Nacher (ANO): Když člověku nebude stačit nezabavitelná částka, odejde do šedé zóny

Pane ministře, tak úplně upřímně řeknu jednu věc, že já jsem téma exekucí - insolvencí v tomto volebním období už chtěl opustit, zlomil jsem nad tím hůl, protože jsem tady měl Milostivé léto i dohodu s některými vašimi kolegy, jako třeba s Markem Výborným a podobně, a nakonec to nedopadlo. U těch insolvencí totéž. A říkal jsem si, že už je to jako marné, nemá cenu to otvírat.

Nicméně zpravodajka Lucie Šafránková mě trochu tady motivovala, takže jsme pak sedli a dali dohromady tři pozměňovací návrhy, které se vlastně, byť se to tedy týká vládního návrhu zákona o dávce státní sociální pomoci, týkají i těch lidí, kteří jsou v exekuci, insolvenci. O co jde? Představím ty pozměňovací návrhy a požádám vás o podporu.

My jsme to udělali ve třech variantách, obsahově si za tím stojím, z hlediska legislativní přesnosti to mě pak bude zajímat, jestli pan ministr k tomu něco bude mít, nebo případně legislativa, protože jsme to fakt dělali narychlo.

Ten princip je o tom, že dneska má právo na tu dávku člověk na základě příjmu celého. Teď se bavíme o člověku, který je v exekuci. Nicméně člověk, který pracuje oficiálně, tak on má nějaký příjem, od toho se mu odečte srážka v exekuci a reálně mu zůstává nezabavitelná částka nebo nezabavitelné minimum. Nicméně ta potenciální dávka se vypočítává z toho příjmu celého, nikoliv z toho příjmu reálného.

Tohleto může vyústit v to, že když tomu člověku nebude stačit ta nezabavitelná částka, tak z toho oficiálního systému odejde do té šedé zóny. Bude mít vlastně neoficiální příjem, takže stát dostane méně na sociálním, zdravotním, na daních, a ještě mu bude vyplacena dávka. Takže naše motivace je zvýšit motivaci žadatelů o sociální dávku, aby legálně pracovali a aby to přiznávali.

Jestli si teda rozumíme. Ještě jednou. Ten, kdo legálně pracuje a má exekuci a požádal by o tu dávku, tak ta se mu vypočítává z toho celkového příjmu, nikoliv z toho celkového příjmu minus ta exekuční srážka. To znamená to, co mu reálně zůstane v peněžence, když to takhle řeknu. A v té chvíli to, řekněme, implikuje k tomu, jít do té šedé zóny. To je jedna varianta toho našeho pozměňovacího návrhu. Kolegyně Šafránková se potom přihlásí s tím číslem, takže já už pak vás nebudu obtěžovat v té podrobné rozpravě. Tak to je motivace k legalizaci příjmu.

A pak tam máme další dvě varianty, kdy vlastně tenhleten samý princip, ale už to není srážka v exekuci, ale srážka v insolvenci, tak to děláme jako motivaci k tomu, aby ti lidé s vícečetnými exekucemi šli do oddlužení, do insolvence. Takže tam jakoby vlastně ten princip toho pozměňovacího návrhu, těch dvou, první je to 6151, pak je to 6152 a 6153, tak ten princip je stejný, ale ta motivace, ten cíl je jiný.

Ten cíl je, že říká, že vlastně tahleta operace, kterou jsem vám tady popsal, to znamená, ten člověk má nějaký příjem, ale pro tu samotnou dávku, ta rozhodnost pro ten výpočet se bude počítat, ten příjem, minus ta insolvenční splátka v tomhletom. Tak tady ta motivace je zase dána tím, aby lidé s vícečetnými exekucemi šli do oddlužení, protože jim tam zůstane víc peněz, než když budou setrvávat v exekucích, jestli si rozumíme, což vlastně navazuje na to, co já jsem tady měl jako pozměňovací návrh u novely insolvenčního zákona, kde jsme říkali, že motivace pro to, aby lidi šli do oddlužení, ti, co mají vícečetné exekuce, tak není jenom to, že se to zkrátí z pěti let na tři roky, ale že těm lidem zůstane víc peněz, protože aktuální stav byl před tou novelou, že člověku v exekuci zůstává víc než v insolvenci, když tam nemá přednostní pohledávku. A v té chvíli ti lidé se rozhodují: zůstane mi víc, zůstávám v exekuci.

Tohleto je vlastně v bleděmodrém totéž. Ten, kdo by šel do insolvence, já to tam řešil přes příspěvek na bydlení, tady to řešíme přes tuhletu superdávku. Takže já nejsem expert na tyhlety sociální věci. To za nás řeší Aleš Juchelka, který si určitě dělá poznámky a pozorně to poslouchá. Ale já tady řeším vlastně tu část a tu pasáž, která se týká exekucí a insolvencí. To znamená, ty další dva pozměňovací návrhy se vlastně týkají téhož, jenom tam neodečítáte ten odpočet, tu srážku v exekuci, ale tu srážku v insolvenci.

Proč u té insolvence jsou dva pozměňovací návrhy, to ještě vysvětlím, je proto, že v jednom případě je tam 50 procent toho odpočtu a v druhém vlastně celá ta srážka. Takže tam je to variantně. U té exekuce to máme jenom jednou. Tak tolik na vysvětlenou.

Já bych fakt poprosil, já jsem o tom mluvil včera s panem ministrem, jestli by se koaliční ministři nad tím zamysleli, protože jak vidíte, oba dva ty pozměňovací návrhy vedou k nějaké pozitivní motivaci. U těch exekucí k tomu, aby se přiznávaly příjmy, když to teďka hodně zjednoduším, aby to bylo jasné úplně pro každého, u té insolvence, aby ti lidé, kteří mají více exekucí, tak v tom nesetrvávali a šli do té insolvence, protože mají tam další benefit. A ten benefit je, že jim zůstane více peněz, protože si vlastně sáhnou na tu superdávku.

Doufám, že jsem to srozumitelně vysvětlil, a děkuju vám za podporu.