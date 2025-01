Nerudová (STAN): Co jsem se naučila

Pomalu se chýlí ke konci rok, který v mém životě přinesl snad největší změny. Díky vaší důvěře jsem byla zvolena do Evropského parlamentu. Moc si toho vážím. Ráda bych vám proto složila účet o tom, co se mi zatím podařilo a co ne. Co jsem se naučila?

Základ je kompetentní tým, který funguje jako dobře promazaný stroj, ale také moji blízcí, kteří mi dávají rady a potřebný nadhled (Vítku, Katko, Adame, Iveto, Filipe, Silvo a Jano - díky!).

Perfektní znalost angličtiny je základ, ale skutečný klíč ke dveřím je francouzština - už pilně oprašuji zapomenuté fráze.

Nejdůležitější je neustále komunikovat a „číst vztahovou mapu”, vyhledávat spojenectví a umět vidět příležitost a možný kompromis.

Extrémně důležité pro prosazování návrhů a legislativy je budovat vztahy napříč politickými frakcemi.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. STAN

