Nacher (ANO): To rozhodně není poměrný systém

Za prvé pro nové poslance. Myslím si, že dneska jedeme výjimečně rychle. Já si vzpomínám, že volbu místopředsedů jsme v tom minulém volebním období řešili až v pátek, protože jsme tu lhůtu na přihlášení se těch místopředsedů měli na středu 17. hodinu a k té samotné volbě došlo až v pátek. To znamená, že to, že my to teď projednáváme a už není nikdo přihlášen, tak je důkazem toho, že si myslím, že i z naší strany jde o jednoznačnou vstřícnost a že tady nikdo nic nechce zdržovat, protože v zásadě nevím, kdy se to stalo, že by volba předsedy i místopředsedů se stihla během jednoho dne. Tolik tedy na vysvětlenou toho, že jdeme opravdu velmi rychle.

A teď pár slov k počtu místopředsedů. Já jsem při tom počtu šesti místopředsedů hlasoval proti, vysvětlím proč. Vzpomínám si, protože jsem to vnímal dost citlivě minule, protože jsem tam byl poprvé, že minulé volební období i u těch pěti místopředsedů tady zaznívala kritika ze strany opozice, tedy budoucí koalice, že těch pět místopředsedů je moc, že by stačili čtyři. Uběhly čtyři roky a najednou jich je šest. A ten počet šest nevychází náhodou. Ten počet šest vychází z toho důvodu, že je pět koaličních stran, tak aby každý z nich měl po jednom v tom vedení plus dva za ANO a proto vychází sedm. Když se opět - omlouvám se, já jsem na ta čísla - podívám do té tabulky číselných podkladů, tak při počtu sedm vychází poměrný systém - a samozřejmě ho nemusíme respektovat, můžete tady odhlasovat cokoli - ale když se podíváme na ta čísla, která se respektují u členů a počtu ve výborech, tak to vychází ANO tři, SPOLU tři, PirSTAN jeden, SPD nula. Takhle to vychází z té tabulky v momentě, kdy tady jsou ty bloky, nejsou jednotlivé politické strany.

No a já jsem v těch debatách zaznamenal v zásadě dva argumenty, jak s tím naložit, docela rád bych tady na ně nějakým způsobem reagoval, aby to nezůstávalo ve vzduchu. Jeden z nich zní - a to tady zaznělo i teď před chvilkou na mikrofon - nechť se tedy hnutí ANO jednoho toho místa vzdá, protože má dva, a v té chvíli to bude v pořádku. No jo, ale to pak nebude tedy absolutně už žádný poměrný systém a pak to bude splňovat nějaký prapodivný systém, protože vlastně co klub - ale ne už ta skupina, ale klub, pozor jo, my sice ty tabulky vypočítáváme z těch koalic, ale ve vedení jsou potom zástupci jednotlivých klubů, nikoliv koalic. Takže to je takový zmatek, že je to i těžko vysvětlitelné pro lidi z venku. A v té chvíli, kdy my se toho místa vzdáme, tak to bude znamenat, že tam vlastně každý subjekt bude mít jednoho. Takže politický klub, který má čtyři poslance, bude mít jednoho zástupce a ten, který má dvaasedmdesát, tam bude mít také jednoho zástupce. To mně jako poměrný systém nepřijde ani z vlaku, to je úplně mimo. A to pak v tom případě nenazývejme ale poměrným systémem. Je to nějaká legitimní reakce, já s ní nesouhlasím, ale není to rozhodně poměrný systém. Tak si pak na něj ale nehrajme. Prostě není možné říct v jedné větě - my respektujeme výsledky voleb a poměrný systém - a v druhé větě říct, aby klub o dvaasedmdesáti poslancích měl stejné zastoupení ve vedení jako klub, který má čtyři poslance, z toho budou pravděpodobně dva ministři, jeden místopředseda Sněmovny, jeden předseda klubu, takže ze čtyř lidí budou mít všichni čtyři přednostní právo, to si myslím, že tady ještě nebylo.

Druhý argument, který zněl a zněl, když jsem byl v debatě, tuším, na Primě, nechť hnutí ANO předá to jedno místo SPD. To zaznělo v debatě jako reakce na to, že SPD má nula, byť má dvacet zástupců. Já jsem se tam už nestačil zeptat, protože už nás odpojili, tak se zeptám teď. Platí-li teze tedy, že SPD nemá zastoupení ve vedení proto, že je extremistická, a v momentě, kdy by se ANO vzdalo ve prospěch SPD, tak už by přestala být extremistická? Není to můj argument, prosím pěkně, zaznělo to v televizní debatě ohledně toho poměrného zastoupení, můžete si to klidně vyjet v monitoringu, že to tak bylo.

Takže to jsou dva argumenty, které já jsem slyšel na ten počet šest a na tu legitimní stížnost nás jako největšího klubu, že podle té tabulky nám připadají tři místa, byť my je nechceme tady v této chvíli, jsou tam dva ve hře, ale že čistě podle toho poměrného systému by to měli být tři.

Já rozumím tomu - a taky to tady párkrát zaznělo - že v minulosti docházelo k tomu, že ta koalice předchozí někdy válcovala, to se přiznám, já jsem taky ne vždycky s tím souhlasil, to je pravda. Zároveň tady ale jednoznačně platí, že tato koalice staví svoji novou existenci na tom, že se bude chovat jinak, lépe, že to bude změna k lepšímu. To znamená, že já očekávám tedy, že i kdyby to tak nakrásno bylo a platilo a někdy se tak stalo, tak to holt je, tak že to nebudete vracet, nebudete se jakoby mstít a nebudete se chovat, když to řeknu úplně naplacato, stejně, budete se chovat lépe. Zatím z těch počtů mi to tak nepřijde.

Já vám děkuji za pozornost a přeji hezký zbytek večera. (Potlesk poslanců ANO.)

