Nacher (ANO): Omezení svobody projevu jsou odůvodněna základními principy demokracie

Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Pane předsedo, kolegyně, kolegové, já trochu rozvedu i ty důvody, proč s tímto návrhem přicházíme, včetně toho, co tady řekl můj kolega Václav Klaus, že to, jak je to navržené, samozřejmě není v definitivní podobě a ve druhém čtení tam může dojít k různým změnám. Omezení svobody - budu teď citovat z důvodové zprávy, aby bylo jasné, o čem my se tady bavíme - omezení svobody projevu jsou odůvodněna základními principy demokratické společnosti. V praxi však dochází k případům, kdy je svoboda slova zcela bezdůvodně a neoprávněně omezována nad tento ústavně aprobovaný rámec.

Provozovatelé platforem totiž zavádí vnitřní pravidla vymezující limity přípustného obsahu příspěvků, zveřejňovaných jednotlivými uživateli, jež často překračují zákonná omezení svobody projevu, v důsledku čehož ze strany provozovatelů či správců dochází k omezování i těch příspěvků, které nejsou nezákonné. Ještě jednou - i těch příspěvků, které nejsou nezákonné a odpovídají požadavkům platné legislativy. Takovým jednáním dochází ke svévolnému omezování svobody slova nad rámec zákona, které je v přímém rozporu s článkem 17 odstavec 4 Listiny základních práv a svobod, a to často ze strany těch soukromých subjektů, které by měly zachovat striktní neutralitu.

Tolik krátká citace, abych nezdržoval, z důvodové zprávy. Upřímně, já se tímto tématem, takových, řekněme, cenzurních zásahů a omezování postupné svobody slova, které se ovšem cenzurou nenazývají, zabývám nějakou dobu. Psal jsem to částečně jak v první knížce Konec finančních negramotů v Čechách, tak zejména v druhé, Šílenosti doby korektní, a to tedy v době, kdy jsem ani poslanec nebyl. To znamená, je to konzistentní pohled a názor, nikdo nemůže říct, že se tady člověk veze na nějaké vlně.

Stejně tak připomínám, že tento návrh je tady zaparkován dva roky, to znamená, že my jsme vlastně se tou tematikou zabývali dávno předtím, než to v zásadě vygradovalo před a po druhé volbě Donalda Trumpa, kdy to došlo tak daleko, že se dokonce rušily stránky a prostor pro amerického prezidenta. Já se obávám, že (jestli?) tímhle způsobem - a já to tady skutečně pozoruji nějakou dobu - to bude pokračovat, tak skutečně bude docházet k omezování těch názorů, které nejsou v souladu s tím mainstreamem, s tím jedním názorem.

Bavíme se tady o termínech jako fake news, hate speech, cancel culture, Me Too a podobně. A ta základní věc, která mě v tomhle trápí, je, že ti, kteří horují za to mazání, tak nejsou schopni odlišit jiný názor od lži či projevování nenávisti. Ještě jednou - jiný názor od lži projevení nenávisti. Protože na tu lež a projevení nenávisti pamatují už naše zákony. My prostě nemůžeme jen tak schvalovat terorismus, šířit dětskou pornografii nebo možná jakoukoliv pornografii, vybízet k násilí a tak dále, fašismus, nacismus, popírání holocaustu, to všechno přece je řešeno.

A já si vzpomínám, kdy vlastně ten tlak na ty sociální sítě, kdy se tady poprvé objevil a bylo to po první volbě Donalda Trumpa. Protože tenkrát většina médií byla proti němu a i přesto on vyhrál americké volby, protože komunikoval se svými voliči, občany přes sociální sítě. A vy víte, že se tam bavíme o desítkách milionů uživatelů a sledovatelů. Od toho momentu já pozoruji to, že se to začíná sešněrovávat.

Mě překvapuje tak ostrý nesouhlas, který tady řekl kolega Martínek, protože jsem očekával, že to jsou právě tedy Piráti, kteří považují internet za to moře, za ten oceán nekonečný a kteří v jiných oblastech jsou pro určité regulační zásahy. V tomto momentě říkají, nechme to na těch velkých sociálních sítích, jsou to přece soukromé firmy. Já jsem za tu dobu, co to už tady dva roky leží, zaznamenal tři nejčastější podněty proti tomu a dovolte mi, abych vám k tomu řekl základní argumenty.

První - mimochodem, jeden z nich tady řekl kolega Martínek - ti spoluautoři Václav Klaus, Nacher a podobně, nebudu je číst - jsou relativně často v médiích a stěžují si na blokování. Ono to spolu přece jakoby vůbec nesouvisí. Kdyby to takhle bylo a nebyli jsme v těch médiích, tak by zase byl argument, že jsme potrefená husa, že se nás to dotýká, že řešíme svoje splíny. Neřešíme. Řešíme to, že nám vadí principiálně, že se maže něco, co neporušuje zákon a přitom je to názor a maže se to.

Druhé, že platí pravidla nějakých sociálních sítí, se kterými jsme souhlasili, když jsme tam vstoupili. Pokud se nám to nelíbí, ať jdeme někam jinam, což je jako základní argument. No, ale to platí v tomhle případě, v tom... tak přestaňme dávat pravidla a regulovat i jiné činnosti. Já vždycky dávám příklad jako hospody. Tak hospoda je tady soukromá, taky tam nemusíte chodit. A taky ten hospodský musí dodržovat spoustu pravidel včetně toho, že se mu zakázalo kouření. A je to jeho soukromý prostor, vy tam nemusíte chodit. A stejně on to musí dodržovat. Stejně tak sociální sítě budou muset dodržovat některá pravidla, i přestože jsou prostě soukromá.

Zároveň připomínám, že jednotlivé vlády, včetně třeba i Evropské unie, často tlačí na sociální sítě, aby mazaly víc a intenzívněji. To znamená, platí-li pravidlo to první, ten argument: jestli se vám to nelíbí, tak tam nechoďte, ale nechtějte po nich, mají svoje vlastní vnitřní pravidla, tak pak by to ale tedy v tom případě mělo platit i v tom, abychom po nich nechtěli, aby mazali víc, pokud jsme konzistentní v tom. Pokud nechceme, abychom vůbec do toho zasahovali, tak nemůžeme chtít, aby nemazali to, co chceme my, co jsme tady, ale pak nemůžete chtít ani vy, aby mazali - ti, co to podporujete - aby mazali a blokovali a bojovali proti hate speech a fake news, aby to dělali ještě intenzívněji, protože obojí platit opravdu nemůže.

Třetí, a to tady řekl kolega Martínek, někteří předkladatelé sami banují na svých profilech, ale jim to blokování vadí. To jsem také zaregistroval. Já to beru jako sebereflexi. No, on je to prostě podstatný rozdíl. On je podstatný rozdíl, že každý z nás tam máme nějaký prostor. Nevím, kolik je u nás - pět milionů uživatelů Facebooku, je tam pět milionů prostorů, který máme my. A já nemusím chodit ke kolegovi Martínkovi na jeho profil, on nemusí chodit ke mně a já si tam definuji sám ta pravidla. A samozřejmě že když tam někdo je vulgární, my jsme se o tom bavili předtím, a byla to tady výzva všech nebo většiny poslanců, aby v tom předchozím tématu tzv. manželství pro všechny, abychom kultivovaně diskutovali, aby tam nebyly ty urážky a vulgarity. A když tam jsou, tak v tom svém prostoru to vymažu. To je pravda. Když se to opakuje, tak toho člověka zabanuji. Ale to je úplně něco jiného, než když to dělá třetí osoba, někdo jiný vám omezuje ten váš profil, banuje. Je to stejné, a zase jsme u toho, jako s tím kouřením. Doma kouřit můžete a v té hospodě ne. Doma jste doma, byť třeba to prostředí v té hospodě je lépe přizpůsobené na to kouření z hlediska klimatizace, oddělených místností atd. atd. Prostě ten váš profil a ten váš prostor je úplně něco jiného, když do toho zasáhne někdo zvenčí. To jsou tři základní body, které jsem já zaregistroval za tu celou dobu, když jsme to tady otevřeli.

Pokud jde o ty tresty, a tady připomenu, že člověk má být konzistentní, tak jdu vstříc kolegům z pirátské strany. Václav Klaus tady mluvil o tom verbálním schvalování a šesti letech. Připomenu samopěstování konopí a šest let také takový trest. To jsou věci, které mi vadí principiálně v tomhle případě, v tom verbálním schvalování, i v tom samopěstování konopí. A víte, že s vaším kolegou Vymazalem to nějakým způsobem řešíme pozměňovacím návrhem, protože naproti tomu je násilný trestný čin, kde ten pachatel dostane dva roky. Takže já se v tomhle snažím být konzistentní.

Stručně poslední - stanovisko vlády. Stanovisko vlády bylo negativní. Některé věci vysvětlím. Cituji: "V důsledku toho by se mohlo stát, že předložený návrh by sice zajistil široký prostor k veřejné diskuzi, v praxi by však byl tento prostor zaplaven a zaplevelen urážlivými, spamujícími, dezinformačními nebo vulgárními příspěvky, čímž by společenská diskuze byla prakticky znemožněna." Jak říkám, už dneska podle zákona je možné mazat prokazatelné lži a vulgarismy, ale jak jsme byli svědky třeba před tou dnešní dopolední diskuzí, když se podíváte na sociální sítě, třeba na Twitter, tak tam ty vulgarismy vůči některým, kteří mají jiný názor, vesele jsou. Takže kdybych měl být hnidopich, tak se v tomhle nic nezmění. Ty vulgarity tam jsou teď a budou tam potom. A já bych spíš mazal ty vulgarity a ne ty názory. A jak říkám, podstata je odlišit názor od lži a projevení nenávisti.

Mně samotnému se stalo, že když jsem před rokem koupil roušky, tak někdo na Facebooku napsal, že jsem je vzal z nějakých centrálních skladů. Já jsem ho upozornil na to, že to není pravda, a dokonce jsem se poprvé v životě obrátil i na státní zastupitelství, které to odložilo, protože politik by měl být schopen unést i prokazatelnou lež. Na tom Facebooku ta zpráva byla celou dobu. Takže já jsem to koupil, někdo napsal, že jsem to někde vzal, uzmul, ukradl, je to tam celou dobu a nikomu to nevadí. Když budu mít jiný názor na nějaká společenská témata, tak se to vymaže. To je ten kontrast. To přece každý nějakým způsobem musí navnímat.

Předkladatelé bohužel nerozlišují, zda obsahem příspěvku je informace nebo názor. Rozlišování názoru nebo komentářů a zpravodajských informací je přitom podstatným rysem i u regulace rozhlasového a televizního vysílání, kde platí pravidlo, že názory nebo hodnoticí komentáře musí být odděleny od informací zpravodajského charakteru. Tady bych řekl, že ta námitka argumentuje regulací, která je uplatňována na média, a globální platformy se brání tomu, aby byly považovány za média. Takže buď budou média, a když jsou to média, tak já se můžu obrátit na šéfredaktora, můžu žádat opravu, omluvu atd. atd. Tady často se není na koho obrátit.

Striktní regulace v zásadě brání tomu, aby mohly být provozovány pouze tematicky zaměřené platformy, u nichž provozovatel nemá zájem na tom, aby se na nich vyskytla diskuze netýkající se odborného tématu, například proto, že to ostatní uživatele obtěžuje. Ano, to já beru, to je relevantní jaksi pochybnost, nicméně to je to, o čem jsme se tady bavili. To se dá velmi lehce změnit v rámci druhého čtení. My tam máme tu hranici 100 tisíc uživatelů. Když se to posune na úroveň 300-500 tisíc, tak se to skutečně bude týkat těch globálních platforem, nikoliv platforem, které řeší nějaké odborné téma typu, jak mi někdo dával příklad, že rybáři si mezi sebou budou něco psát a že tam někdo bude spamovat nějaké názory, které s tím vůbec nesouvisí. Tady samozřejmě nemá smysl se vlamovat do zavřených dveří.

Jinými slovy, já jsem se vás snažil nějakou formou provést i tím, jak se k tomu postavila vláda, co nás k tomu vedlo, co mě k tomu vedlo, že ten postoj je konzistentní, že samozřejmě za mě se to bude, pokud my nedáme najevo už jenom tím, že se o tom vůbec bavíme a že to pustíme dál, že se o tom budeme bavit, tak dáváme najevo, že nás to trápí, že to vidíme, tak se aspoň některé ty tlaky zastaví. Určitě z toho nevyplývá, že předkladatelé jsou ti, kteří by chtěli, aby se ve veřejném prostoru šířily lži nebo nějaká nenávist. Taková zkratka prostě nemůže být, nemůže existovat, protože takhle to není. Je to jenom o tom, aby se nemazaly odlišné názory. Není to o tom, aby se nemazaly lži, nenávisti, agrese, vulgarity. To naopak, s tím nikdo nemá problém. Bohužel je to tak, že na těch sociálních sítích právě tyhle věci zůstávají.

Dámy a pánové, děkuji za podporu. Přeji vám pěkný zbytek dne.

