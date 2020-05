Nacher (ANO): V jedné věci jsme naprostá velmoc – exekuce

reklama

Co se týká počtu obyvatel, tak jsme poměrně malá země, přibližně 10,5 milionů lidí. No ale v jedné věci jsme naprostá velmoc – exekuce. Těch máme 4,5 milionu. Těm se věnuji roky, protože je to obrovský problém pro řadu lidí, dlužníků i věřitelů. Ti jedni často nic nemají, ti druzí zase, i když se dlužník snaží, skoro nic nedostanou, protože to sežerou náklady vymáhání. A co je docela paradoxní, že na exekucích vlastně vydělává stát, protože aktivity, související s vymáháním pohledávek, podléhají DPH v základní sazbě, tedy 21 %. Ročně to je pro státní pokladnu něco mezi půl a jednou miliardou.

Já bych proto navrhoval, aby se tyto profese (insolvenční správci, exekutoři) přesunuly do snížené sazby, případně je od DPH osvobodit úplně. To ale nemůžeme prosadit u nás ve sněmovně, protože EU... Evropská unie totiž má směrnici, která přesně určuje, jaké služby mohou být ve snížené sazbě, nebo osvobozené od DPH úplně.

Ale (a teď přijde ta dobrá zpráva), od 1. 7. 2022 by měla platit nová směrnice, která už by měla fungovat jinak – místo určování, co může být ve snížené sazbě, by určovala, co v ní být nesmí. Takže stačí pohlídat, aby tam právě úkony kolem vymáhání dluhů nebyly. To už je na naší vládě, které to budu určitě připomínat. Kdyby exekutoři a insolvenční správci neúčtovali s 21 % DPH, zlevní se to o 21 % dlužníkům, nebo naopak věřitelé dostanou o 21 % více, záleží na úhlu pohledu.

