Niedermayer (TOP 09): Logika státní regulace uvázla ve světě, který moderní technologie neznal

Pavel Tykač, vlastník energetické skupiny Sev.en Energy, která provozuje dvě elektrárny patřící k největším zdrojům emisí v naší zemi (Počerady a Chvaletice), nedávno poskytl rozhovor (ZDE), který nemohu nekomentovat.

To se týká zejména informace o tom, že finančník nakupuje akcie banky Moneta. Ta je pokračovatelem Agrobanky, která dospěla ke kolapsu poté, co ji ovládla finanční skupina Motoinvest. Tu právě pan Tykač vedl.

Mimo to mne velmi zaujala řada jeho výroků o energetice, na které někdejší finančník úspěšně zbohatl. Především zde potvrzuje obavy kritiků prodeje elektrárny Počerady vlastněné dříve polostátní firmou ČEZ skupině Sev.en Energy AG. Ti mají za to, že jedním z cílů nákupu je v budoucnu na místě zastaralé elektrárny (kterou bude firma provozovat tak dlouho, jak jí to regulace a ekonomika umožní) provozovat novou, plynovou elektrárnu. Je to myslím velmi dobrý nápad, ale jen nechápu, proč ho místo polostátní společnosti ČEZ bude realizovat investor, který ji od ní odkoupil (a ČEZ bude muset hledat místa pro tyto potřebné investice jinde).

Velmi zajímavá je též část o škodlivinách, které do vzduchu elektrárny pana Tykače vypouští a ohrožují tím životy lidí (i když je fér říct, že jeho elektrárny v tom nejsou u nás osamocené).

Dalším pozoruhodným výrokem v článku je, že se v Evropě nyní nevyplatí stavět jakékoliv nové energetické zdroje. Pokud tedy u nás, či jinde v Evropě, „nedávají smysl“ investice do restrukturalizace energetiky, tolik potřebné pro snižování emisí, tak je to tím, že logika státní regulace uvázla ve světě, který dnes běžně dostupné moderní technologie neznal a že stát není s to své jasně určené cíle převést do funkčních politik. Zdá se mi, že u nás platí obé, a to v míře jinde nebývalé. Provozovateli zastaralých a „špinavých“ tuzemských elektráren ale takový svět musí velmi vyhovovat.

PS: Před uveřejněním postu mne kolegové upozornili, že mi ve své reakci pan Tykač nabídl, že mi poskytne libovolný pozemek, abych na něm postavil ziskový zdroj energie. Této nabídky od pana Tykače si velmi vážím a o tom, jak s ní naložím jsem hned začal přemýšlet (beru to jako novoroční projekt). O tom, k čemu jsem došel, se zde brzy dočtete.

RNDr. Luděk Niedermayer TOP 09



