Nacher (ANO): Obce musí mít možnost regulovat krátkodobé ubytování

Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážená vládo, dámy a pánové, škoda, že tady zase je poloprázdný sál, protože jsem vás chtěl napošesté nebo naposedmé přesvědčit, abychom zařadili tisk číslo 41, bod 55, je to změna živnostenského zákona a týká se to řešení krátkodobého ubytování. Předpokládám, že když jezdíte sem do Poslanecké sněmovny - teď hovořím k mimopražským poslancům, kteří to tak nevnímají - tak vidíte, že už do centra se vrátil turistický ruch, jaký tady byl předtím, a míra stížností a problémů s tím ve vztahu ke krátkodobému ubytování v centru se začíná vracet na předchozí úroveň. Já jsem tady o tom mluvil konzistentně od ledna nebo od února, kdy se to snažím tady zařadit. Dělám tady reklamu i projektu městské části Praha 1, kde my nemáme starostu, máte ho tam vy, s názvem Chci se v klidu vyspat.

A já bych vás chtěl opakovaně, a budu to tady říkat asi až do komunálních voleb, protože to je jenom jedna ze čtyř změn, změna živnostenského zákona. A znovu opakuji, o co tam jde. O zmocnění, aby si obce na svém území mohly regulovat krátkodobé ubytování. Já vítám zde zpravodaje tohoto tisku, který mimochodem už tady jednou zařazen byl, pak byl přerušen. Tak to pojďme, prosím, dokončit. A jak jsem řekl při příchodu kolegy Vojty Munzara, je to jeden ze čtyř kroků. Pak jsou tam další tři důležité kroky související s rekolaudací, stavebním povolením, možnostmi v rámci SVJ. To znamená, že ono to nějakou dobu bude trvat. My když se zasekneme na tomto prvním kroku, a já vám tady říkám dopředu, že z MMR nic revolučnějšího nepřijde, protože to tam píšou ti samí lidé, ti samí lidé, kteří to psali předtím, tak my se v tomhletom nepohneme.

Já vás o to opětovně žádám, jako jsme v minulém volebním období řešili třeba problematiku směnáren nebo taxislužby, která se také týkala pouze Prahy, ale museli jsme to řešit na úrovni zákona. Tak teď je tohle to samé.

Kam bych to zařadil? Zařadil bych to tak, aby to mělo nějakou logiku, a to zítra na pevný čas na 13 hodin. Ve 12 hodin je tam to milostivé léto 2, já předpokládám, že nezabere víc než hodinu. Beru to spíš jako takové osvětové okénko, protože se nás na to, předpokládám i kolegy Výborného, ptají lidé, tak tomu budeme v tomhle způsobu věnovat ten čas v rámci § 90, protože to bude jedno hlasování. A na 13. hodinu bych zařadil tisk 41, novela živnostenského zákona z dílny hlavního města Prahy. Opět připomínám, kde, pro ty, kteří by to nevěděli, vládne koalice TOP 09, STAN, KDU, kolega Čižinský a pirátský primátor. Jo, je to problematika této koalice a je paradoxní, že já jako opoziční poslanec, už to tady navrhuji asi pošesté.

Takže já ve vší úctě vás žádám o podporu. Bohužel mě mrzí, že tady mluvím k poloprázdnému sálu, takže kolegové, kteří by to třeba podpořili, tak zrovna jsou teď mimo tento sál. Ale budu spoléhat, že vy jim to vyřídíte. Děkuji za vaši pozornost.

