„Šaškovská vláda, nejvýraznější je ten šmejd z vnitra.“ John Bok zostra

Zahraniční politikou hýbe stylem hráče pokeru americký prezident Donald Trump. Jak to má podle vás rozehrané?

Ať je Trump pro mě idiot a neřízená střela, tak je americký prezident a snaží se chránit zájmy Američanů. Ostatně jeho předchůdce byl také idiot. Amerika, jakož i spousta dalších zemí, dovolily, aby se velká část výroby přesunula do Číny. Koupím žárovku, svetr a všechno je z Číny. A to se nám vrací jako bumerang.

Dobře to pochopil premiér Donald Tusk, když prohlásil, že by se Polsko mělo snažit být částečně soběstačné a stát se mnohem silnějším v klíčových oblastech včetně obrany. A nespoléhat se na Němce či Francouze. Ostatně Československo za první republiky se o to velmi úspěšně snažilo také.

Vaše matka byla Britka, která za války působila u britského letectva a tam se seznámila s vaším otcem, letcem Královského letectva (RAF). Víte o tom, že až se nyní vydáte do Velké Británie, musíte si pořídit vízum ETA?

Nevím. Naposled jsem tam byl před pěti lety se synovcem za přáteli. Každá země si určuje svá pravidla. My jsme to po**ali. Celá Evropa v čele s Německem a Francií se chovala vůči Anglii nadřazeně, přitom šlo často o nejsilnější ekonomiku Evropské unie. Říkalo se, že Brexit zařídil venkov, protože je nevzdělaný. To ale není pravda. Venkov je paradoxně vzdělanější než velká města, protože tam žije střední třída, a ne jen sedláci. Takže Angličané na to mají právo a možná tím chtějí zabránit, aby jim tam jezdili ti, co na to nemají.

Nicméně i v Evropské unii jsou opět hlídány hranice…

Přesně, třeba mezi Německem a Polskem kvůli migrantům. Dalo se čekat, že se to dříve nebo později v Evropské unii stane. Je strašně nejednotná. V tom vidím vadu Evropské unie. Navíc se pánové a dámy v Bruselu brutálně odtrhli od veřejnosti. Rozdávají sice dotace, ale kdo je platí? Daňoví poplatníci EU!

Mohly by vnitřní sváry a obrovská nejednotnost EU zničit?

Samozřejmě, že ano. Byl jsem rád, že sednete do vlaku a můžete bez otravování dojet třeba do Madridu. Ale ukazuje se, že už to zase nebude tak jednoduché. Navíc, když jste přičmoudlý, tak vás třeba i vytáhnou z vlaku. Dělám si srandu, ale je to hrozně nebezpečné.

Jsme bezesporu ohroženi Ruskem. Ale ani ve vztahu k němu nejsme jednotní. A radost mají zbrojaři. Od nich kupujeme zbraně za peníze daňových poplatníků, posíláme je na Ukrajinu, kde z toho často bohatnou jiní chlapci, a občanům se to nevrací. Zbrojařské firmy, protože je to v zájmu státu, mají určitě i nějaké úlevy. Je to spojená nádoba.

Navíc země, které jsou Ukrajině nejblíže, musely vstřebat obrovské množství migrace. A každá migrace s sebou přináší i poměrně velké procento šmejdů. A tady jich vidíme hodně. Těch, co si nahrabali, dávají to najevo, chovají se okázale a nadřazeně. Většina z nich se vrátit a bojovat nechce. A to může vyvolávat u některých spoluobčanů podráždění.

Myslím, že jste volil koalici Spolu. Jak dnes hodnotíte její vládnutí?

Volil jsem je z nouze. Nevím, jestli nyní vůbec půjdu k volbám, protože jsem tím otrávený. Na druhou stranu si uvědomuji, že člověk by volit měl, aby alespoň trochu ovlivnil, kam bude jeho země směřovat. Bohužel není, koho si vybrat. Tato vláda je úplně šaškovská a jen si honí trika.

Jedinou výraznou osobností v ní je ten šmejd z vnitra. Měl odstoupit po tragédii na filozofické fakultě. Spolu s šéfy policie to po**al. Byl to zmatek a nezodpovědnost a nemuselo dojít k tolika obětem. Za tím si jako bývalý zpravodajský důstojník stojím a krok po kroku bych to dokázal. A dnes občas udělá nějakou zákeřnost na koalici, protože chce být ministerským předsedou, ten učitel.

Jako spoluzakladatel Spolku Šalamoun ale máte o trochu blíže k ministerstvu spravedlnosti. Co si myslíte o Evě Decroix, nové šéfce resortu?

Je to jednoduché. Oni nikoho jiného nemají. Určitě mají více právníků, ale ne tak oddaných straně. Decroix je oddaná, takže jediná možná volba po Pavlu Blažkovi. Ostatně ten byl spolutvůrcem nové ODS a protlačení Fialy na post premiéra. Představuje hlavní sílu, která do vlády natlačila lidi z Brna. Takže nejde jen o vládu koaličních stran, ale i o vládu klanů. Občas proto dojde i k přestřelce klanů. Starostové by se do vlády nedostali nebýt Pirátů, a pak je ještě podrazili.

Jak vnímáte bitcoinovou kauzu?

Jako humor, protože je to absolutně debilní. Stala se však proto, že Blažek už vyrostl až do nebe. Přestal být soudný. Celou dobu si dovoloval nad míru a prošlo mu to. Vždy se někde setkal s nějakým šmejdem a řekl, že to byla náhoda. Je to samolibý blbec.

Na stránkách Spolku Šalamoun vyšel článek Kafkův Zámek v prezidentské kanceláři. Je to tak zlé?

Pan prezident je dost závislá osoba. Na poradcích a lidech, kteří jej do úřadu dosadili. My, co ho volili, jsme totiž byli jen užiteční idioti. K tomu musím ještě říct, že jsem v tomto případě byl rád užitečným idiotem, protože toho až tak moc nelituji. Lidé ze šera, podnikatelé, politici, diplomaté, co ho tam dosadili, si nyní samozřejmě na Hrad dosazují své lidi. Ti tahají prezidenta za nos.

Tak se tam ocitl i šéf legislativního odboru Vít Šťastný, který na ministerstvu vnitra zažil několik ministrů. Několikrát jsme ho už dřív dostali do úzkých, k soudu a vždy ho porazili. A on si teď troufne říkat, že jsme se ho snažili vydírat. On vydíral nás. Chtěl, abychom stáhli žalobu výměnou za schůzku. To se nestalo. Odmítl nám totiž dát jména lidí, kteří poskytují servis prezidentovi.

Okolo prezidenta je hodně lidí z Aspen Institutu, který do Česka dotáhli manželé Bakalovi. Tam se všichni důležití schází včetně politiků. V parlamentu se hádají, ale pak si na akcích Aspen Institutu podávají ruce.

Jak na vás působí podobná utajování úředníků a informací, které není jen záležitostí Hradu, protože už se jako rakovina rozlezlo po celé státní správě?

Strašně. Přibližujeme se k tomu, co tady bylo před listopadem 1989. Dokonce nám na jednom ministerstvu odmítli dát na jednoho pracovníka oficiální telefon. Všechno se utajuje, což je úplně šílené.

Bude líp?

Bojím se, že ne. Na druhou stranu mám sedm vnoučat. Nejvíce se obávám umělé inteligence (AI), protože to jsou, jak říkal Ivan Havel, sofistikovaní roboti naučení řešit úkoly, jen u toho nepřemýšlí. Jsou nadupaní informacemi a vytvářejí varianty.

Lidé by měli být závislí na vlastním rozumu a svých blízkých a ne na tom, co napíše internet. Od patnácti let dělám všechno možný, mám zkušenosti, takže si nemusím dělat světonázor podle internetu. Vadí mi, že hodně lidí se na to naopak spoléhá a mnoho z nich bude brutálně zneužito. Ostatně ti roboti či stroje se jednou mohou utrhnout ze řetězu a bude zle. Z toho se odvíjí hrůza celého světa.

