Niedermayer (TOP 09): Další část médií do rukou českých oligarchů

Další část médií aktivních v naší zemi přechází do rukou českých oligarchů.

Míním tím nákup TV Nova (oficiální) skupinou PPF.

Bývalý disident a ředitel pro vztahy s veřejným sektorem, pan Mlynář, říká, že když kupuje jeho skupina majetek, má právo s ním nakládat (na konci vstupu z Událostí ve středu večer).

Osobně netuším, zda to bude zahrnovat třeba zahlazování zjevných průšvihů skupiny, o kterých se v poslední době píše... Jistě, že by to za pomocí tohoto "majetku" šlo.

Mimochodem, slyšel jsem, že původně Česká televize po vystoupení pana Mlynáře s ředitelem CME měla naplánovanou reakci mediálních expertů - pana Šlerky z Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Jeho vstup byl údajně na poslední chvíli zrušen (logicky se nabízí, že kvůli PPF, celkem bylo na příspěvek času víc než dost).

Nevím, zda to je zcela přesné (pls reakce od těch, co více), ale pokud ano, tak to je fakt dost zlá zpráva. Pokud se nepletu, tak PPF totiž Českou televizi nekupuje. A navíc, znamená to, že o tom, zda veřejnoprávní televize bude dělat odpovědně, nestranně a kompetentně svou práci, se bavíme již tak trochu zbytečně - "kalhoty jsou v tichosti stažený v předstihu před tím, než přijde brod".

P.S. Pokud je má informace mylná, omlouvám se (ale přišla ze dvou docela důvěryhodných směrů). I tak, poslechnout si pana Mlynáře stojí za to...

RNDr. Luděk Niedermayer TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ne vždy můžeme být hrdí na to, co v EU děláme, varuje europoslanec Niedermayer Niedermayer (TOP 09): Nelehký problém a inspirace z Ruska Niedermayer (TOP 09): Čas dá lepší odpověď... Niedermayer (TOP 09): Brexit update

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.