Niedermayer (TOP 09): Ještěže se mám aneb Není nad upřímnost

Pod heslem "ještěže Vás máme" spouští Agrofert účelovku, neboli kampaň ze zlepšení svého jména. A tak mne napadlo:

1. Jestlipak si firma zadala reklamu u svého oblíbeného reklamního partnera, Farmy Čapí hnízdo. Jen pro připomenutí, před pár lety firmy holdingu daly zakázku na reklamu v dech beroucí výši více než čtvrt miliardy korun právě této firmě. Takže toto místo v polích, s Lemury a jinou zvířenou, musí být na reklamu opravdový expert (a je samozřejmě bohapustou účelovkou, že poté co ani upozornění z Německa nepřivedlo naše finančáky, tehdy podléhající panu Babišovi, k prošetření operace, ho nyní údajně šetří policie).

2. Pokud tomu dobře rozumím, slogan odkazuje na vděčnost firmy panu premiérovi, díky němuž se asi podniky holdingu dostávají k dotacím či zakázkám v rozsahu, o kterém by se jim dříve ani nesnilo. To by chtělo cenu za upřímnost.

3. Pokud ale podnik, jehož zisky i nadále směřují na konto pana premiéra, na tom s upřímností není zas tak dobře, třeba tím děkuji zaměstnancům, kterým dle pár let staré reportáže v některých případech platí fakt nedůstojné mzdy za drsnou práci... Zde, místo reklamy, by asi více ocenění od zaměstnanců obdrželo placení "normálních mezd". Ale třeba to dnes v Kosteleckých uzeninách (o nich to tuším bylo?) vypadá úplně jinak...

RNDr. Luděk Niedermayer TOP 09



europoslanec

autor: PV