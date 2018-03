Němeček (ODA): Dnes uplynulo 426 let od narození Jana Amose Komenského.

Jeho pedagogická práce ovlivnila a stále ovlivňuje pohled na výchovu dětí a mládeže v celé Evropě a Jan Amos Komenský je stále jednou z nejvýznamnějších osobností, kterou naše země nabídla světu.

Den narození Jana Amose Komenského je zároveň Dnem učitelů. Jejich práce je obtížná a stále se měnící rytmus doby jim komplikuje jejich profesní život. Nejlepší investicí v každé době je investice do mladých lidí a jejich vzdělání. V době digitální revoluce a stále se zrychlujícího nástupu nových technologií toto platí dvojnásobně.

Chceme-li, aby nastupující generace v této době uspěla, musíme mít kvalitní a stále se vzdělávající pedagogy. Stát je jim dlužen nejen vyšší mzdy, ale také podmínky pro jejich vlastní vzdělávání.

My v ODA přejeme našim učitelům, aby byli co nejlepšími průvodci ve světě poznání. Aby se naplnilo to, co řekl Jan Amos Komenský. „Učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež ukazují kam jít, ale samy nikam nejdou“.

