ty vtípky, které kolují na sociálních sítích jsou bohužel pravdivé, že to co bylo před rokem fake news, se po roce ukazuje jako pravda. A my tady máme ty příklady některých věcí, kdy se dokonce mazaly příspěvky, byť na soukromé sociální síti na Facebooku, které se týkaly například Donalda Trumpa a podobně. Ale potom se to právě týkalo i covidu, očkování, může to být i aktuální situace třeba kolem Ukrajiny. (Hluk v jednacím sále přetrvává.)

A tak vlastně ta moje základní otázka, a věřte mi, že bych se ptal, i kdyby to byla vláda, kde já bych byl koaliční poslanec, je: nebojí se vláda, že z původní myšlenky boje proti dezinformacím se může změnit a posunout to, že to bude boj proti nepohodlným názorům? A to mně přijde, že to je velmi riziková věc. Já bych poprosil, jestli by pan premiér na to nějakým způsobem reagoval, protože to si myslím, že to je to nebezpečí, že vždycky je tam nějaký ten cíl. Jednou je to ten covid, teď je to válka na Ukrajině, pak to může být energetická krize a pak to může být třeba postoj, já nevím, k Lisabonské smlouvě, postoj k různým věcem, které se týkají vlastně sociálních nebo společenských, celospolečenských témat, že kdo má jiný názor, tak už šíří nějakou nenávist, dostane nějakou nálepku. A já si myslím, že by vláda v tomhletom měla tohleto rozdělování společnosti spíš utlumovat, a ne podle mě, tak jak já to vnímám, a ne podle mě rozšiřovat.

Takže k tomu směřovala, já jsem ji trochu posunul tu interpelaci, protože v tom dubnu, když jsem to měl původně, tak jsem tam mluvil o vypínání serverů, to už je úplně passé, tak já jsem to posunul do té obecné roviny, jestli za bojem proti dezinformacím, jestli se to nepromění v důsledku za boj proti v této chvíli a v této době nepohodlným názorům. A pozor, tady se nebavím o politických názorech, jestli volíte toho či onoho, ale o názorech na nějaké celospolečenské věci nebo na nějaké problémy, které jsou v té společnosti.

Já vám děkuji, pane premiére.

