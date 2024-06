Nerudová (STAN): Mladou generaci musíme vtáhnout do politiky. Zasadím se o to

Mladá generace má často jiný pohled na věc a dokáže myslet “out of the box”. Včera na konferenci @praguesummit jsem se znovu přesvědčila o tom, jak skvělé nápady mají. I proto je potřebujeme více vtáhnout do politiky, aby se podíleli na tvorbě i rozhodování. Na panelové diskuzi prezentovali své návrhy na zlepšení fungování unie, jak můžeme snížit regulace, zvýšit počet inovací a nebo jakými dalšími způsoby bychom mohli podpořit Ukrajinu. Jsou mi opravdovou inspirací a za sebe můžu slíbit, že se zasadím o to, aby v Bruselu byl jejich hlas slyšet.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. STAN



