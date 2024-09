Nerudová (STAN): Evropská komise naznačila, že zpětně žádná auta zakazovat nebude

My ve STANu problémy občanů, kteří vlastní starší automobily, řešíme - nejlépe ještě dříve, než vůbec vzniknou.

V českých a německých médiích se objevila informace, že lidé mohou přijít o svá starší dieselová auta kvůli jinému způsobu měření emisí v EU. V tuto chvíli čekáme na rozhodnutí Soudního dvora EU, které se tohoto tématu týká.

Evropská komise již naznačila, že zpětně žádná auta zakazovat nebude.

Nicméně, německý ministr dopravy s tímto tvrzením nesouhlasí a věří, že rozhodnutí Soudního dvora by mohlo mít zásadní dopad na miliony spotřebitelů v celé EU, kteří používají tato auta. I když to může být jen předvolební rétorika daného ministra, věříme, že občané si přesto zaslouží jasnou odpověď a ujištění od Evropské komise.

Čeští občané by měli vědět, zda by toto soudní rozhodnutí mělo dopad na jejich životy a peněženky. Komise by měla co nejdříve informovat, o jaké dopady by šlo a jaká opatření má připravena, aby se vyhnula zpětnému vyřazování aut z provozu, pokud by něco takového hrozilo. Je také důležité, aby Komise objasnila, jak do budoucna zajistí lepší přehlednost pravidel v této oblasti, abychom se vyhnuli dalším případným dezinterpretacím.

Proto jsme se s Janem Farským rozhodli požádat Komisi, aby Evropskému parlamentu jako voleným zástupcům evropských národů poskytla písemné vysvětlení této situace.

Společně jsme také navrhli ostatním českým europoslancům, aby se k naší iniciativě připojili, abychom jako zástupci Česka táhli za jeden provaz.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. STAN

