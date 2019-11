Nacher (ANO): Nemůžeme si tu v pravidlech nechat divoký východ

Děkuji za slovo. Dovolil bych si lehce reagovat, aby tady opět ve vzduchu nelítaly některé informace, které jsou nepravdivé. Návrh nikomu nic nenařizuje. Nebo já jsem si napsal, co říkal kolega Klaus, nezakazuje. Takhle to není. Tak se podívejte do těch paragrafů, když už se tady k tomu přihlásíte, tak si to fakt nastudujte. Nenařizuje, nezakazuje. I ten pozměňovací návrh, který přichází z ústavně právního výboru, definuje některá pravidla nakládání s těmi penězi, jako je zvláštní účet atd., atd. Odkazuje se na zákon o bankách. Pojištění. Když máte peníze v bankách, tak máte je máte pojištěné do výše 100 000 eur. Také je tam s nějakou mírou důvěry dáváte, také ta banka může krachnout, ale také tam je to pojištění. To znamená, že se definují pravidla, prosím pěkně. To není, že se zakazuje. Nezakazuje.

Rozumím tomu, že regulace, a nejsem její příznivec, na straně jedné sešněrovává ten život, a na straně druhé v této věci nedělat vůbec nic a nechat ten divoký východ, nebo jak to říct, to je taky špatně. To přece neplatí obecně, že slovo regulace, které někteří z nás nemáme tak rádi, že je vždycky špatně. Já taky když jdu do restaurace, tak tam jdu s nějakou důvěrou, že ta restaurace drží nějaké hygienické předpisy, že tam neběhají krysy v kuchyni, že mě neotráví, protože bych musel před každým jídlem kontrolovat, jestli všechno dodržují. To přece... Tady některá ta pravidla mají logiku.

A když se na to podíváte, tak ty paragrafy reagují na věci, které se staly v realitním byznysu, počínaje provizemi, exkluzivitou, pojištěním a tak dále. Nevím, co je na tom složité.

Ing. Patrik Nacher ANO 2011



