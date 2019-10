Němcová (ODS): Vulgarity mně vadí ve veřejném prostoru všude

Pane místopředsedo, dámy a pánové,

chci reagovat na slova pana poslance Valenty.

Tak za prvé, jeho přispět se mi zdá, že by mohl nést název zaprodanci a samozvanci, že by to tak odpovídalo té mentalitě, kterou komunisté vždycky titulovali ty, které nenáviděli úplně nejvíce.

Za druhé chci konstatovat, že komunisty ve volebním výboru reprezentuje paní poslankyně Vostrá, je předsedkyní rozpočtového výboru. Mám vážné pochybnosti, že ona jako tedy expertka, rozpočtová expertka KSČM by nedokázala odhalit to, co zde odhaluje pan poslanec Valenta. Paní kolegyně Vostrá o ničem z toho, o čem mluvil pan poslanec Valenta, se na volebním výboru ani slovem nezmínila.

A zatřetí chci konstatovat na margo těch platů, že už nám přece televize několikrát sdělila, že obecně lze konstatovat, že platy moderátorů hlavních publicistických a zpravodajských pořadů v České televizi jsou výrazně nižší než platy v komerčních televizích a pohybují se kolem dvojnásobku průměrné mzdy v České televizi.

A za čtvrté. Pokud panu poslanci Valentovi vadí vulgarity v České televizi, mně vadí také, obecně ve veřejném prostoru všude, tak doufám, že pan poslanec Valenta nezapomene tuto výtku sdělit panu prezidentovi například 28. října, kam je jistě pozván na rozdíl od řady demokratických politiků, a řekne mu, že se mu jeho vulgarity v jiném veřejnoprávním médiu, tedy v Českém rozhlasu, zásadně nelíbí a je proti nim.

Děkuji.

Miroslava Němcová ODS

Vysočina - tady jsem doma

poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

