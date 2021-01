Niedermayer (TOP 09): Best in Covid

reklama

Pan premiér prý ve svém "Čau lidi" sdělil svým fanouškům, jak se u nás bude očkovat. Strategie státu na očkování zdá se zatím není, neb je to pro nás asi překvapení, že vakcína existuje (a to, že to zvládnou jako "vedlejšák" nemocnice a praktici je mimo realitu).

Anketa Vadí vám tempo očkování v ČR? Ano, je to pomalé 26% Ne, je to v pořádku 19% Na očkování kašlu 55% hlasovalo: 7867 lidí

Zato česká strategie boje s pandenií (ve jménu nakupování a návštěv restaurací, které vláda občanům na pár dní velkoryse nabídla) nás zato již opět vynesla na první místo ve světovém žebříčku šíření nákazy. Zní to neuvěřitelně. Země, které před časem velkým problémem prošly, třeba Itálie nebo UK, se z něj poučily a přední místa v tabulkách nechávají jiným. My obrovské selhání z podzimu opakujeme právě nyní. Myslím, že to je unikátní a těžko odpustitelné.

Mimochodem, děje se to v době, kdy některé země poměrně rychle očkují (Izrael, UK) a třeba v Německu se vede diskuse, zda kancléřka Merkelová svým požadavkem na společný nákup vakcíny pro EU Německo nepoškodila.

Naopak pro nás je společný postup Unie a jistá míra tlaku porovnání s ostatními, snad dnes jedinou šancí na to, jak se náš zcela zjevně nefungující stát, pod vedením až nepředstavitelně neschopné vlády, z této těžké krize dostane. Bude to ale zjevně trvat mnohem dále, než by bylo nutné.

Bude nás to stát více životů a dalších ztrát. Takže do té doby, prosím, dávejte na sebe pozor.

RNDr. Luděk Niedermayer TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Niedermayer (TOP 09): Vrtěti psem... Niedermayer (TOP 09): Stejná čísla, jiný význam? Niedermayer (TOP 09): FVE nejsou jediným řešením pro budoucí energetiku, ale Niedermayer (TOP 09): Jsem zvědav, na jakou kapacitu stavíme náš systém my

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.