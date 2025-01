Nedvěd (SOCDEM): Nájemné dál letí vzhůru, bydlení je nedostupné pro většinu lidí

Nájemné ve městech roste tempem, které si většina z nás už nemůže dovolit. Meziročně stouplo o 15–20 % a letos to vypadá ještě hůř. Vlastní bydlení? Pro většinu lidí v Česku jen nesplnitelný sen. Na jeho pořízení potřeboval vloni průměrný Čech víc než 13 ročních platů – suverénně nejvíc v celé Evropě! Taková je realita pod taktovkou Fialovy neschopné vlády, která místo řešení důsledků krize bydlení jen slepě čeká, až to za ni zařídí neviditelná ruka trhu. Jenže trh už roky selhává – a lidé někde bydlet prostě musí.

Co to znamená? Špatná dostupnost a kvalita bydlení devastují naši společnost. Snižují už tak katastrofální porodnost. Prohlubují nerovnost mezi lidmi. Ruinují veřejné finance, protože stát musí hasit požár obřími dávkami na bydlení nebo řešit bezdomovectví. Obchod s chudobou bují, zatímco obyčejní lidé se propadají do zoufalství. Mobilita pracovní síly? Pryč. Duševní zdraví lidí? V troskách. Tohle není náhoda – to je výsledek „práce“ kabinetu, který si zvolil stranu peněz místo strany lidí.

Co Fialova vláda dělá? Je to jednoduché: absolutně nic. Velmi bohatým, v jejichž zájmu vládne, totiž tahle situace vyhovuje. Majitelům mnoha nemovitostí, kteří rýžují na Airbnb, nebo developerům, kteří na krizi bohatnou jako nikdy dřív, svou nečinností jen ochotně přihrává další zisky.

My ale máme řešení. A víme, že změna je možná:

Podpoříme masivní výstavbu obecních nekomerčních bytů. Obce dostanou bezúročné půjčky a stát převezme odpovědnost.

Zjednodušíme proces stavebního řízení, aby se nové byty stavěly rychleji a efektivněji.

Rozumně zregulujeme Airbnb a ochráníme naše města před turistickou kolonizací.

Jako v jiných vyspělých zemích zdaníme vlastnictví vysokého počtu nemovitostí – majitelé desítek bytů si konečně přestanou z nás všech dělat dojné krávy.

Oživíme družstevní bydlení a vytvoříme pro něj moderní a funkční legislativu.

Inspiraci nemusíme hledat daleko – v mnoha zemích Evropy dobře vědí, jak na to. Co chybí v Česku? Vůle a vláda, která by chtěla skutečně pomoci lidem. My tu vůli máme. A Fialovi a jeho kamarádům z elit vzkazujeme: Z toho se nevykecáte! My přijdeme s řešením a postaráme se, aby tohle přestala být země, kde bydlení patří jen těm nahoře.

Jiří Nedvěd, místopředseda sociální demokracie

