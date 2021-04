Nacher (ANO): Neprotlačujme něco, o čem Ústavní soud vůbec nemluvil

reklama

Dámy a pánové, pěkné dopoledne.

Mně ta debata přijde trochu neférová, protože já si vzpomíná v momentě, kdy já jsem tady hájil návrh na jeden volební obvod, který by byl nejtransparentnější, nespravedlivější, nejpoměrnější, tj. to, co po nás Ústavní soud chtěl, tak jste argumentovali, že bychom v rámci rychlosti projednání, v rámci kompromisu, v rámci toho, abychom to stihli, tak abychom tady projednávali a měnili pouze a jen to, co nám Ústavní soud sdělil, tj. ty dva paragrafy. To byl jeden z hlavních, ne-li hlavní argument proti jednomu volebnímu obvodu, že počet krajů, počet volebních obvodů Ústavní soud neřešil.

Ale v tom případě tahle vaše výtka, a teď to bylo na Dominika Feriho, kterého tady nevidím, tak ale musí platit i na tu korespondenční volbu, protože korespondenční volbu také Ústavní soud neřešil. Tak já bych vás, kolegové, poprosil, buďte konzistentní. Když máme řešit jenom to, co Ústavní soud nám sdělil, že máme řešit, já s tím tedy nesouhlasím, ale když je takováhle dohoda, my jsme z toho jednoho volebního obvodu ustoupili, tak tam ale neprotlačujme něco, o čem ten Ústavní soud vůbec nemluvil. A teď já vůbec neřeším tu techniku věci, jestli by naopak nestálo za to, když už tedy se řeší korespondenční volba, tak to řešit u všech voleb, nejenom takhle u jedněch atd., ale to už jsou potom technické věci týkající se přímo korespondenční volby.

Ale já bych vás poprosil v tomto o konzistentní postoj. Ústavní soud o korespondenčních volbách nemluvil, takže by bylo dobré to tam takhle, tímhle způsobem nedávat. Já jsem vystoupil ve druhém čtení a myslel jsem, že už se k tomu nikdo nevrátí, ale vzhledem k tomu, že tady běží ta debat takhle podrobně, tak jsem musel.

Děkuji.

