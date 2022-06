Niedermayer (TOP 09): Konec spalovací technologie je vzdálený nejméně čtvrt století

reklama

Česká média hojně píší o schválení návrhu zakazujícího prodej nových osobních aut a lehkých užitkových vozů se spalovacími motory od roku 2035 v rámci balíčku Fit for 55, o kterém se hlasovalo na plenárním zasedání tento týden. Ač je hlasování důležité, je to ,,pouze” pozice Evropského parlamentu, která spolu s postojem vstoupí do trialogu. V něm zástupci EP spolu s Evropskou komisí a Radou EU budou hledat finální podobu. Velká část jednání bude na českém předsednictví v druhé polovině roku 2022 (a byl bych moc rád, kdybychom výsledek dojednali my).

Kromě návrhu Komise ukončit prodej spalovacích osobních a lehkých užitkových aut po roce 2035 se v Evropském parlamentu hlasovalo i o protinávrhu, který zmírnil požadavek na snížení emisí CO2 na 90 % a umožňoval by tak dál prodej vozů s nenulovými lokálními emisemi. Prodejci těchto aut by se ale museli zapojit do nově vzniklého “kreditního schématu”, kde by dokládali, že na trh bylo dodáno dost “uhlíkově čistého paliva” (e-fuel) pro jím dodaná auta.

Zachování spalovacích aut (v řádu zřejmě do 10 %) na trhu by samozřejmě záviselo na rozhodnutí pautomobilek, zda budou chtít i nadále toto malé množství vozů se spalovacími motory vyrábět. Možná výroba by byla ovlivněna poměrně malým množstvím a náklady na zajištění dostatku “kreditů”. Jejich cena by závisela i na další poptávce, neb e-fuel bude potřebovat třeba i letecká doprava. Zásadní problém pak je, že k výrobě e-fuel bude třeba velký objem čisté elektřiny, odhady hovoří o více než 20 kWh elektřiny na 1 litr paliva.

Vzhledem k celkovým nákladům spojeným s e-fuels a vysoce neefektivnímu využívání energie (cca 6x horším než v případě bateriových aut, a horším než u aut vodíkových), ke kterému při provozu dochází, si myslím, že tato forma mobility by byla nedostupná pro běžné uživatele a fakticky by ohrozila potřebné snížení emisí. Proto jsem, s jasnou většinou poslanců EP, tento pozměňovací návrh nepodpořil.

Vím, že většina automobilových výrobců se již nyní zaměřuje na rychlejší rozvoj efektivních, bezemisních (výfukové emise), cenově dostupných vozů pro individuální dopravu. Tyto budou zajišťovat efektivní a též dostupnou osobní mobilitu. Postupný vznik trhu s ojetými auty je pak učiní podobně dostupné, jako je to dnes u ojetých aut spalovacích.

Věřím, že v rámci trialogu dojde k dobrému a efektivnímu doladění kompromisu, který dá automobilkám jistotu ohledně pravidel a zajistí i vyjímky pro speciální, třeba malosériová sportovní auta. S tím, jak bude klesat podíl aut se spalovacími motory, by Unie měla zvážit, zda dává dostatečný smysl zpřísňovat emisní normy (připravovaný návrh na Euro 7), neb ty se dotknou již poměrně malého počtu nových aut.

Zároveň, i pokud tento přístup potvrdí jednání trialogu, je konec spalovací technologie, která po takřka století zajišťuje pro miliony lidí dostupnou osobní mobilitu, stáĺe vzdálený nejméně čtvrt století. To je sice notná komplikace pro klima, ale nutnost proto, aby mohlo dojít k hladké adaptaci tohoto velkého průmyslu. Zároveň to dá lidem volbu, zda v další více než dekádě koupí nové auto spalovací, bateriové či vodíkové, a poté, nejméně tak dlouho, zda nepořídí spalovací auto ojeté.

Myslím, že to nebude efektivní ekonomická volba, ale bude to na každém z nás. Zároveň je ale jasné, že bez přechodu k čisté, a efektivní osobní mobilitě nelze naši planetu ochránit. Což je snad dost jasný důvod pro to, proč jasná většina poslanců toto podpořila a proč již tolik zemí podobný cíl přijalo.

