Navrkal (Piráti): Zkrátka a dobře nemůžeme mít všechno najednou

Dobré odpoledne, vážení kolegové a vážené kolegyně.

Já bych teprve tedy po čtrnácté za tu dobu, co vykonávám poslanecký mandát, podobně jako kolega Pikal vás poprosil o zvýšenou pozornost při projednávání tisků, které se týkají vymezení senátních obvodů.

Vlastně ty hlavní problémy už tady shrnul kolega Pikal. A já bych tedy ještě, já jsem důkladně studoval důvodové zprávy k těm tiskům. Nejvíc mě tam vlastně zaujala důvodová zpráva k tisku 527, ve které se cituje rozhodnutí Ústavního soudu I/US/360/98 ze dne 8. 12. 1998. Přičemž důvodová zpráva ve prospěch tady těch návrhů tam cituje tady z toho rozhodnutí, že princip rovnosti nemá absolutní charakter míněno v rovnosti volebního práva a tak dále, a tak dále. Ale už tam necituje jaksi co se do krámu nehodilo, protože v následujícím odstavci se právě Ústavní soud zabývá tím, jaké odchylky v počtu obyvatel v jednotlivých volebních obvodech jsou ještě přijatelné a jaké ne. A tam tedy zmiňuje, protože tehdy ještě platila nebo byla v zákoně ta nutnost měnit vymezení těch obvodů při odchylce více jak 15 % od průměru, která byla zrušena. Tak tady v tom kontextu Ústavní soud říká, cituji: "Například v počtu obyvatel senátních obvodů je odchylka až 15 %. Teorie i praxe nicméně uznává, že ještě rozumnou a ospravedlnitelnou odchylkou může být nejvýše až 30 %." Z toho by se dalo vyvozovat, že když odchylka přesáhne 30 %, což si myslím, že je naprosto reálné v momentě, kdy ty senátní obvody budou stanoveny ústavním zákonem, tudíž jejich změna bude vyžadovat ústavní většinu v obou komorách parlamentu, tak si myslím, že třeba v horizontu deseti, dvaceti let, a myslím si, že pokud se bavíme o změnách ústavního pořádku, tak bychom měli myslet skutečně dlouho dopředu, tak tady hrozí, že tady ta odchylka 30 % bude přesažena a myslím si tedy, že tady ten návrh z dlouhodobého hlediska tedy nabourává rovnost hlasovacího práva, nabourává ji naprosto nepřiměřeně nebo i dle rozhodnutí Ústavního soudu prostě nepřijatelným způsobem. A myslím si, že tedy bychom měli hledat vůbec shodu na tom, jestli bychom měli provádět změnu Ústavy, která se odkazuje na ten potenciální ústavní zákon. A navrhoval bych tedy přerušení rozpravy, dokud se neprojedná sněmovní tisk 527, tedy ta změna Ústavy.

Ještě bych tedy jako podotkl zase na druhou stranu, podobně jako kolega Pikal chápu, že je určitě přínosné, abychom tady měli nějakou stálost zase na druhou stranu těch senátních obvodů, ale tady prostě vyvažujeme nějaké tři věci, vyvažujeme tady rovnost hlasovacího práva a vyvažujeme tu stálost a zkrátka a dobře nemůžeme mít všechno, nemůžeme mít všechno najednou. Ale myslím si, že tady od toho stavu, kdy se to přepočítávalo každé dva roky, tak se posouváme do stavu, že se to vlastně přepočítá nebo změní teprve až se na tom usnesou obě komory parlamentu. A to mně přijde jako že tedy přecházíme z jednoho extrému do druhého. Přitom by stačilo, jak tady navrhoval i kolega Pikal, aby ten přepočet byl méně častý, bylo to třeba jednou za 12 let a tudíž by z toho hlediska, jak já jsem tady uváděl i z toho rozhodnutí Ústavního soudu, by tedy nehrozilo to, že přesáhneme třeba pravděpodobně ani té 15 procentní, natož té 30 procentní odchylky. A myslím si, že by to mohlo být ke spokojenosti všech. Já si myslím, že tady to je poměrně jako, já tady nebudu spekulovat o všech možných důvodech, ze kterých podezírám, že tady ten návrh vůbec vznikl. Ale jedna z těch věcí, co mně přijde, že je to tedy možná potenciální znemožnění nebo omezení možnosti přezkumu Ústavního soudu, že přece jenom, když tady budeme mít dvě části ústavního pořádku, které budou v rozporu. Prostě Ústava říká, že tedy volební právo má být rovné při volbách do Senátu, na druhou stranu tady budeme mít ústavním zákonem takhle pevně vymezené obvody a pak to tedy nevím, soud to asi bude muset nějak opět vyvažovat nebo nevím. Ale prostě stejně jak tady už kolega Pikal zmínil, je naprosto nekoncepční to mít v ústavním zákoně. Takže ještě jednou prosím o zvážení přerušení projednávání tohoto tisku, dokud se neprojedná změna Ústavy a nedojdeme tady k nějaké širší shodě na tom, jak celý tento problém ohledně senátních obvodů řešit.

Děkuji.

