Nacher (ANO): Zrychlení, které pomůže rozhýbat ten zatuchlý a rigidní trh

Děkuji za slovo, dámy a pánové. Já jsem velmi rád, že tady dneska máme a projednáváme třetí čtení novely zákona o elektronických komunikacích, jakkoliv mě mrzí, že se to nějakou dobu natahovalo. Myslel jsem původně, že už v této době budeme mít zákon dávno schválený a že bude platit od 1. ledna. Vinou různých, nechci říkat jenom obstrukcí, ale natahování různých schůzí se to protáhlo tak, že jsem byl pak nucen tam načíst i ten pozměňovací návrh, aby ta účinnost byla od 1. dubna 2020, za což já samozřejmě rád nejsem, ale jinak bychom to technicky nebyli schopni zvládnout.

Na druhou stranu je dobře, že tím, že se o tomto zákonu a návrzích celkem mluvilo a zabíralo to mediální prostor, tak to vlastně vyprovokovalo ty operátory, aby v některých momentech konali už v této chvíli. Nějaké akce zlevňování jsme byli svědky toho o prázdninách, nějaké nás čekají nyní. Já očekávám, že dojde k zlevňování ještě před 1. dubnem, troufám si říct ještě před koncem roku.

Pokud jde o ta opatření, tak základním cílem, a to si myslím, že je dobře, a jsem rád, že Ministerstvo průmyslu a obchodu a pan ministr ve spolupráci s koaličními poslanci i opozičními tady s kolegou zpravodajem, že se podařila vytvořit norma, jejíž cílem je zvětšit flexibilitu, pružnost pro klienty, aby mohli snadněji přecházet od operátora k operátoru. A zároveň tím z logiky věci se zvýší i ten konkurenční boj, který ne vždycky tak fungoval, jak jsme byli svědky. Asi nedosáhneme nikdy stavu, jak je to bankách, kde těch retailových bank, které nabízejí služby pro běžné klienty, je deset až patnáct podle toho, jaké nabízejí produkty. Tady se bavíme o třech operátorech. Nicméně si myslím, že ta opatření v čele se systémem One-Stop-Shop, to znamená, že stačí navštívit pouze nového operátora, ten to za mě vyřídí, tak si myslím, že té flexibilitě pomohou. To, že ta samotná změna bude trvat dva dny a teď tam jsou různé pozměňovací návrhy, které upřesňují, že to budou dva pracovní dny, anebo že to bude zjednodušeně řečeno 48 hodin atd., tak ať už projde jakýkoliv pozměňovací návrh, každopádně to je výrazné zrychlení, které pomůže té věci a pomůže rozhýbat někdy ten zatuchlý a rigidní trh.

Samozřejmě nejzávažnější změna pro lidi je zrušení pokut, které vlastně působily jako kotva v tom, že ti lidé byli nespokojeni, ale museli tam prostě setrvat v momentě, kdy tam byli dva roky, někdy měli smlouvu na dva roky. Ta pokuta je do tří měsíců pět procent, po třech měsících nula. Co je zásadní informace si myslím a co pomůže živnostníkům, neustále tady hovoříme, i u jiných zákonů, že je potřeba živnostníkům pomoci, tak je, že vlastně živnostníci se dávají na roveň fyzických osob, to znamená, že ty pokuty, které dneska nejsou dvacet procent jako u fyzických osob, ale sto procent, tak ti se dostávají na stejnou úroveň. A já si myslím, že to je dobře.

My jsme tento návrh projeli zleva, zprava, zespodu, zezadu jak na výboru, tak zejména na dvou podvýborech, jak tady bylo řečeno, pro ICT a pro ochranu spotřebitele s tím, že někdy jsme šli do takového detailu, že jsme potom vlastně museli ještě načíst pozměňováky k tomu vlastnímu pozměňovacímu návrhu. Teď narážím na ten ověřovací kód, který má jednoznačně identifikovat toho klienta tak, aby k té změně skutečně došlo správně a aby tam nedocházelo k nějakému zneužívání. Nicméně právě díky tomu, že jsme se takhle mohli sejít, tak jsme tam byli schopni dodat i některé větší detaily, o kterých se moc nemluví, jako je garance přenosu čísla, bezplatného vrácení kreditu, to je u předplacených karet do třiceti dnů, či srovnávací kalkulačka. To si myslím, že pro lidi bude velmi zásadní věc. Já to znám z toho bankovního prostoru. To znamená, nezávislá srovnávací kalkulačka, jejíž cílem nebude obchod, který nepovede někam, ale jejíž cílem bude najít nejlevnější nabídku na základě nějakých parametrů.

Já vás, kolegyně, kolegové, nebudu zdržovat. Právě v této chvíli vyšla nějaká zpráva, která zastíní zřejmě ten zákon o elektronických komunikacích. Všichni koukáte na mobily. Takže já bych chtěl poděkovat všem za práci nad tímto zákonem a těším se, až bude schválen a doufám, že ke změně cen a různých tarifů a dat, já jsem se zrovna včera rozčiloval, tak dojde co nejdříve a nebudou muset klienti čekat až do 1. dubna. Děkuji za pozornost.

